Asteroid Ka Dhaw Dayaxa: Asteroid 2023 TK15 Ku Soo Dhawaada Dhulka

NASA ayaa soo saartay digniin la xiriirta asteroid oo lagu wado in uu dhulka ku dhaafo masaafo aad u dhow oo ku dhow 379,994 kilomitir, kaas oo xitaa ka dhow dayaxa. Asteroid-ka, oo loo qoondeeyay inuu yahay Asteroid 2023 TK15, ayaa la filayaa inuu sameeyo qaabkiisa ugu dhow Oktoobar 20, 2023.

Asteroid 2023 TK15 waxa iska leh kooxda Apollo ee asteroids-ka dhulka u dhow, kuwaas oo ay ku jiraan dhagaxyada dhulka gudba ee leh faashash badhkood oo ka weyn kan dhulka. Asteroids-ka waxaa loogu magac daray 1862 Apollo asteroid oo uu helay Karl Reinmuth. NASA waxa ay si hagar la’aan ah ula socotay walxahan dhulka u dhow si loo xaqiijiyo badbaadada meereheena.

Saynis yahanadu waxay adeegsadeen tignoolajiyada horumarsan, sida telescope NEOWISE, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), iyo Catalina Sky Survey, iyo kuwo kale, si ay u ogaadaan Asteroid 2023 TK15.

Ku safrida xawaare dhan 79,085 kiiloomitir saacaddii, kaas oo ka dheereeya shuttle-ka hawada sare, asteroid-ka ayaa durba ku socda. Waxay dhulka ku dhaafi doontaa masaafo dhan 379,994 kilomitir, kana dhow dayaxa oo 384,400 kilomitir u jira meereheena.

In kasta oo ay u dhowdahay, Asteroid 2023 TK15 waxaa loo arkaa mid aan khatar ahayn sababtoo ah cabbirkeeda yar. NASA waxa ay ku qiyaastay in ay cabbirto inta u dhaxaysa 130 iyo 150 fiit ballac ahaan, qiyaastii cabbirka diyaaradda. Kulankani waxa uu calaamad u yahay markii ugu horeysay ee asteroid-kan loo kala saaro Shay-Dhul-Dhow (NEO), iyo NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) ayaa xaqiijiyay in aanay jiri doonin habab mustaqbalka ah, iyaga oo ku magacawday "laga yaabee kulankii ugu dambeeyay ee dhow."

Waxa xiiso leh, dhacdadani waxay daba socotaa duullimaadyo asteroid oo kale oo dhowaan ah. Oktoobar 13, Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5, iyo Asteroid 2023 TD4 ayaa sidoo kale lahaa wajiyadooda ugu dhow ee Dhulka. Asteroids-ka ayaa ka baaxad weyn, waxayna ku soo dhawaadeen meeraha xawli dhan 1.7 milyan oo kilomitir saacaddii.

Maaddaama saameynta suurtagalka ah ee asteroids ay sii ahaanayso mawduuc walaac leh, cilmi-baaris dheeraad ah iyo dadaallada dabagalka ayaa muhiim u ah hubinta badbaadada meereheena.