Waxyeellada sii kordheysa ee Dayax-gacmeedyada Wareega Dhulka Hoose ee Cilmi-baarista Sayniska

Dhulka Low Earth orbit (LEO) dayax gacmeedyada, sida Elon Musk's Starlink iyo Amazon ee dhawaan ku biiray jinsiyadda, ayaa waxyeello weyn u geysta cilmi-baarista sayniska. Dayax gacmeedyadan, ayaa mar lagu ammaanay kartida ay u leeyihiin in ay baahiyaan baahinaha caalamiga ah, waxa ay hadda ka dhashaan wasakh khafiif ah oo si weyn u hor istaagta daraasadda habeenkii hawada sare. In kasta oo ay jiraan dadaallo lagu dhimayo iftiinka dayax-gacmeedyadan, saynisyahannadu waxay ogaadeen in ay weli dhaafeen xadka iftiinka lagu taliyey in ka badan laba jeer.

Daraasad dhowaan lagu daabacay joornaalka Nature ayaa iftiimisay sida nooca AST SpaceMobile ee raxanka BlueBird u noqday mid ka mid ah walxaha ugu iftiimaya cirka. Daraasad kale ayaa sidoo kale muujisay in xitaa dayax-gacmeedyada mugdiga ah ay weli si weyn uga iftiin badan yihiin waxa xiddigiyayaashu u arkaan in la aqbali karo si loo yareeyo faragelinta sayniska hawada sare.

Xiddig-yahannada ka qayb-galaya shir ay soo qaban-qaabisay Xarunta Midowga Cirka ee Caalamiga ah ee Ilaalinta Madawga iyo Cirka deggan ee Fargelinta Xiddigga Dayax-gacmeedka ayaa walaac ka muujiyay saamaynta sii xumaanaysa ee dayax-gacmeedyadan ay ku hayaan cilmi-baarista hawada habeenkii. In kasta oo la isku dayo in la madoobeeyo dayax-gacmeedkooda, dhalaalku weli waa arrin joogto ah. Nidaamyada raadraaca ee jira ee satalaytka LEO waa kharash badan oo aan lahayn miisaan.

Xeer-ilaaliyeyaashu way ka gaabiyeen inay wax ka qabtaan walaacyadan, inta badan waxay ku tiirsan yihiin tilmaamaha iskaa wax u qabso ah ee ku guul daraystay inay bixiyaan xaddidaadyo macno leh. Intaa waxaa dheer, waxaa jira su'aalo ku saabsan in waxyeellada ay keentay cilmi-baarista cilmi-baarista ay sabab u tahay faa'iidooyinka la cusboonaysiiyay ee marin-u-helka ballaadhan ee meelaha fogfog. Nidaamyada dayax-gacmeedka ee LEO, iyagoo awood u siinaya isku xirnaanta gobollada go'doonsan, waxay leeyihiin xaddidaadyo awoodeed oo muuqda, oo ka duwan shabakadaha fibre ama 5G.

Starlink, tusaale ahaan,, waxay hadda u adeegtaa 1.5 milyan isticmaaleyaasha adduunka oo dhan, halka malaayiin ku nool Mareykanka ay wali la'yihiin helida faa'iido ballaadhan oo la awoodi karo. Qiimaha sare ee internetka ee satellite-ka ayaa xaddidaya awoodda ay u leedahay inay wax ka qabato arrimaha ballaaran ee isku xirnaanta. Intaa waxaa dheer, waxaa jira qorshayaal lagu soo dirayo tobanaan kun oo satalayt oo kale hawada sare, taas oo sii xumaynaysa wasakhowga iftiinka iyo cawaaqibka ka dhalan kara cilmi-baarista sayniska.

