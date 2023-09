Daraasadda Volcano ee Argyle waxay aqoonsanaysaa tilmaanta lagu heli karo dhigaalka dheemanka cusub

By

Cilmi-baadhayaal ka tirsan jaamacadda Curtin ayaa daahfur weyn ku sameeyay cilmi-baadhis ay ku sameeyeen dhagaxyo dheeman ah oo ka soo baxay foolkaanada Argyle ee Galbeedka Australia. Waxay aqoonsadeen walxaha saddexaad ee maqan ee lagama maarmaanka u ah samaynta dheeman casaan ah oo qiimo leh. Helitaankan ayaa saameyn weyn ku yeelan karta raadinta caalamiga ah ee kaydka dheemanka cusub.

Daraasadda oo lagu daabacay Nature Communications, ayaa shaaca ka qaaday in marka lagu daro kaarboonka qoto dheer ee dhulka dhexdiisa iyo xoogagga isku dhaca taarikada tectonic, joogitaanka dheeman casaanka ah ee dhulka dushiisa wuxuu u baahan yahay qaarado "fidray" inta lagu jiro kala-goynta qaaradaha boqolaal milyan oo sanado kahor. Kala-baxaani waxa uu abuuray daldaloolo xaga qolof ah oo dhulka kaas oo magma-dheeman sidata uu ka kici karo.

Dr. Hugo Olierook oo hormuud ka ah cilmi-baaraha ayaa sharaxay in Argyle lagu qiyaaso in uu jiro 1.3 bilyan sano, taas oo ka dhigaysa 100 milyan oo sano ka weyn intii hore loo aaminsan yahay. Samaynteedu waxay ku xidhan tahay kala goynta qaarad qadiimi ah. Gobolka ay ku taal kaydka dheemanka Argyle ayaa ka dhashay isku dhac dhex maray gobolka Kimberley iyo waqooyiga Australia, taas oo nabar ku abuurtay dhulka oo aan waligood si buuxda u bogsan doonin.

Dr. Olierook waxa uu ku nuuxnuuxsaday in isku darka kaarboonka qoto dheer, isku dhaca qaaradaha, iyo fiditaanka dhulka ay muhiim u tahay helitaanka dheeman casaan ah. Waxa uu aaminsan yahay in marka la aqoonsado saddexdan maaddooyinka, ay suurtogal tahay in la helo kayd dheeman cusub, oo la mid ah macdanta caanka ah ee Argyle, oo mar ahaan jirtay isha ugu weyn ee dheeman dabiiciga ah.

Si kastaba ha ahaatee, Dr. Olierook wuxuu qiray in raadinta kaydka dheeman casaanka ah ay keeni doonto caqabado. Inta badan kaydka dheemanka ayaa laga helay badhtamaha qaaradaha qadiimiga ah sababtoo ah foolkaanooyin qaawan ayaa fudud in la helo. Volcano-ka Argyle, oo ku yaalla isgoyska laba qaaradood oo qadiimi ah, ayaa soo saaray in ka badan 90 boqolkiiba dheeman casaanka ah ee adduunka.

Isku-duwaha iyo maamulaha cilmiga juqraafiga Murray Rayner oo ka socda Rio Tinto wuxuu xooga saarayaa muhiimada da'da Volcano Argyle iyo goobta lagu fahmayo samaynta dhagaxyada qaaliga ah iyo kuwa qaaliga ah. Daraasadda waxaa sameeyay cilmi-baarayaal ku xiran Xarunta John de Laeter ee Jaamacadda Curtin, Timescales of Mineral Systems Group, iyo Kooxda Cilmi-baarista Dynamics Earth.

Gebogebadii, helitaanka tilmaanta saddexaad ee lagama maarmaanka u ah aqoonsiga kaydadka dheemanka cusub waxay furaysaa fursado cusub oo sahamin dheeman ah. Cilmi baadhayaashu hadda waxay leeyihiin faham wanaagsan oo ku saabsan shuruudaha looga baahan yahay samaynta dheeman casaan ah waxayna sii wadi doonaan raadinta foolkaanooyin dheeman xambaarsan oo suurtagal ah Australia iyo gobollada kale.

