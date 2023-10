Saynis yahanadu waxay soo jeedinayaan in Venus uu lahaan karo Plate Tectonics

By

Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa soo jeedinaysa in Venus, meeraha labaad ee kulul ee dhulka, laga yaabo inuu mar lahaa tectonics saxan. Plate tectonics waa dhaqdhaqaaqa joogtada ah iyo dib u qaabaynta qolofta sare ee meeraha. In kasta oo Venus uusan hadda ahayn wax la mid ah Dhulka, oo leh heerkul aad u daran iyo daruuro sulfuric acid ah, cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in dhallinyarnimadeeda, Venus ay haysato tectonics saxan. Natiijooyinkani waxay saameyn weyn ku yeelan karaan degenaanshaha suurtagalka ah ee Venus.

Sida uu qabo Matthew B. Weller, oo ah saynisyahan meerayaasha ah oo ka tirsan machadka Lunar and Planetary ee Houston, haddii Venus uu lahaan lahaa tectonics plate-ka waagii hore, waxa ay siin lahayd jawi soo dhawayn badan oo nolosha ah. Dareen-celinta juqraafiyeedka ee la xidhiidha tectonics saxan ayaa laga yaabaa inay aasto in badan oo ka mid ah kaarboon laba ogsaydh oo ka qaybqaata xaaladaha adag ee Venus maanta, taasoo suurtogal ah inay ka dhigto mid qaboojiso oo horseedda joogitaanka biyaha dareeraha ah.

Cilmi-baadhayaashu, oo uu hogaaminayey Weller, waxay sameeyeen jilitaan kombiyuutar si ay u sahamiyaan noocyada kala duwan ee tectonic ee Venus. Qaabka daboolka fadhiistay, oo la mid ah Mars iyo dayaxa Dunida, ayaa soo jeedinaya qolof adag oo dibadda ah oo aan dhaqaaqin. Qaabka labaad, tectonics saxan, waxa uu ku lug leeyahay dhaqdhaqaaqa iyo fidinta taarikada tectonic, taasoo keentay kororka dhaqdhaqaaqa folkaanaha iyo sii deynta gaaska. Sharaxadu waxay muujiyeen in wajiga hore ee tectonics saxan ah oo ay ku xigto samaynta qolof daboolka fadhiistay ay sharxi karto heerarka nitrogen ee lagu arkay jawiga Venus.

Iyadoo natiijadu tahay mid soo jeedin ah, saynisyahano aan ku lug lahayn cilmi-baarista waxay ka digayaan in caddayn dheeraad ah loo baahan yahay si loo soo saaro gabagabo dhab ah oo ku saabsan taariikhda Juquraafi ee Venus. Cédric Gilmann, oo ah saynisyahan meerayaasha ah oo ka tirsan Machadka Farsamada ee Federaalka Swiss, ayaa ku nuuxnuuxsaday in daabacadaha ku saleysan moodeelka ay leeyihiin xaddidaadyo. Joseph O'Rourke, oo ah borofisar ku takhasusay sahaminta dhulka iyo hawada ee Jaamacadda Gobolka Arizona, ayaa soo jeedinaya in Venus laga yaabo inay yeelato taariikh juquraafi oo gaar ah oo ka duwan dhulka iyo Mars labadaba.

Hawlgallada soo socda ee Venus, oo ay ku jiraan NASA's Davinci, Veritas, iyo EnVision Wakaaladda Hawada Yurub, ayaa la filayaa inay bixiyaan xog muhiim ah si loo sii furfuro siraha meeraha deriskeenna ah. Hawlgalladani waxay saynisyahannada ka caawin doonaan inay si wanaagsan u fahmaan geology-ga meeraha iyo sababaha xaaladaha kala duwan ee u dhexeeya Dhulka iyo Venus.

FAQ

1. Waa maxay saxan tectonics?

Plate tectonics waa aragtida qeexaysa dhaqdhaqaaqa iyo isdhexgalka qaybo waaweyn oo ka mid ah qolofta sare ee meeraha, oo loo yaqaanno taarikada tectonic. Taarikadani way isku dhici karaan, is dhaafi karaan, ama kala tagi karaan, taas oo keeneysa muuqaalo kala duwan oo juquraafiga ah sida buuraha, dhulgariirrada, iyo dhaqdhaqaaqa foolkaanaha.

2. Miyay Venus ahaan lahayd mid mar la degi karo?

Daraasadu waxay soo jeedinaysaa, iyadoo lagu saleynayo joogitaanka tectonics saxan ee Venus ee la soo dhaafay, ay suurtagal tahay in meeraha uu ahaa mid la degi karo balaayiin sano ka hor. Dareen-celinta juqraafiyeedka ee la xidhiidha tectonics saxan ayaa laga yaabaa inay aaseen xaddi badan oo kaarboon ogsaydh, taasoo horseedaysa qaboojiye Venus oo leh biyo dareere ah oo suurtogal ah.

3. Sidee bay himilooyinka mustaqbalka ee Venus gacan uga geysan doonaan fahamkeenna?

Hawlgallada mustaqbalka sida NASA's Davinci, Veritas, iyo Hay'adda Hawada Yurub EnVision waxay ururin doontaa xog cusub oo ku saabsan jawiga Venus, oogada, iyo dhaqdhaqaaqa juqraafiga. Hawlgalladani waxay bixin doonaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan xaaladaha Venus ee hadda jira iyo taariikhdeeda juqraafiga, ka caawinta saynisyahannada inay isku daraan halxiraalaha sida Venus ay uga soocday Dunida waqti ka dib.