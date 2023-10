Hubert Reeves: Astrophysicist iyo Xiriiriyaha Sayniska

Hubert Reeves, Astrophysicist Canadian-Faransiis ah oo ku dhintay da'da 91, ma ahayn oo kaliya saynisyahan caan ah laakiin sidoo kale waa xiriiriye saynis caan ah. Reeves waxa uu ku dhashay magaalada Montreal sanadkii 1932-kii, isaga oo da’yar waxa uu xiiseeyey cilmiga xiddigiska, isaga oo u sahamiyey dunida dabiiciga ah, waxa aanu u bartay xiddigaha sida xiddigiye hiwaayad ah. Soo jiidashada uu u qabo cosmos-ka ayaa u horseeday in uu shaqo ka raadiyo cilmiga astrophysics-ka, isaga oo aakhirkii shahaado PhD ka qaatay jaamacadda Cornell oo uu la taliye u noqday barnaamijka hawada sare ee NASA.

Reeves waxaa lagu yaqaanay inuu awood u leeyahay inuu u sharxo fikradaha sayniska ee kakan dadweynaha guud ahaan, wuxuuna rabay inuu jacaylkiisa sayniska iyo caalamka la wadaago dhegaystayaal ballaadhan. Sannadkii 1981-kii, waxa uu daabacay buug uu cinwaan uga dhigay “Patience dans l’Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), kaas oo noqday iibka ugu wanaagsan gudaha Faransiiska oo loo turjumay 25 luqadood. Buuggu waxa uu ammaan ku helay awoodda uu u leeyahay in uu u beddelo astrophysics-ka sheeko-xariif ah, waxana ay xoojisay sumcadda Reeves ee ah xidhiidhiye saynis oo xirfad leh.

Intii uu ku jiray xirfadiisa, Reeves waxa uu qoray in ka badan 40 buug, oo ay ku jiraan dhawr cinwaan oo carruurta ah. Waxa uu noqday weji caan ka ah TV-ga Faransiiska, isaga oo ka soo muuqday bandhigyo suugaaneed caan ah oo soo jiitay daawadayaasha timihiisa cad ee duurjoogta ah, indho birqaya, iyo lahjadda Quebec ee huwan. Akhlaaqdiisa soo jiidashada leh iyo soo jiidashada leh ayaa ka dhigtay inuu yahay qof la doondoono dunida looga hadlo Faransiiska, halkaas oo uu ku caan baxay magaca Faransiiska oo u dhigma Carl Sagan.

Reeves kaliya ma ahayn xiriiriye saynis balse sidoo kale wuxuu ahaa hogaamiye deegaan. Wuxuu si xamaasad leh ugu ololeeyay ilaalinta dabeecadda, wuxuuna ka digay khatarta is-halaagga ee bani-aadmigu wajahayo. Wuxuu rumaysnaa in aadanuhu aysan ahayn noocyada la doortay, waana inaan qaadnaa mas'uuliyadda ficilladayada si aan u hubinno badbaadadayada.

Wax ku biirinta Hubert Reeves ee dhanka cilmiga cilmiga hawada sare iyo isgaarsiinta sayniska ayaa ka tagay saameyn waarta. Awoodiisa inuu isku xiro farqiga u dhexeeya aqoonta sayniska iyo dadweynaha guud waxay ku dhiirigelisay shakhsiyaad tiro badan inay ka fikiraan siraha koonka iyo inay qiimeeyaan oo ilaaliyaan dunida dabiiciga ah.

