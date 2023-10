Aurora Cusub Oo Laga Helay Uranus Oo Daaha Ka Qaaday Sirta Weyn Ee Barafka

By

Muuqaal cusub oo soo jiidasho leh ayaa lagu muujiyay meeraha haybadda leh ee Uranus. Saynisyahannadu waxay dhawaan heleen aurora oo ku dhalaalaysa hirarka dhaadheer ee infrared, dhacdo aan horay loo arag. Natiijooyinka waxaa lagu suurageliyay isticmaalka Keck II Telescope's Near-Infrared Spectrograph (NIRSPEC) waxaana lagu daabacay Dabeecadda Astronomy.

Si ka duwan indho-indhayntii hore ee ultraviolet auroras ee Uranus 1986, daahfurkani wuxuu iftiiminayaa aurora-ka meeraha infrared. Falanqaynta xogta, gaar ahaan ogaanshaha ion H3+, ayaa u oggolaatay saynisyahannadu inay xaqiijiyaan joogitaanka dhacdadan dabiiciga ah ee soo jiidashada leh ee Uranus.

"Warqaddani waa dhamaadka 30 sano ee daraasadda auroral ee Uranus, taas oo ugu dambeyntii shaaca ka qaaday aurora infrared oo bilaabay da' cusub oo baaritaan aurora ee meeraha," ayuu yiri Emma Thomas, oo ah qoraaga hormuudka ah ee daraasadda iyo xiddigiye ka tirsan Jaamacadda Leicester. Daah-furka ayaa calaamad weyn u ah fahamkayaga ku saabsan kooxaha barafka iyo meeraha magnetic fields, ma aha oo kaliya gudaha nidaamka qoraxda laakiin sidoo kale exoplanets.

Uranus, oo ah barafka weyn oo qiyaastii afar jeer ka weyn cabbirka dhulka, wuxuu hayaa qiime sayniseed oo aad u weyn. Saynis yahanadu waxay aqoonsadeen ku dhawaad ​​30 dayax oo ku wareegaya meeraha meeraha, iyada oo qaar ka mid ah ay suurtogal tahay in ay xafidaan lakabyo badweynta oo ku haboon baadhitaanada astrobiological. Sannadkii hore, warbixinta xiddigiska ayaa muujisay baahida loo qabo howlgalka baaritaanka Uranus oo ah mudnaanta koowaad ee tobanka sano ee soo socda.

Sannadkan wuxuu Uranus u ahaa mid aad u weyn, iyadoo dhowr horumar oo cajiib ah la arkay. Bishii Abriil, Telescope Space Webb ayaa qabtay sawirro cajiib ah oo ka mid ah giraangiraha boodhka ee meeraha, isaga oo siinaya muuqaal cad oo faahfaahsan marka la barbar dhigo sawirka telescope-ka sare. Waxaa intaa dheer, sawirada Hubble oo la daabacay bishii Maarso ayaa muujiyay isbeddel ku yimid dhidibka wareegga Uranus, taasoo keentay in cirifkeeda woqooyi uu u janjeero dhanka Qorraxda.

Aurorae on Uranus waxaa kiciyay isdhexgalka ka dhexeeya walxaha la dallacay iyo jawiga meeraha iyada oo loo marayo goobaha magnetic. Is dhexgalkaasi waxa uu soo saaraa dhalaal iftiimaya oo ku gudban mowjadaha iftiinka muuqda, iyo sidoo kale iftiinka infrared iyo ultraviolet ee kiiska Uranus. Cilmi-baadhayaashu waxay aaminsan yihiin in barashada Uranus aurora ay kor u qaadi karto fahamkayaga jawiga meeraha iyo goobtiisa firfircoon ee magnetka.

Baarista Uranus 'aurora waxay sidoo kale ku siin kartaa fikrado ku saabsan saameynta suurtagalka ah ee goobta magnetic Earth inta lagu jiro dib u noqoshada tiirka mustaqbalka. Qalafsanaanta gaarka ah ee udhaxeysa faashashka wareega ee Uranus iyo birlabeedka ayaa sababa in ay dhacdo maalin kasta. Cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan Uranus 'aurora waxay daaha ka qaadi kartaa xog qiimo leh oo laxiriirta nidaamyada ku tiirsan goobta magnetic Earth, sida satalaytka, shabakadaha isgaarsiinta, iyo navigation.

Iyadoo howlgalka baaritaanka Uranus lagu taliyay 2022 sahanka tobanlaha ah ee yoolalka xiddigiska, bilaabistiisa lama filayo ilaa 2031 ama 2032. Dib u dhigitaan ayaa ah in laga faa'iidaysto caawinta cufisjiidad ee Jupiter inta lagu jiro safarka dayax gacmeedka ee meeraha barafka fog. Hawlgalka noocan oo kale ah wuxuu awood u siin doonaa khariidaynta faahfaahsan ee Uranus ' fields gravitational and magnetic, taasoo siinaya aragti dheeraad ah oo ku saabsan aurora dhawaan la arkay.

Aurora-kan cusub ee Uranus wuxuu bixiyaa daaqadda siraha weyn ee barafka, isagoo soo bandhigaya xiddigiyeyaasha fursad gaar ah oo ay ku soo bandhigaan siraha adduunkan fog.

FAQ:

S: Waa maxay aurora?

J: Aurora waa iftiin dabiici ah oo ka jira gobalada polar-ka ee dhulka oo ay sababto isdhexgalka walxaha la dallacay ee jawiga.

S: Sidee loo sameeyaa aurorae on Uranus?

A: Aurorae on Uranus waxay ku sameysmeen isdhexgalka qaybaha la dallacay ee jawiga meeraha iyada oo loo marayo goobaha magnetic.

S: Waa maxay muhiimadda ay leedahay barashada Uranus 'aurora?

J: Barashada Uranus 'aurora waxay kor u qaadi kartaa fahamkayaga jawiga meeraha, magnetic field, waxayna gacan ka geysaneysaa aqoontayada dhacdooyinka la midka ah ee Earth, exoplanets, iyo nidaamkayaga qorraxda.

S: Waa maxay baaritaanka suurtagalka ah ee Uranus ujeedadiisu tahay in la gaaro?

J: Baadhitaanka Uranus ee la soo jeediyay waxa uu hiigsanayaa in uu khariidadeeyo meeraha meeraha cufisjiideed iyo birlabeed, iyada oo sii daaha ka qaadaysa waxyaalaha qarsoon ee barafkan weyn.

S: Goorma ayaa la filayaa in baaritaanka Uranus la bilaabo?

J: Daah-furka la filayo ee baadhitaanka Uranus waxa la saadaalinayaa in uu u dhexeeyo 2031 iyo 2032 si uu uga faa'iidaysto caawimada cufisjiidadka ee Jupiter inta ay safarka ku jirto.