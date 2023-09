Cirbixiyayaashu waxay kahelaan godad madow ee ugu dhow dhulka gudaha Cluster Hyades

By

Astronomers ayaa soo jeediyay in godadka madow ee ugu dhow Earth ay ku dhuuman karaan Kooxda Hyades, taas oo ku taal qiyaastii 150-sanno iftiin ah qorraxda. Daah-furkaani wuxuu soo jeedinayaa in godadka madow laga yaabo in laga saaray kutlada malaayiin sano ka hor oo ay hadda wareegayaan galaxyada oo keliya. Marka la barbar dhigo godka madow ee ugu dhow ee hore loo yiqiin, murashaxiintan cusub waxay noqon doonaan qiyaastii toban jeer u dhow Earth.

Kooxda Hyades waa koox furan, oo ka kooban boqollaal xiddigood oo ku jira kooxda Taurus. Kutlooyinka furan waa kooxo xiddigo ah oo la rumeysan yahay inay isku mar ka abuurmeen isla daruur gaas iyo boodh ah. Natiijo ahaan, xiddigaha ku jira kooxahan ayaa wadaaga sifooyin caadi ah marka la eego isku dhafka kiimikada iyo da'da.

Si loo baaro joogitaanka ka iman kara godadka madow ee kutlada Hyades, koox cilmi-baarayaal ah oo uu hogaaminayo Stefano Torniamenti oo ka socda Jaamacadda Padua ayaa sameeyay jilitaanka dhaqdhaqaaqa xiddigaha iyo horumarka kooxda dhexdeeda. Sawiradaan waxaa ka mid ahaa godad madow, natiijadiina waxaa la barbar dhigay indho-indhayn uu sameeyay telescope-ka hawada sare ee Gaia ee la xidhiidha xawaaraha iyo boosaska xiddigaha ee kooxda.

Cilmi-baarayaashu waxay soo gabagabeeyeen in moodooyinka jilitaanka ee sida ugu wanaagsan ugu habboon indha-indheynta ay ku jiraan laba ama saddex godad madow oo ku dhex jira kooxda. Intaa waxaa dheer, moodooyinka xisaabiyay godadka madow ee laga saaray Hyades wax aan ka badnayn 150 milyan oo sano ka hor sidoo kale waxay la jaan qaadeen xogta Gaia. Tani waxay soo jeedinaysaa in haddii godadka madow si xoog leh looga saaro kutlada, jiritaankoodii hore weli wuu ka muuqan lahaa dadka caanka ah.

Xitaa haddii godadka madow ay mar hore ka tageen Hyades, jilitaanka ayaa tilmaamaya inay sii ahaanayaan godadka madow ee ugu dhow Earth. Diiwaanada hore ee godadka madow ee ugu dhow Earth, Gaia BH1 iyo Gaia BH2, ayaa la helay sanadkan waxayna ku yaalaan 1,560 iyo 3,800 iftiin-sano siday u kala horreeyaan. Marka la barbardhigo, godadka madow ee suurtagalka ah ee Kutlada Hyades ayaa aad u soo dhowaan doona.

Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa saamaynta telescope-ka hawada sare ee Gaia, kaas oo u oggolaaday cir-bixiyayaashu inay daraaseeyaan boosaska shakhsi ahaaneed iyo dhaqdhaqaaqa xiddigaha ee kooxaha sida Hyades markii ugu horeysay. Adigoo si sax ah u cabbiraya boosaska iyo dhaqdhaqaaqa balaayiin xiddigood, Gaia waxay awood u siinaysaa ogaanshaha saamaynta cufisjiid ee walxaha qarsoon sida godadka madow.

Natiijooyinka daraasaddan ayaa iftiimiyay joogitaanka iyo qaybinta godadka madow ee galaxyada waxayna gacan ka geysataa fahamka wanaagsan ee horumarka kooxaha xiddigaha. Cilmi-baarista waxaa lagu daabacay Ogeysiisyada billaha ah ee Bulshada Astronomical Royal.

Ilo:

- "Astronomers waxay helaan godad madow ee ugu dhow dhulka." Space.com

- "Godadka madaw ee ugu dhow Dhulka waxa laga yaabaa inay ku dhex dhuuntaan Kooxda Hyades." Atlas cusub