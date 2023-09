Qaab dhismeedka alwaax ee ugu da'da weyn ee abid la helay dhibcooyinka awoowayaasha sare

Khubarada cilmiga qadiimiga ah ayaa cilmi-baadhis taariikhi ah ka sameeyay Falls-ga Kalambo ee dalka Zambia, iyaga oo soo saaray qaab-dhismeedkii ugu da’da weynaa ee alwaax ah, kaas oo soo taxnaa ugu yaraan 476,000 oo sano. Natiijooyinkani waxay soo jeedinayaan in awoowayaasheen ay aad uga horumarsan yihiin sidii hore loo rumaysan yahay. Qaab dhismeedka alwaax, oo la rumeysan yahay inuu yahay madal, socod, ama hoy kor loo qaaday, ayaa ahaa mid si gaar ah loo ilaaliyo oo muujinaya caddaynta qalabka dhagxaanta ee loo isticmaalo in lagu xidho laba geed oo waaweyn. Waxa kale oo goobta laga helay qalab alwaax ah oo ay ka mid yihiin jeex iyo ul wax lagu qodo.

Daahfurkan ayaa caqabad ku ah fikradda ah in awoowayaasheen ay ahaayeen reer guuraa, maadaama qaab-dhismeedku uu u muuqdo guri joogto ah oo u dhow biyo-dhacyada. Joogitaanka isha biyaha ee sannadlaha ah waxay soo jeedinaysaa in qaraabadayadu ay awood u leeyihiin inay qorsheeyaan oo ay dhistaan ​​dhismayaal joogto ah. Qoraaga hormoodka ah ee daraasadda, cilmi-nafsiga qadiimiga ah Larry Barham, ayaa ku nuuxnuuxsaday in natiijadani muujinayso awoodaha beddelka iyo fikirka aan la taaban karin ee awoowayaasheen. Waxa uu soo jeedinayaa in ay adeegsadeen garaadkooda, maskaxdooda iyo xirfaddooda si ay u abuuraan wax aan hore u jirin.

Heerka sare ee biyaha ee Kalambo Falls ayaa la rumeysan yahay inay ilaalinayeen qaab dhismeedka alwaax qarniyo badan. Shukaansiga Luminescence, oo ah hab cusub oo ay isticmaaleen cilmi-baarayaashu, ayaa shaaca ka qaaday da'da qaab-dhismeedka oo ay xaqiijiyeen in uu ka hor horumarkii Homo sapiens. Dhismayaashii hore ee alwaaxdu waxay soo taxnaayeen ilaa 9,000 oo sano, taasoo ka dhigaysa daahfurkan muhiimad weyn u leh fahamka awoodaha awoowayaasheena hore.

Helitaankani waxa uu iftiiminayaa awoodaha garashada ee awoowayaasheen, oo ay ku jiraan qorshaynta, aragga, iyo awoodda lagu abuuro qaabab adag. Waxay caqabad ku tahay malo-awaal hore oo ku saabsan awoodaha iyo hab-nololeedka aadanaha hore. Iyadoo cilmi-baaris dheeraad ah loo baahan yahay si loo fahmo ujeedada iyo shaqada qaab-dhismeedka, waxaa cad in awoowayaasheena ay leeyihiin awoodda fekerka sare iyo xalinta dhibaatada.

