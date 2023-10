Tignoolajiyada cusub ee kamarada ayaa wax ka beddesha sawir qaadista dayaxa ee hawlgalada mustaqbalka ee dayaxa

By

Cirbixiyeennada iyo saynis yahannada Yurub waxay la kaashanayaan kooxda sawirka Artemis ee NASA si ay u horumariyaan kamarad cusub oo wax ka baddalaysa sawir-qaadista dayaxa ee hawlgallada mustaqbalka ee Dayaxa. Kaamirada Dayax-gacmeedka ee Caalamiga ah (HULC) ayaa lagu tijaabiyay muuqaalada dayaxa ee Lanzarote, Spain, taasoo qayb ka ah barnaamijka tababarka PANGEA.

PANGAEA, barnaamij loogu talagalay in lagu diyaariyo cirbixiyeennada hawlgallada dayaxa ee soo socda, ayaa door muhiim ah ka qaatay tijaabinta awoodaha HULC. Barnaamijkan waxa uu u oggolaanayaa cirbixiyeenada in ay ku ekaadaan xaaladaha sahaminta juqraafiga inta ay isticmaalayaan Buugga Goobta Elektarooniga ah ee ESA si ay u diiwaangeliyaan shaqadooda. Qalabku waxa uu u sahlayaa macalimiin juquraafiga in ay bixiyaan taageero wakhtiga dhabta ah ee shaqaalaha inta ay ku jiraan shaqada goobta.

HULC waxay si weyn u xoojisay khibrada sahaminta dusha dayaxa ee cirbixiyayaashu, iyaga oo siinaya awoodo sawir oo tayo sare leh. Kaamiradan dayax-gacmeedka ah ee jeexan, oo laga dhisay kamarado-xirfadeed, ayaa ku qalabaysan dareenka iftiinka sare iyo muraayadaha casriga ah. Waxay hubisaa in daahfurka sayniska si wax ku ool ah loo diiwaangelin karo inta lagu jiro hawlgallada Dayaxa mustaqbalka.

Si meesha bannaan ee HULC looga dhigo mid diyaarsan, injineerada NASA waxay sameeyeen dhowr horumarin oo muhiim ah, oo ay ku jiraan ku darista boodhka iyo bustaha ilaalinta kulaylka iyo badhamada ergonomic. Dib-u-habayntan ayaa u sahlaysa in kamaradda ay si fudud ugu shaqeeyaan cirbixiyeennada xidhan dharka bannaan ee waaweyn.

Intii lagu jiray barnaamijka PANGEA, cirbixiyeenka ESA Thomas Pesquet, oo caan ku ahaa xirfadihiisa sawir-qaadista, ayaa ammaanay naqshadda HULC. Waxa uu si gaar ah u iftiimiyay is-dhex-galka saaxiibtinimada leh iyo kamaradaha sifada ilaalinta la isku halayn karo.

Qaadista sawirro tayo sare leh ayaa muhiim u ah cilmi baarista sayniska inta lagu jiro hawlgallada Dayaxa mustaqbalka. Sidaa darteed, doorashada muraayadaha ku habboon HULC waxay ahayd mid ka mid ah ujeedooyinka aasaasiga ah ee barnaamijka PANGEA. Kaamirada si adag ayaa loo tijaabiyay iyadoo lagu jiro xaalado kala duwan, sida iftiinka maalinta cad iyo mugdiga godadka foolkaanaha, si loogu ekaado jawiga aadka u daran ee sawir qaadista dayaxa.

Hoggaanka NASA ee kamaradda HULC, Jeremy Myers, ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay u leedahay naqshad dareen leh iyo isticmaal-saaxiibtinimo ee cirbixiyeennada. La shaqeynta saynisyahannada meeraha sare ee Yurub, Myers waxay hubiyeen in sawirada ay qabteen HULC ay la kulmeen heerarka ugu sarreeya ee xallinta, qoto-dheeraanta, iyo soo-gaadhista, taasoo kordhinaysa awoodda sayniska ee kamaradda.

Si ka duwan kamarada farsamada Hasselblad ee la isticmaalay intii lagu jiray howlgalka Apollo 11, kamarada Artemis Moon waxay ka dhigan tahay horumar weyn oo dhanka tignoolajiyada ah. Kaamiradan dhulka dhigtay waxay noqon doontaa kamaradii ugu horreysay ee aan muraayad lahayn oo loogu talagalay isticmaalka gacanta ee meel bannaan, taasoo bixisa tayada muuqaal gaar ah xaaladaha iftiinka hooseeya. Awoodeeda horumarsan ayaa ka dhigaysa mid ku habboon qabashada jawiga isbarbardhigga sarreeya ee dayaxa.

Marka imtixaanku sii socdo, shaqada udub-dhexaadka ah ee kamaradu wali isma bedelin, laakiin hagaajinta ayaa lagu sameynayaa is-dhexgalka iyo guriyeynta. Nooc ka mid ah kamarada HULC ayaa dhawaan loo diri doonaa Saldhigga Hawada Caalamiga ah si loo baadho. Kooxaha NASA waxay sameeyeen baaritaanno ballaaran si ay wax uga qabtaan caqabadaha ugu waaweyn ee meel bannaan, oo ay ku jiraan kulaylka, faakuumka, saameynta shucaaca, iyo dabeecadda naaxinta ee boodhka dayaxa.

Jeremy Myers wuxuu ku kalsoon yahay in isbeddellada socda ay keeni doonaan badeecada ugu fiican ee suurtogalka ah - kamarad awood u leh inay qabato sawirada xiisaha leh ee Dayaxa sanadaha soo socda, si ay u isticmaalaan shaqaalaha caalamiga ah inta lagu jiro safarkooda dayaxa.

FAQs

1. Maxay tahay sababta horumarinta Kaamirada Dayaxa ee Caalamiga ah ee Gacanta lagu hayo (HULC) ay muhiim u tahay?

HULC-du waxay muhiim u tahay hawlgallada Dayaxa mustaqbalka maadaama ay bixiso awoodo sawireed heersare ah si loo diiwaangeliyo daah-furka sayniska oo kor loogu qaado sahaminta dusha dayaxa.

2. Sidee loo tijaabiyaa HULC?

HULC waxaa lagu tijaabiyay muuqaalada dayaxa ee Lanzarote, Spain, taasoo qayb ka ah barnaamijka tababarka PANGEA, kaas oo u diyaariya cirbixiyeennada hawlgalada dayaxa ee soo socda.

3. Maxaa kor u qaadis ah oo lagu sameeyay HULC si looga dhigo mid meel u diyaarsan?

Injineerada NASA ayaa ku daray buste boodh iyo kulayl ka ilaalinaya iyo badhamada ergonomic HULC, iyaga oo hubinaya in loo isticmaali karo cirbixiyeenada xidhan surwaal bannaan oo waaweyn.

4. Waa maxay faa'iidooyinka ay HULC u fidiso sawir qaadista?

HULC waxay ku faantaa dareenka iftiinka sare iyo muraayadaha casriga ah, oo awood u siinaya qabashada sawirada tayada sare leh ee xaaladaha iftiinka hooseeya, muuqaal muhiim ah oo loogu talagalay sawir qaadista dayaxa.

5. Maxaa kaamirada Dayaxa Artemis ka dhigay mid gaar ah?

Kamarada Artemis Moon waa kamaradii ugu horeysay ee aan muraayad lahayn oo loogu talagalay isticmaalka gacanta ee meel bannaan. Farsamadeeda horumarsan waxay bixisaa tayada muuqaal aad u wanaagsan, gaar ahaan jawiga isbarbardhigga sarreeya ee Dayaxa.