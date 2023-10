Daraasad cusub ayaa soo jeedinaysa Asteroids Ultradense laga yaabaa inay ku jiraan walxo aad u culus

By

Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in qaar ka mid ah asteroids-ka ultradense ee nidaamkayaga qoraxda laga yaabo inay ka kooban yihiin walxo aad u culus oo aan waligood lagu arag dhulka. Asteroids-yadani waxay leeyihiin cufnaan aad uga weyn walxaha caadiga ah ee laga helo meeraheena, taasoo ka dhigaysa hal-abuurkooda mid gaar ah oo soo jiidanaya saynisyahannada.

Hal tusaale waa Asteroid 33 Polyhymnia, oo ku taal suunka asteroid ee u dhexeeya Mars iyo Jupiter. Cufnaanta Polyhymnia waa mid aad u daran oo aan la barbar dhigi karin wax kasta oo Dhulka ah. Tani waxay keentay in cilmi-baarayaashu ay rumaystaan ​​in iyada iyo asteroids-ka kale ee la midka ah ay ka koobnaan karaan noocyo aan la ogaan oo maatar ah oo aan lagu sharaxi karin isticmaalka fiisigiska caadiga ah.

Daraasadda oo ay sameeyeen Johann Rafelski iyo asxaabtiisa oo ka socday Jaamacadda Arizona, ayaa diiradda lagu saaray walxaha ultraranse (CUDOs). Jidhkan cirbixiyeenada ahi waxa ay leeyihiin cufnaan ka weyn kan osmium, kaas oo ah curiyaha ugu cufan ee si dabiici ah uga dhaca dhulka. Cilmi-baadhayaashu waxay soo jeedinayaan in asteroids sida Polyhymnia laga yaabo inay ka kooban yihiin xubno leh lambaro atomic oo ka sarreeya 118, kuwaas oo aan horay loo arag.

Daraasadda, oo loo aqbalay daabacaadda joornaalka jimicsiga ee Yurub Plus, ayaa soo jeedinaysa in ay jiri karto "jasiirad xasilloonida nukliyeerka" oo ku wareegsan lambarrada atomiga 164, halkaas oo walxo aad u culus ay jiri karaan. In kasta oo xubno ka baxsan lambarka atomiga 118 ay hadda yihiin aragtiyo iyo degganaansho la'aan, cufnaanta curiyeyaashan ayaa la filayaa inay hoos uga sii korodho shaxda xilliyeedka.

Haddii la xaqiijiyo in qaar ka mid ah asteroids-ka suunka asteroid ay ku jiraan walxo aan la heli karin, waxay noqon karaan bartilmaameed mustaqbalka ee hawlgallada macdanta. Suurtagalnimada in la helo walxo aad u culus, xitaa kuwa aan hadda xasiloonayn ama aan la dafiri karin, gudaha nidaamka qoraxdayada waa rajo xiiso leh.

Gebagebadii, daraasaddan ayaa iftiiminaysa jiritaanka suurtogalka ah ee curiyeyaasha aadka u culus ee asteroids-ka ultraranse, kuwaas oo bixin kara fikrado muhiim ah oo ku saabsan habka uu ka kooban yahay nidaamkayaga qoraxda iyo furista wadooyin cusub oo mustaqbalka ah ee sahaminta iyo soo saarista kheyraadka.

Isha: Cunsurrada aadka u culus iyo walxaha aadka u culus, Springer