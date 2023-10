Saynisyahanada Oo Soo Bandhigay Cadaymo Cusub Oo Ku Saabsan Xiddigo Ka Baxsaday Meelihii Ay Ku Dhasheen

By

Xiddig-yahannadu waxa ay muddo dheer aad u jeclaysteen habka ay xiddiguhu uga soo baxsadaan goobihii ay ku dhasheen oo ay ku faafeen guud ahaan galaxyada, maadaama ay tani door muhiim ah ka ciyaartay horumarka galactic. Iyadoo cilmi-baadhisyo aragtiyeed ay soo jeediyeen laba sharraxaad oo suurtagal ah oo ku saabsan dhacdadan, xogta indha-indheynta ee ka baxsanaya xiddigaha ayaa ah mid xaddidan oo aan dhammaystirnayn. Si kastaba ha ahaatee, daraasad cusub oo dhowaan la sameeyay oo ay sameeyeen koox cilmi-baarayaal ah oo wadajir ah oo ka socda Astronomical Observatories (NAOC) oo ka tirsan Akadeemiyada Sayniska Shiinaha (CAS), Shanghai Observatory of CAS, iyo Jaamacadda Guangzhou ayaa iftiimisay iftiin cusub oo ku saabsan xaaladda bilawga ah ee baxsashada. xiddigaha.

Iyaga oo isticmaalaya khadadka muraayadaha molecular-ka ee xallinta sare leh, cilmi-baarayaashu waxay shaqaaleeyeen Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) si ay u eegaan gobollo badan oo xiddigo sameysan. U fiirsigoodu waxa uu horseeday in laga helo xudunta protostellar ee gobolka samaysmay ee G352.63-1.07 kaas oo muujiyay xawaarihiisa kala duwan. Xadhkaha molecular ee lagu arkay xudunta waxay bixiyeen cadaymo soo jiidasho leh oo muujinaya in protostar-ku uu lahaa xawaare ka duwan kan daruurtiisa waalidnimo, taasoo muujinaysa in uu ku guda jiro habka uu uga tago meeshii uu ku dhashay.

Iyadoo la falanqeynayo xawaaraha muuqaalka ee xariiqyada molecular, cilmi-baarayaashu waxay go'aamiyeen in protostarku uu leeyahay isbeddel buluug ah oo muhiim ah marka loo eego daruurtiisa molecular ee waalidka. Indho-indheynta ayaa sidoo kale daaha ka qaaday in xuddunta ay mar ahayd qayb gudaha ah oo ka mid ah daruuraha, taas oo sii xoojinaysa fikradda baxsadka xiddiga. Iyadoo lagu salaynayo xawaaraha baxsadka ah iyo booska bannaan ee xudunta u ah, cilmi-baarayaashu waxay ku qiyaaseen in baxsashadu dhacday wax ka yar 4,000 oo sano ka hor, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu da'da yar uguna tamarta badan gobollada xiddiguhu sameeyeen Jidka Caano.

Daah-furkani waxa uu caqabad ku yahay malo-awaal hore oo ku saabsan hababkii ay xiddiguhu uga baxsan lahaayeen goobihii ay ku dhasheen. Halka xawaaraha baxsadka ee xiddiga dhexe uu ka hooseeyo kan xiddigaha ka saarista xawaaraha sare leh ee laga soo saaray kooxaha xiddigaha, waxa ay la mid tahay celceliska xawaaraha kala firdhisan ee xiddigaha da'da yar. Natiijooyinkani waxay muujinayaan in burburka daruuraha kelliyadu ay door weyn ka ciyaaraan kicinta xiddigaha si ay u baxsadaan.

Mustaqbalka, kooxdu waxay qorsheyneysaa inay si qoto dheer u baaraan baaritaankooda, iyagoo diiradda saaraya isdhexgalka xiddigaha badan iyo ballaarinta gaaska qarxa ee gobolka-samaynta xiddigaha G352.63-1.07. Markay sahamiyaan dhaq-dhaqaaqyadan, cirbixiyayaashu waxay rajaynayaan inay ka helaan fahan buuxa oo ku saabsan ciidamada ciyaarta inta lagu jiro baxsadka xiddigaha da'da yar.

FAQ

1. Maxaa keena in xiddiguhu ka baxsadaan goobihii ay ku dhasheen?

Xiddiguhu waxay ka baxsan karaan meelaha ay ku dhasheen iyadoo ay ugu wacan tahay is dhexgalka nidaamyada xiddigaha badan ee da'da yar ama natiijada tamarta dhaqdhaqaaqa ee la helay intii lagu jiray burburka ama is-dhexgalka daruuraha molecular ama kuruqyada.

2. Sidee loo arkay baxsashada protostar-ka?

Koox cilmi-baarayaal ah oo wadajira waxay adeegsadeen khadadka muraayadaha molecular-ka sare iyo Atacama Large Millimeter / Submillimeter Antenna Array (ALMA) si ay u eegaan gobolka-samaynta xiddigaha G352.63-1.07. Xudunta protostellar-ka ee gobolkan ayaa muujisay dhaq-dhaqaaq la dareemi karo, taas oo muujinaysa in ay ka baxayso meeshii ay ku dhalatay.

3. Maxay indha-indheyntu daaha ka qaadayso baxsashada protostar-ka?

Indho-indheyntu waxay tustay in protostar-ku uu lahaa isbeddel buluug ah oo la taaban karo marka loo eego daruurtiisa molecular ee waalidka. Xuddunta protostar-ka ayaa la ogaaday inay tahay qayb gudaha ah oo ka mid ah daruuraha, taasoo soo jeedinaysa inay baxsatay dhawaan, wax ka yar 4,000 oo sano ka hor.

4. Maxay natiijooyinkani ka soo jeedinayaan hababka loo fakado xiddigta?

Halka xawaaraha baxsadka ah ee protostar-ka la arkay uu ka hooseeyo kan xiddigaha ka saarista xawaaraha sare ee laga soo saaray kooxaha xiddigaha, waxa ay la mid tahay celceliska xawaaraha kala firdhisan ee xiddigaha da'da yar. Tani waxay tusinaysaa in daruurtu burburtay ay u badan tahay habka koowaad ee xiddigaha wadista ay ku baxsadaan.