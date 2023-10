Daraasad cusub ayaa soo jeedinaysa Qaab-dhismeedka Saamaynta Asteroid ee ugu Weyn ayaa hoosta ka jira Koonfurta New South Wales

Saynis yahanadu waxay dhawaan heleen waxa noqon kara qaab dhismeedka saamaynta asteroid-ka ugu wayn ee Dhulka, oo lagu aasay hoostiisa Murray Basin ee Koonfurta New South Wales, Australia. In kasta oo aan weli la xaqiijin, godkan la tuhunsan yahay in uu saameeyay dhexroorka ayaa lagu qiyaasay in uu dhan yahay 520km, taas oo ka dhigaysa in ku dhawaad ​​saddex jeer ka weyn qaab-dhismeedka saamaynta Vredefort ee Koonfur Afrika, oo hadda loo arko kan ugu weyn.

Cilmi-baarayaasha ka socda Jaamacadda New South Wales waxay aaminsan yihiin in qaab-dhismeedka Deniliquin, sida loogu magac daray, laga yaabo in la sameeyo qiyaastii 420 milyan oo sano ka hor saameyn weyn oo asteroid ah. Haddii mala-awaalkoodu run noqdo, waxay dib u qori doontaa buugaagta rikoodhada, iyagoo dhaafi doona xitaa godka caanka ah ee Chicxulub ee Mexico, oo caan ku ah soo afjarida xukunkii dinosaurs, kaas oo qiyaastii 150km ballac ah.

Qaab dhismeedka saamaynta asteroid waxay noqon kartaa mid adag in la aqoonsado, maadaama ay inta badan ku qarsoon yihiin lakabyada wasakhda hoose ama ay qarsoomaan nabaad guurka awgeed. Si kastaba ha ahaatee, saynisyahannadu waxay dhowaan heleen habab cusub oo lagu ogaanayo dhismayaashan iyagoo falanqeynaya qaababka magnetic. Qaab dhismeedka Deniliquin ayaa lagu arkay iyadoo lagu saleynayo qaababkan, isagoo siinaya caddayn xooggan oo ku saabsan jiritaankiisa.

Intaa waxa dheer, saamaynta asteroid-ka ayaa la og yahay inay ku beegan tahay dhacdooyin dabar-goyn baaxad leh oo taariikhda oo dhan ah, sida tii tirtirtay dinosaurs-kii. Daah-furkan ugu dambeeyay wuxuu soo jeedinayaa in dhulka iyo meerayaasha kale ee nidaamka qoraxda ay la kulmeen tiro badan oo saameyn ah ilaa ku dhawaad ​​3.2 bilyan oo sano ka hor. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira 38 la xaqiijiyay iyo 43 dhisme oo saameyn ku yeelan kara Dunida, oo u dhexeeya jeexjeexyo yaryar ilaa dhismayaal waaweyn oo la aasay.

Iyadoo cilmi-baarayaashu ay sii wadaan baaritaankooda, waa la arki doonaa in qaab-dhismeedka Deniliquin si rasmi ah loogu aqoonsan doono qaabka ugu weyn ee saameynta asteroid ee Dhulka. Qodista iyo dersidda godkan weyni waxa ay ku siin kartaa aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan taariikhda meereheena iyo doorka saamaynta cosmic ee qaabaynta horumarkiisa juqraafi iyo bayooloji.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

1. Waa maxay qaabka Deniliquin?

Qaab dhismeedka Deniliquin waa god la tuhunsan yahay inuu saameeyay asteroid oo ku yaal hoosta Murray Basin ee Koonfurta New South Wales, Australia. Haddii la xaqiijiyo, waxay noqon doontaa qaabdhismeedka saamaynta asteroid-ka ee ugu weyn ee la yaqaan ee Dhulka.

2. Intee buu le'eg yahay qaab-dhismeedka Deniliquin marka la barbar dhigo jeexjeexyada saamaynta kale?

Qaab dhismeedka Deniliquin waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay ku dhawaad ​​520km dhexroor, taasoo ka dhigaysa ku dhawaad ​​seddex jeer ka weyn qaab dhismeedka saameynta la og yahay ee hadda, qaab dhismeedka saameynta Vredefort ee Koonfur Afrika.

3. Immisa jir buu jiraa qaabka Deniliquin?

Saynis yahanadu waxay aaminsan yihiin in qaab dhismeedka Deniliquin uu sameeyay qiyaastii 420 milyan oo sano ka hor saamaynta asteroid-ka.

4. Sidee loo ogaadaa qaababka saamaynta asteroid?

Qaab-dhismeedka saamaynta Asteroid waxay noqon kartaa mid adag in la aqoonsado laakiin waxaa lagu ogaan karaa habab kala duwan, oo ay ku jiraan falanqaynta qaababka magnetic ee dusha dhulka.

5. Waa maxay muhiimada ay leeyihiin dhismayaasha saamaynta asteroid?

Qaab-dhismeedka saamaynta Asteroid-ku waxay bixiyaan aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan taariikhda juqraafiga iyo bayooloji ee meereheena. Waxay inta badan la xiriiraan dhacdooyinka dabar goynta wadareed waxayna door weyn ka qaateen qaabaynta horumarka dhulka.