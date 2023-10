Cirbixiyayaashu waxay Helaan Raadiyaha Qarsoon ee ugu Fog iyo Tamar badan

By

Astronomers ayaa dhawaan sameeyay sahan xiiso leh iyagoo ogaanaya raadiyaha ugu dheereeya uguna tamarta badan (FRB) ee abid la arkay. Qaraxan fog ee mowjadaha raadiyaha cosmic-ga waxa uu socday wax ka yar hal ilbidhiqsi, iyada oo isha laga soo xigtay ay ku taal galaxyo aad u fog oo ay ku qaadatay sideed bilyan oo sano in uu iftiinkiisu ina soo gaadho. Helitaanka FRB-kan, oo loogu magac daray FRB 20220610A, waxaa suurtageliyay Kormeerayaasha Koonfurta Yurub (ESO) Telescope aad u weyn (VLT).

Kaliya maahan FRB kan ugu fog ee abid la arkay, laakiin sidoo kale waxay soo saartay tamar aan caadi ahayn. Dhab ahaantii, waxay soo saartay wax u dhigma wadarta guud ee qiiqa qorraxda muddo 30 sano ah, laakiin kaliya qayb ilbiriqsi ah. Helitaanka FRB-kan xoogga leh ayaa saameyn weyn ku leh fahamkeenna caalamka.

Mid ka mid ah fikradaha ugu muhiimsan ee ka soo baxa kormeerkan ayaa ah in FRB-yada loo isticmaali karo in lagu cabbiro arrinta maqan ee u dhaxaysa galaxyada. Hababka hadda jira ee lagu qiyaaso baaxadda koonka waxa ay keenaan jawaabo is khilaafaya oo caqabad ku ah qaabka caadiga ah ee cosmology. Si kastaba ha ahaatee, marka ay baranayaan FRB-yada, cirbixiyayaashu waxay heli karaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan qaybinta maaddada ee cosmos.

Ryan Shannon, oo ah borofisar wax ka dhiga Jaamacadda Swinburne ee Tiknoolajiyada, isla markaana ka mid ah cilmi-baadhaha cilmi-baarista, ayaa sharraxay in arrinta maqan ee koonku ay ku dhuumanayso meel bannaan oo u dhaxaysa galaxies. Arrinkani waxa laga yaabaa inuu aad u kululaado oo firdhiyo oo ay adagtahay in la ogaado iyadoo la isticmaalayo farsamooyin caadi ah. Si kastaba ha ahaatee, raadiyaha degdega ah ee dilaaca ayaa awood u leh inuu galo xitaa gobollada ugu faaruqsan ee booska oo "fiiri" walxaha ionized. Tani waxay u oggolaanaysaa cilmi-baarayaasha inay cabbiraan qaddarka walxaha u dhexeeya galaxies, iyagoo siinaya hab gaar ah oo lagu miisaamo caalamka.

Helitaanka FRB-gan fog iyo tamartu waa guul muhiim ah oo ku aaddan sahamintayada cosmos-ka. Markay baranayaan calaamadahan qarsoodiga ah ee koonka, cirbixiyayaashu waxay sii wadaan inay daaha ka qaadaan fikrado cusub oo ku saabsan hal-abuurka iyo koonka. Natiijooyinka daraasaddan ayaa lagu daabacay joornaalka Sayniska.

