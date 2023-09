Cirbixiyeenka Mareykanka ee Frank Rubio ayaa qarka u saaran inuu ku soo laabto gurigiisa Kadib Duulimaadka hawada sare ee rikoorka jabiyay

By

Frank Rubio, cirbixiyeen Maraykan ah, ayaa lagu wadaa inuu dib ugu soo laabto dhulka ka dib markii uu dhammeeyey dayax-gacmeedkii ugu dheeraa ee uu hal qof Maraykan ah sameeyo. Waxa uu jabiyay rikoorkii hore ee duulimaadkii hawada sare ee ugu dheeraa ee uu sameeyay qof Mareykan ah Sebtember 11-keedii, waxaana uu dhameysan doonaa sanad buuxa oo hawada sare ah Khamiista. Rubio waxa uu muujiyay sida uu u rajaynayo in uu dib ula midoobo qoyskiisa, ku raaxaysto cunto cusub, iyo in uu la kulmo aamusnaan markii uu yimid.

Asal ahaan, Rubio waxa loo qorsheeyay hawlgal lix bilood ah laakiin qorshuhu wuu is beddelay sababtoo ah dareere qaboojiye ah oo laga helay dayax gacmeedka Soyuz. Tani waxay keentay dib u dhac waxayna kordhisay sii joogistiisa Xarunta Hawada Caalamiga ah ilaa hal sano. Rubio waxa uu qirtay in sannad ka fog dadka la jecel yahay ay qaadatay dhibaato nafsi ah, isaga oo ku nuuxnuuxsaday muhiimada ay leedahay in maskaxiyan xoog lagu sii hayo saldhiga hawada sare "bay'adda aan cafiska lahayn."

Muddadii uu ku jiray hawada sare, Rubio waxa uu ka shaqeeyay mashruucyo cilmiyeed oo kala duwan, oo ay ku jirto in uu daraaseeyo sida bakteeriyadu ula qabsato hawada sare iyo sida jimicsigu u saameeyo bini'aadamka inta lagu jiro hawlgallada muddada dheer. Mid ka mid ah mashaariicda uu jecel yahay ayaa ku lug lahaa barashada koritaanka iyo horumarinta geedka tamaandhada, taas oo siin karta fikrado beerashada dalagyada baaxadda weyn ee meel bannaan.

Rubio waxa kale oo uu ka hadlay saaxiibada ku jira saldhiga hawada sare iyo taageerada la siiyo dadka cusub. Waxa uu muujiyay mahadnaqa hagida ay siiyeen saaxiibadiis ee ku saabsan barashada hawlaha muhiimka ah ee jawiga gaarka ah ee goobta.

Kahor inta uusan noqon cirbixiyeen, Rubio waxa uu ka tirsanaa Ciidanka Mareykanka oo uu ka qeyb galay dugsi caafimaad. Waxa uu muujiyay farxad iyo hubanti la'aantiisa ku saabsan soo laabashadiisa Dhulka, maadaama jidhkiisu u baahan doono wakhti uu ku hagaajiyo saamaynta cufisjiidka ka dib muddo dheer oo cuf-jiid eber ah.

