Halista Heerarka Badda ee Kor u kaca: Koofida Barafka ee Dhallaanka ee Greenland

By

Dusha sare ee xeebaheena quruxda badan ee Ingiriiska waxaa ku hoos jira khatar soo socota oo soo jiidatay indhaha saynis yahanada aduunka. Kor u kaca heerka badda, oo ay weheliso saamaynta duufaannada jiilaalka ee sii kordhaya, ayaa khatar weyn ku ah muuqaallada xeebahayaga. Iyadoo cimiladu dhulku sii kululaanayso, mid ka mid ah dambiilayaasha asaasiga ah ee ka dambeeya dhacdadan aan degganayn waa koofiyadda barafka ee Greenland.

Ku fidsan 3 kiiloomitir oo cajiib ah (oo wax ka yar 2 mayl) oo dhumucdiisuna tahay, koofiyadda barafka ee Greenland waxay ku haysaa qoto dheer oo barafaysan suurtagalnimada in ay sare u qaaddo heerarka baddaha caalamiga ah 7 mitir (23 cagood), haddii ay gebi ahaanba dhalaalto. Degdegga ah in la fahmo barta soo noqoshada, taas oo dhalaalaysa Greenland ay noqoto mid aan la beddeli karin, ayaa kordhay sannadihii ugu dambeeyay.

Daraasad fikir-celin leh oo lagu daabacay joornaalka la qaddariyo ee Nature ayaa iftiimisay xilligan muhiimka ah. Waxay daaha ka qaadaysaa in marinka dhalaalka aan dib loo celin karin uu ku dhex jiro heerkulka u dhexeeya 1.7 ilaa 2.3 darajo Celsius (3.1 ilaa 4.1 darajo Fahrenheit) oo ka sarreeya heerarkii hore ee warshadaha. Waxa murugo leh ayaa ah in aan horay uga gudubnay xadka hoose ee xadkaan dhowr bilood sanadkan. Saadaasha hadda jirta ee muujinaysa kor u kaca heerkulka caalamiga ah ee ilaa 3 darajo Celsius (5.4 darajo Fahrenheit) dhamaadka qarnigan, waxaan isku aragnaa inaan aad ugu dhownahay bartan ciribtirka.

Iyadoo habka dhalaalku uu si tartiib tartiib ah u furmi doono, iyadoo la siinayo bulshooyinka wakhti ay ku hagaajiyaan oo ay u guuraan gudaha dalka, waxaa jirta rajo rajo ah oo lagu qeexay cilmi baarista. Haddii aan awoodno inaan xakameyno kor u kaca heerkulka oo aan dib ugu soo celinno 1.5-degree Celsius (2.7 darajo Fahrenheit), habka dhalaalku wuxuu ugu dambeyntii joogsan doonaa. Si kastaba ha ahaatee, saynisyahannadu waxay ka digayaan in xitaa gaarista yoolkan aysan naga badbaadin doonin cawaaqibka aan horeyba u wajaheyno. Waqtiga aan gaarno hoos u dhaca heerkulka 1.5-degree Celsius, xeebaheena waxay durba la halgamayaan heerarka badda 2 ilaa 3 mitir (6.5 ilaa 9.8 cagood) ka sarreeya kuwa maanta.

Baahida degdega ah ee ficilku waligeed may caddayn. Markay dadaallada caalamiga ah ee lagula dagaallamayo isbeddelka cimilada sii kordhayaan, waxaa muhiim ah in la qiro culayska ay leedahay xaaladda oo laga shaqeeyo sidii loo dhimi lahaa saameynteeda. Ku guuldareysiga in sidaas la sameeyo waxay weligeed bedeli doontaa muuqaalka xeebaha, hoos u dhigista xeebaha qaaliga ah iyo jeexyada hoostooda mawjadaha aan joogsiga lahayn ee badda kor u kacaysa.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa maxay waxa ugu horreeya ee ka qaybqaatay kor u kaca heerka badda?

J: Koofiyadda barafka ee Greenland, oo leh cabbirkiisa baaxadda leh iyo suurtogalnimada in uu kor ugu qaado heerka badda 7 mitir (23 cagood) haddii gebi ahaanba dhalaalayo, waa mid ka mid ah waxyaalihii ugu waaweynaa ee keenay kororka heerarka badda ee hadda.

S: Waa maxay heerka heerkulku ee dhalaalka aan laga noqon karin ee koofiyadda barafka ee Greenland?

J: Sida laga soo xigtay daraasad lagu daabacay Nature, dhalaalidda aan la beddeli karin ee koofiyadda barafka ee Greenland ayaa la saadaalinayaa inay ku dhacdo heerkul u dhexeeya 1.7 ilaa 2.3 darajo Celsius (3.1 ilaa 4.1 darajo Fahrenheit) oo ka sarreeya heerarkii hore ee warshadaha.

S: Intee in le'eg ayaynu ku dhownahay inaan gaarno meesha ugu sarreysa ee dhalaalka aan laga laaban karin?

J: Waxaan horeyba uga gudubnay xadka hoose ee xadka heerka heerkulka dhowr bilood sanadkan. Iyadoo saadaasha heerkulka caalamiga ah ee soo jeedinaya kor u kaca ilaa 3 darajo Celsius (5.4 darajo Fahrenheit) dhamaadka qarnigan, waxaan isku aragnaa nafteena inay aad ugu dhowdahay barta cirifka.

S: Miyaynu joojin karnaa habka dhalaalidda anagoo hoos u dhigayna heerkulka ilaa 1.5 darajo Celsius (2.7 darajo Fahrenheit)?

J: Inkasta oo yoolkan la gaadho uu aakhirka joojin doono dhalaalidda, haddana ma baabi’in doonto cawaaqibka aan hore u la kulanay. Marka heerkulku hoos u dhaco ilaa 1.5 darajo Celsius, heerarka baddu waxay hore ugu kici lahaayeen 2 ilaa 3 mitir (6.5 ilaa 9.8 cagood) marka la barbardhigo heerarka hadda jira.