Dhimista CO2 Photocatalytic ee Waxtarka leh iyada oo loo marayo isdhexgalka Marti-sharafta ee labada dhinac

Horumarinta hababka sawir-qaadista macmalka ah ee loogu beddelayo CO2 kiimikooyin qiimo leh ayaa muhiim u ah wax ka qabashada kulaylka caalamiga ah iyo dhibaatooyinka tamarta. Mid ka mid ah hab lagu gaaro tan waa in la isku xiro CO2 dhimis iyo oxidation H2O si loogu beddelo tamarta qorraxda tamarta kiimikaad, ku dayashada habka photosynthesis. Si kastaba ha ahaatee, waxtarka hoos u dhigista CO2 waxaa caqabad ku ah xannibaadda kinetic ee biyaha oksaydhka.

Si kor loogu qaado waxtarka hoos u dhigista CO2 photocatalytic, cilmi-baarayaashu waxay adeegsadeen wakiilada elektiroonigga ah si ay kor ugu qaadaan falcelinta. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka wakiiladan allabaryada ah maaha mid dhaqaale ahaan macquul ah oo xaddidaya awoodda oksaydhka ee godadka la sawiray. Si looga gudbo caqabadahaas, saynisyahannadu waxay sahamiyeen isku-xidhka hoos u dhaca CO2 iyo oksaydhka xeryahooda organic, kaas oo soo saari doona kiimikooyin qiimo leh. Habkani waxa uu leeyahay faa'iidada dheeraadka ah ee isticmaalka organic-ka ka soo jeeda biomass sida quudinta, taasoo ka dhigaysa habka mid sii waaraya.

Si loo hagaajiyo wax ku oolnimada wareejinta elektaroonigga ah ee hababka sawir-qaadista, koox cilmi-baaris ah oo ka socota Jaamacadda Tianjin ee Tiknoolajiyada, Shiinaha, oo uu hoggaaminayo Prof. Tong-Bu Lu, ayaa sameeyay istaraatijiyad cusub oo ku salaysan isdhexgalka marti-gelinta martida-laba jiho. Waxa ay taas ku gaadheen iyaga oo si isku mid ah u ururiyay kicinta iyo falcelinta dusha sare ee sawir-qaadiyaha. Xidhiidhkan tooska ah ee u dhexeeya kicinta/ falcelinta iyo sawir-qaadiyaha ayaa si weyn u dhimaya masaafada ay sidayaal sawir qaadayaashu u baahan yihiin inay safraan, taasoo horseedaysa kor u kaca waxtarka hoos u dhaca CO2.

Natiijooyinka cilmi-baaristu waxay muujiyeen wax-soo-saarka sare ee CO2 hoos u dhigista formic acid (1610 μmol g-1 h-1) oo leh xulashada 96.5%. Intaa waxaa dheer, godadka sawir-qaadista ee CdS (cadmium sulfide) ayaa si degdeg ah loo baabi'iyay alkolada furfuryl oo ku xiran β-CD (β-cyclodextrin), taasoo keentay soo saarista furfural ee 1567 μmol g-1 h-1 oo leh in ka badan 99% xulashada.

Cilmi-baaristan horu-socodka ah waxay furaysaa fursado cusub oo loogu talagalay dhismaha hababka sawir-qaadista macmalka ah ee waxtarka leh ee wax ku oolka ah. Iyaga oo ka faa'iidaysanaya isdhexgalka marti-geliyaha labada dhinac, cilmi-baarayaashu waxay kordhin karaan isticmaalka tamarta qorraxda ee hoos u dhigista CO2 iyo oksaydhka organic, taasoo horseedaysa soo saarista kiimikooyin qiimo leh. Shaqadani waxa ay ina keenaysaa hal talaabo oo aanu ku gaadhi lahayn tignoolajiyada yaraynta kaarboon waara oo hufan.

Su'aalaha La Isweydiiyo:

S: Sidee buu is dhexgalka marti-geliyaha labada dhinac u wanaajiya dhimista CO2 photocatalytic?

J: Is dhexgalka martida-labada jiho waxay u ogolaataa kicinta iyo falcelinta in lagu soo ururiyo dusha sare ee sawir-qaade, yaraynta masaafada gudbinta ee sideyaasha sawir qaadayaasha iyo kor u qaadida hoos u dhigista CO2 ee hufan.

S: Waa maxay faa'iidooyinka isku-xidhka hoos u dhaca CO2 iyo oksaydhka organic?

J: Isku-xidhka hoos u dhigista CO2 ee oksaydheynta organic waxay u oggolaaneysaa soo saarista kiimikooyinka qiimaha lagu daray iyo ka faa'iidaysiga noolaha-biomass-ka-soo-saarka organics sida quudin la cusboonaysiin karo.

S: Maxay yihiin natiijooyinka ugu muhiimsan ee cilmi-baaristan?

J: Cilmi baaristu waxay muujisay in isdhexgalka marti-geliyaha labada dhinac ay si weyn u wanaajin karto waxtarka dhimista CO2 photocatalytic, taasoo horseedaysa wax-soo-saarka sare ee formic acid iyo furfural oo leh xulasho aad u fiican.

S: Sidee bay cilmi-baadhistani gacan uga geysataa hababka sawir-qaadista ee macmal ah?

A: Shaqadani waxay bixisaa hab cusub oo loogu talagalay horumarinta hababka sawir-qaadista ee wax ku oolka ah ee waxtarka leh, oo bixiya xalal suurtagal ah kulaylka caalamiga ah iyo joogteynta tamarta.

Source:

Wargeyska Shiinaha ee Catalysis. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7