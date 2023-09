Khatarta Asteroid Bennu Saamaynta Dhulka 2182

By

Warbixin cusub oo la soo saaray ayaa daaha ka qaaday in 1 oo fursadoodba 2,700 ka mid ah in asteroid-ka Bennu, oo ay NASA daba socotay muddo ku dhow 25 sano, uu saameyn ku yeelan karo dhulka mustaqbalka. Bennu, oo ah asteroid-Dhul-u-dhow, ayaa markii ugu horreysay la helay 1999-kii, waxana uu awood u leeyahay in uu ku dul wareego meeraha Dunida, isagoo awood u leh inuu ku dhufto meeraha Sebtembar 2182, sida ay sheegeen kooxda sayniska OSIRIS-REx.

Bennu wuxuu sameeyaa baas u dhow dhulka u dhow lixdii sanoba mar wuxuuna horey ula kulmay seddex kulan oo dhow 1999, 2005, iyo 2011. Saynisyahanada ku lug leh daraasaddan, oo lagu daabacay ScienceDirect, waxay qiyaasayaan suurtagalnimada Bennu inuu dhab ahaantii garaaco Earth 2182 inuu noqdo 0.037% ama 1 ka mid ah 2,700.

Bishii Oktoobar 2020, dayax-gacmeedka NASA ee OSIRIS-REx, oo u taagan Asalka, Fasiraadda Spectral, Aqoonsiga Kheyraadka iyo Amniga-Regolith Explorer, wuxuu sameeyay taariikh isagoo si kooban u taabtay dusha sare ee Bennu, soo aruuriyay muunad, ka dibna ka saaray asteroid-ka. Hawlgalkan ayaa calaamadeeyay markii ugu horeysay ee NASA ay si guul leh u aruuriso muunad asteroid meel bannaan ah.

Astrophysicist Hakeem Oluyesi waxa uu iftiimiyay in muunada laga soo ururiyay Bennu ay ku jiraan walxo saafi ah oo aan nadiif ahayn oo muujin kara siraha ku saabsan asalka nidaamka qoraxdayada. Waxa uu intaa ku daray in ay jirto suurtogalnimada in la ogaado molecules noolaha ama molecules horudhaca nolosha.

Haddii Bennu ay isku dhacaan dhulka, waxay soo deyn doontaa qadar aad u badan oo tamar ah, oo lagu qiyaasay 1,200 megatons, taas oo 24 jeer ka xoog badan hubka nukliyeerka ee ugu awoodda badan. Marka la barbardhigo, asteroid-kii sababay dabar-goynta dinosaurs waxay u dhigantaa 10 bilyan oo bambaanooyin atomic ah, oo kiciyay dab-damis, tsunami, iyo daruur boodh ah oo xidhay qorraxda.

Waxaa muhiim u ah saynisyahannadu inay sii wadaan la socodka Bennu oo ay wanaajiyaan fahamkayaga hab-raaceeda si loo qiimeeyo khatarta ka iman karta dhulka. Iyadoo fursadaha saamaynta ee 2182 ay aad u hooseeyaan, waxay muujinaysaa baahida loo qabo cilmi-baarista joogtada ah iyo horumarinta istaraatiijiyadaha si loo yareeyo khataraha la xidhiidha walxaha dhulka u dhow.

Ilaha: ScienceDirect, IFLScience