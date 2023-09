Arianespace waxay u bilaabaysaa Dayax-gacmeedka Geostationary Yar ee Intelsat ee Ariane 6

By

Shirkadda Arianespace ayaa heshiis la gashay shirkadda Intelsat si ay u dirto dayax gacmeedka IS-45 qeybta hore ee sanadka 2026. Dayax gacmeedka ayaa lagu dili doonaa Ariane 6, gaar ahaan nooca Ariane 64. Dayax gacmeedka IS-45, oo culeyskiisu yahay hal tan, ayaa qaadi doona culeys dhan 12 Ku-band transponders. Waxay ku salaysan tahay madal HummingSat oo ay samaysay Swissto12 oo taageero ka helaysa Wakaaladda Hawada Yurub.

Qandaraaskani waxa uu dhigayaa ku dhawaad ​​40 sano tan iyo markii ay Arianespace samaysay hawshii ugu horaysay ee Intelsat, iyada oo gelinaysa satalaytka Intelsat 507 galay orbit-ka juquraafiga bishii October 1983. Si kastaba ha ahaatee, suuqa satalaytka juquraafiga ayaa si weyn isu bedelay tan iyo markaas. Marka xudunta u ah suuqa furitaanka ganacsiga, baahida loo qabo dayax-gacmeedyadan ayaa hoos u dhacay sannadihii la soo dhaafay taas oo ay ugu wacan tahay kor u kaca xiddigaha ballaadhan ee meeraha dhulka hooseeya.

Stéphane Israël, oo ah maamulaha guud ee Arianespace, ayaa iftiimiyay isbeddelkan baahida, isagoo sheegay in hadda ay yar yihiin dayax gacmeedyada juqraafiga ah ee la dalbanayo, oo aysan u cuslaan sidii hore. In kasta oo hoos u dhacan uu jiro, shirkadaha bilaabay ayaa wali tixgelinaya suuqa juqraafiyeed ee ganacsiga (GEO) inuu yahay mid muhiim ah. Tory Bruno, oo ah maamulaha guud ee United Launch Alliance, wuxuu aaminsan yahay in suuqani uu ahaan doono mid xasiloon ku dhawaad ​​10 bilaabmo sanadkii. Tom Ochinero, VP ee iibka ganacsiga ee SpaceX, sidoo kale wuxuu xooga saarayaa muhiimada suuqa GEO wuxuuna meesha ka saarayaa sheekada bilaabaysa GEO.

Si kastaba ha ahaatee, maamulayaashu waxay qireen in darawalka aasaasiga ah ee dalabka bilaabista hadda uu yahay ururrada ballaaran. Naqshadaynta xiddigahan waxay u baahan tahay xawli joogto ah oo la soo diro, xitaa ka dib marka nidaamka la dhammeeyo, maadaama satalaytyadii hore la bedelay. Israa'iil waxay xustay in iyadoo GEO ay weli jirto, kooxuhu hadda waa mishiinka xooggan ee koritaanka.

