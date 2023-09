Isticmaalka Saacadaha Atomikada si loo ogaado Madow Madow

By

Saynis yahano ka socda Jaamacadda Sussex iyo Shaybaadhka Jidhka Qaranka ee UK ayaa soo jeediyay hab cusub oo lagu ogaanayo qaybo yar-yar oo qayb ka noqon kara walxaha mugdiga ah ee qarsoon. Maaddada mugdiga ah, in kasta oo aan si toos ah loo arkin, waxaa la og yahay in ay saameyn ku leedahay caalamka oo aan lagu macnayn karin qaababka fiisigiska ee hadda jira.

Cilmi-baadhayaashu waxay soo jeedinayaan in saacadaha atomiga, kuwaas oo lagu yaqaan saxnaanta aan hore loo arag ee ilaalinta wakhtiga, loo isticmaali karo in lagu ogaado qaybahaas. Saacadaha atamka waxay cabbiraan dhaqdhaqaaqa yaryar ee atamka markay u kala wareegayaan dawladaha tamarta. Carqalad kasta oo ay keento walxaha mugdiga ultra-iftiinka leh ee la falgalaya walxaha caadiga ah waxa laga yaabaa inay ogaadaan saacadahan.

Daraasaddu waxay marka hore soo jeedisay moodallo aragtiyeed si loo cabbiro kala duwanaanshaha saacadaha atamka. Si loo ansixiyo qaabkooda, cilmi-baarayaashu waxay markaas akhriyeen saacadaha atomiga ee jira. Talaabada xigta waxay noqon doontaa in la dejiyo tijaabo halkaas oo laba saacadood oo atomik ah la is barbar dhigi karo, iyadoo mid ka mid ah uu aad ugu nugul yahay kala duwanaanshaha joogtada ah ee aasaasiga ah.

Daraasaddan gaarka ah, laba joogto ah oo aasaasi ah ayaa la baadhay: qaab-dhismeed wanaagsan oo joogto ah iyo saamiga guud ee electron-to-proton. Labadan joogtada ah waxaa carqaladayn kara isdhexgalka qaybo ka mid ah iftiinka ultralight, sida faashad mala awaal ah, kuwaas oo la aaminsan yahay inay mas'uul ka yihiin saameynta walxaha mugdiga ah. Marka la cabbiro baaxadda carqaladahaas, joogitaanka qaybaha ayaa laga yaabaa in la tilmaamo.

Saacadaha atomiga waxay leeyihiin codsiyo fog oo ka baxsan ilaalinta wakhtiga. Waxa loo isticmaalay in lagu barto cuf-isjiidadka cascas, sahaminta fiisigiska quantum, iyo in la baaro siyaabaha la isugu gudbiyo laguna kaydiyo macluumaadka tirada. Hadda, iyada oo ay suurtogal tahay in loo isticmaalo saacadaha atomiiga sida qalabka wax-sheegayaasha mugdiga ah, qalabkani wuxuu furi karaa cilmi-baaris cusub.

Cilmi-baadhayaashu waxay ku nuuxnuuxsadeen in natiijooyinkoodu aanay ku tiirsanayn aragtiyo hore u jiray, moodooyinka ay sameeyeenna waxay leeyihiin dabacsanaan lagu dabaqi karo ifafaale kale oo aan la garanayn. Daraasadda, oo lagu daabacay joornaalka New Journal of Physics, ayaa bixisa waddo rajo leh oo loogu fiirsado oo loo fahmo arrinta mugdiga ah ee hal-abuurka leh.

Qeexitaanno:

– Saacadaha atomiga: Aaladaha wakhtiga cabbira iyaga oo isticmaalaya mowjadaha atamka marka ay u kala gudbaan dawladaha tamarta, oo loo yaqaano saxnaantooda gaarka ah.

– Madow: Waa nooc dahsoon oo aan soo dayn, dhuuqaynin, iftiimin, jiritaankiisana laga soo xigtay saamaynta cufisjiid ee uu ku leeyahay maaddada muuqata.

- Joogtada aasaasiga ah: Qiimaha qeexaya sharciyada Caalamka, sida qaab dhismeedka wanaagsan ee joogtada ah iyo saamiga guud ee elektarooniga-ilaa-proton.

– Axion: Qayb mala awaal ah oo ah musharrax u noqon kara arrinta mugdiga ah.

