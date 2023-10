Betelgeuse: Daaha ka qaadida siraha Evolution

By

Xiddigaha, jidhkooda samada ee quruxda badan, waxay u adeegaan sidii halbowlaha habab badan oo meereyaal ah, oo ay ku jiraan kuwayaga. Iyada oo loo marayo tamarta dhalaalaysa, nidaamka deegaankayaga ayaa horumara. Sida iftiinka qorraxdu u iftiimiyo jawiga, dhirtu waxay ku hawlan tahay qoob-ka-cayaar soo jiidasho leh, oo tamartan u beddesha masruufka. Xayawaanku waxay ku tiirsan yihiin dhirtaas, iyaga oo abuuraya dheelitirnaan jilicsan gudaha adduunka dabiiciga ah. Si kastaba ha ahaatee, deggenaanshaha u dhow xiddiga mar walba ma aha arrin qurux badan. Mararka qaarkood, xiddiguhu waxay soo bandhigi karaan xanaaq aan caadi ahayn.

Daawashada jannada noocan oo kale ah waxay u adeegtaa aasaaska filimka musiibada soo jiidashada leh ee "Solar Attack", oo hadda diyaar u ah qulqulka Peacock. Khibradan shaleemada ahi waxay ku wareegsan tahay ka saarista guud ee coronal mass ejection (CME) ee Qorraxda, taasoo soo bandhigaysa suurtagalnimada cabsida leh ee shiditaanka cirka. Waxa xiisaha lihi leh, soo ifbaxyadan xiddigaha ahi waxay sidoo kale iftiimiyeen hab-dhaqanka hal-abuurka leh ee Betelgeuse, oo ah xiddig si weyn u qabatey dareenka cirbixiyeennada sannadihii u dambeeyey.

2019, Betelgeuse, oo ah xiddig guduudan oo ku taal marinka wajigeeda u dambeeya, ayaa soo martay dhacdo muhiim ah. Iyada oo ku taal ururrada Orion, cabbirka weyn ee Betelgeuse ayaa ka sarreeya fahamkeenna. Haddii la geliyo nidaamkayaga qoraxda, cidhifkeeda bannaanka ayaa ka baxsan doona wareegga Jupiter's. Ugu dambayntii, Betelgeuse waxay u hoggaansami doontaa qaddarkeeda, taasoo keenaysa supernova qurux badan oo laga yaabo inay xitaa u riyaaqdo cirkeenna inta lagu jiro iftiinka maalinta. Qaraxan aan caadiga ahayn wuxuu dhici karaa mustaqbalka dhow ama wuxuu dhici karaa hadda ka dib, ilaa 100,000 oo sano ka dib.

In kasta oo cirbixiyayaashu ay markii hore rumaysnaayeen inay markhaati ka yihiin horudhac u ah muuqalka xiddigta ee Betelgeuse intii lagu jiray mugdiga weyn ee la arkay 2019, falanqayn dheeraad ah ayaa muujisay run ka duwan. Betelgeuse si qarsoodi ah ayay caadi ugu soo noqotay bilihii xigay, taas oo ka yaabisay bulshada xiddigiska. Baaritaan lagu sameeyay sawirada la qabtay ka hor, inta lagu guda jiro, iyo ka dib dhacdada loo yaqaan Event Dimming Great (GDE) waxay bixisay aragtiyo daaha ka qaaday. Si la yaab leh, Betelgeuse may dareemin hoos u dhac dhab ah oo dhalaalka ah. Taa beddelkeeda, aragtidayadu way qalloocday markii aynu ku dhex fiirsanay daruurta burburka xiddigaha.

Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in iyada oo qadarka iftiinka dhulka soo gaadhaya uu yaraaday, sawirada Betelgeuse ayaa isla markaaba sii xoogaystay. Dhacdadani waxay la socotaa ka saarida aadka u weyn ee walxaha dusha sare ee xiddiga, oo la mid ah dhacdooyinka soo noqnoqda ee lagu arkay qorraxda, gaar ahaan xilliyada firfircoonida qoraxda. Waxaa loogu yeeraa kororka tirada badan ee korontadu, qaraxyadu khatar weyn uma keenaan meereheena laakiin waxay carqaladeeyaan isgaarsiinta dayax-gacmeedka iyo nidaamyada korantada.

Dhacdadan gaarka ah, oo markii ugu horreysay goob joog ka ahayd, ayaa xeel-dheerayaasha xiddigiska ku noqotay fajac iyo in ay raadiyaan faham qoto dheer. Andrea Dupree oo ka tirsan Xarunta Cilmiga Astrophysics-ka, Harvard & Smithsonian ee Cambridge, Massachusetts, ayaa wax lala yaabo ku tilmaantay, isagoo leh, “Weligay waligay ma aannu arag wax badan oo laga saarayo korka xiddigga. Waxaa noo haray wax socda oo aynaan si buuxda u fahmin. Waa dhacdo ugub ah oo aan si toos ah u ilaalin karno oo aan ku xallin karno faahfaahinta dusha Hubble. Waxaan daawaneynaa kobaca xiddigaha waqtiga dhabta ah.”

Baaxadda qaraxa Betelgeuse waxay kasbatay moniker cusub: Dusha sare ee Ejection (SME). In kasta oo ay ku guuldarraysatay in ay u adeegto sidii calaamad dhaw oo ah supernova-ka soo socda, dhacdadani waxa ay soo jeedinaysaa aragtiyo qiimo leh oo ku aaddan hannaanka luminta tirada badan ee xiddigaha iyo horumarka xiddigaha marka ay ku soo dhawaadaan heerarkoodii ugu dambeeyay.

In kasta oo aan si xiiso leh u rajeyneyno finalka weyn, waxaan ku faraxsanahay filimka xiisaha leh ee "Solar Attack," hadda diyaar u ah baahinta Peacock.

FAQs

Waa maxay ka saarida cufnaanta wadnaha (CME)?

Ka saarida cufnaanta halbowlaha waxa loola jeedaa ka saarida wayn ee shay ka soo baxay korka xiddigta, sida caadiga ah ee la xidhiidha dhaqdhaqaaqa sare ee qorraxda. Inkastoo aysan khatar toos ah ku ahayn meereheena, waxay carqaladeyn kartaa hawlaha dayax-gacmeedka waxayna saameyn kartaa hababka korontada.

Waa maxay supernova?

Supernova waa qarax weyn oo dhaca dhamaadka meertada nolosheeda ee xidigta, taasoo keenta dhalaal aad u daran. Qaraxan ayaa laga yaabaa inuu muujiyo iftiin cajiib ah, isagoo ka dhigaya mid muuqda xitaa saacadaha maalintii.

Waa maxay horumarka xiddiguhu?

Horumarka Stellar wuxuu koobayaa isbeddelada qunyar socodka ah ee ku dhaca xiddigta inta uu nool yahay. Waxaa ka mid ah heerarka kala duwan ee xiddiguhu maraan, laga bilaabo samayntooda ilaa ay ugu dambeeyaan.

Halkeen ka daawan karaa "Weerarka Qorraxda"?

Waxaad ku raaxaysan kartaa filimka xiisaha leh ee "Solar Attack" iyada oo loo marayo helitaankiisa qulqulka ee Peacock.