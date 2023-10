Godadka Madow waxay ku jiri karaan lammaane dheeli tiran oo qumman, bandhigyo daraasadeed

By

Cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Southampton, oo ay weheliyaan asxaabtooda jaamacadaha Cambridge iyo Barcelona, ​​ayaa ogaaday in godad madow ay suurtogal tahay inay ku jiri karaan laba-labo oo si fiican u dheellitiran oo lagu hayo dheellitirka xoogga cosmological, iyaga oo ku dayanaya hal god oo madow oo weyn. Helitaankan ayaa caqabad ku ah aragtiyaha caadiga ah ee ku saabsan godadka madow, kuwaas oo soo jeedinaya in ay jiri karaan oo kaliya sida walxaha go'doonsan ee meel bannaan.

Godad madow waa shay xiddigiya oo leh cufisjiid aad u xoog badan, aad u daran oo aan waxba, xitaa iftiin aan ka baxsan karin iyaga. Aad bay u cufan yihiin, oo leh miisaan ku habboon dhulka oo dhan meel yar.

Sida laga soo xigtay aragtiyaha caadiga ah ee ku salaysan aragtida Einstein ee isku-xidhnaanta guud, godadka madow waxay u jiri karaan walxo taagan ama miiqan kaligood. Si kastaba ha ahaatee, xoogga cufisjiidku aakhirka wuu soo jiitaa oo isku dhacaa. Malahani waa run marka la tixgelinayo koonka taagan, laakiin ka waran haddii Caalamku si joogto ah u fidayo?

Cilmi-baadhayaashu waxay soo jeedinayaan in koonka weligiis sii kordhaya, lammaane godad madow ay ku jiri karaan iswaafajin, abuurista dhalanteedka hal god madow. Tani waxay suurtogal u tahay joogteynta cosmological, sidoo kale loo yaqaan tamarta mugdiga, taas oo lagu soo bandhigay aragtida Einstein. Joogtada cosmological waxay keentaa in Caalamku uu si xawli ah u dardar galiyo, taas oo saamaysa isdhexgalka iyo jiritaanka godadka madow.

Iyadoo loo marayo habab tirooyin adag, kooxdu waxay soo bandhigtay in laba godad madaw oo taagan ay ku jiri karaan dheellitirka, soojiidashadooda cufisjiidad ayaa ka hortagaysa balaadhinta la xidhiidha joogtaynta cosmological. Tani waxay ka dhigan tahay in xitaa koonka fidsan, godadka madow ay ilaalinayaan fogaan go'an midba midka kale. Xoogga cufisjiidadka ayaa magdhow u ah balaadhinta isku dayaya in ay kala fogeeyaan.

Meel fog laga soo bilaabo, laba dalool oo madow oo dheellitiran ayaa u muuqan doona sida hal dalool oo madow, taas oo ka dhigaysa mid adag in la kala saaro labada. Helitaankani waxa uu furayaa suurtogalnimada cilmi-baadhis dheeraad ah, iyada oo aragtida sidoo kale laga yaabo in lagu dabaqo godadka madow iyo xitaa godad madow oo badan.

Daraasaddan ayaa waxaa sameeyay cilmi-baarayaal ka kala socday Jaamacadda Southampton, Jaamacadda Cambridge, iyo Jaamacadda Barcelona. Natiijooyinkooda waxaa lagu daabacay joornaalka Waraaqaha Dib u Eegista Jirka, waxaana warqadda dib loogu eegay maqaal aragti ahaan.

