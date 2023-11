Daah-furka Halxiraalaha Cosmic: Fahamka Caalam-ku-ballaadhinta

By

Qarsoodiyada ku xeeran koonka fidaysa waxay sii wadaan inay si isku mid ah u soo jiitaan saynis yahanada iyo kuwa xiiseeya, xitaa ka dib ku dhawaad ​​qarni tan iyo markii la helay. Su'aalaha la xidhiidha sababta, balaadhinta bilowga ah, heerka, iyo saamaynta qoto dheer ee balaadhinta dardargelinta ayaa maskaxdeenna wareerisay. Si kastaba ha ahaatee, helitaanka faham qoto dheer oo ku saabsan fikradahan waa muhiim, gaar ahaan marka ay timaado waxbaridda jiilka soo koraya.

Aynu u daadagno shabkada qalafsan ee ballaadhinta komishanka oo aynu sirteeda daaha kaga qaadno hal tallaabo.

Sooyaalka aragtida: In ka badan qarni ka hor, astrophysicists sida Alexander Friedmann waxay ku dhiiradeen inay adeegsadaan aragtida Einstein ee isu-xidhka guud ee caalamka oo dhan. 1922kii, Friedmann waxa uu soo saaray isla'egyada cajiibka ah ee tan iyo markaas noqday aasaaska cosmology. Waxa uu muujiyay in Caalamku si isku mid ah uga buuxsamay noocyo kala duwan oo walxo ah, shucaac, iyo tamar, iyo haysashada sifooyin jidheed oo joogto ah oo dhan walba ah, aanu ahaan karin mid taagan oo deggan. Taa beddelkeeda, waa in ay balaadhiso ama heshiis la gasho. Heerka balaadhinta ama foosha waxay ku xidhan tahay cufnaanta tamarta ee noocyada kala duwan ee tamarta koonka iyo qalooca meesheeda. Fikradahan qoto dheer, oo loo qaabeeyey sida isla'egyada Friedmann, ayaa qaabeeyey fahamkayaga cosmos-ka.

Indho-indheyntii hore iyo daahfurka ballaarinta cosmic: Caddaynta ballaarinta cosmic waxay ka soo baxday dhawr indho-indhayn oo muhiim ah. Helitaanka kacaanka Henrietta Leavitt ee xidhiidhka muddada-iftiinka ee xiddigaha doorsoomiyaha Cepheid ayaa u sahlay cirbixiyayaashu in ay cabbiraan masaafada xiddigahan oo ay go'aamiyaan fogaanta koofiyadaha. U fiirsashada Vesto Slipher ee xariiqda spectral-ka ee isbedbedesha ee "nebulae" iyo elliptical waxay daaha ka qaaday in walxahan ay nagaga noqonayaan xawli la yaab leh. Cabbirka Edwin Hubble ee Cepheids ee nebulae-yadan ayaa xoojiyey mala-awaalka ah in Caalamku sii fidayo.

Cilmi-baadhistan, oo ay weheliso indho-indhayntii in fogaanta galaxyada ay si toos ah u siman tahay isbeddelkiisa, waxay caddeeyeen in Caalamku aanu ahayn mid taagan ee uu si firfircoon u kobcayo. Hubble Constant, oo ah cabbirka heerka fidinta, ayaa loo soo bandhigay si loo qiyaaso ballaarintan. Indho-indheyntii ugu dambeysay iyo horumarka tignoolajiyada ayaa nadiifiyey fahamkayaga ballaarinta, taasoo horseedaysa cabbiraad Hubble Constant oo sax ah.

Safarka lagu doonayo in lagu fahmo koonka sii fidaysa waa ka fog yahay dhammaan. Saynis yahanadu waxay sii wadaan inay sahamiyaan siraha ku dhex jira, iyadoo tignoolajiyada cusub iyo indha-indhaynta ay riixayaan xuduudaha aqoonteena. Marka aynu si qoto dheer u sii dhex galno shaqada cosmos-ka, waxa aynu helaynaa qaddarin weyn oo ku saabsan dabeecadda cajiibka ah ee Koonkeena.

FAQ

Maxaa sababay in Caalamku uu bilaabo fidinta?

Sababta saxda ah ee fidinta hore ee Caalamku waxay ahaanaysaa mawduuc cilmi baadhiseed socda. Saynis yahanadu waxay hadda qiyaasaan in dhacdo loo yaqaan Bangi Weyn ay kicisay balaadhinta, laakiin hababka saxda ah ee ka dambeeya weli waa la daraaseeyaa.

Maxay tahay sababta daahfurka ballaarinta dardargelinta muhiimka ah?

U fiirsashada ballaarinta dardargelinta ayaa saameyn qoto dheer ku leh fahamkayaga Caalamka. Waxay soo jeedinaysaa jiritaanka xoog wax diida oo loo yaqaan tamarta mugdiga, kaas oo kicinaya dardargelinta. Tamarta madow waxay ka dhigan tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah tamarta koonka, laakiin dabeecadeeda dhabta ah ayaa weli ah mid la fahmi karo.

Intee in le'eg ayay saynis-yahannadu ugu kalsoon yihiin fahamkooda ballaarinta cosmic?

Fahamkayaga ballaarinta cosmic ayaa si weyn u kobcay qarnigii la soo dhaafay. Iyadoo qaabka aasaasiga ah ee ay bixiyeen isla'egyada Friedmann uu ahaaday mid adag, indho-indhaynta joogtada ah iyo cabbirada la safeeyey waxay sii wadaan hagaajinta fahamkeena. Saynis yahanadu waxay had iyo jeer ku dadaalaan sidii ay u wanaajin lahaayeen moodalkooda iyo aragtiyadooda si ay u gaadhaan fahan qoto dheer oo ku saabsan dhacdadan cosmic.