Dadku Waxay Dhiseen Dhismayaal Alwaax ah Nus Malyuun Sano Ka Hor, Daraasad La Soo Bandhigay

Cilmi-baadhayaal ka kala socday jaamacadda Liverpool iyo jaamacadda Aberystwyth ayaa daahfuray caddaymo muujinaya in bini’aadamku dhisayeen dhismayaal alwaax ka samaysan nus milyan sano ka hor. Kooxdu waxay ka qodeen alwaax aad loo xafiday oo ku taal goobta qadiimiga ah ee Kalambo Falls ee Zambia, kaas oo soo taxnaa ugu yaraan 476,000 oo sano, ka hor horumarka Homo sapiens. Qalabka dhagaxa ah ee lagu gooyo alwaaxdu waxay caddaynaysaa in bini'aadmigii hore ay qaabeeyeen oo ay ku biireen laba loox oo waaweyn si ay u abuuraan qaab dhismeed, suurtogal ah madal ama qayb ka mid ah guriga.

Helitaankan ayaa caqabad ku ah aragtida jirta ee ah in bini'aadanku ay ahaayeen reer guuraa. Gobolku waxa uu bixiyay il biyo ah oo joogto ah iyo cunto badan, taas oo u oggolaanaysa dadkan in ay degaan oo dhistaan ​​dhismayaal. Daah-furka dhismayaasha alwaaxdu waxa ay ina tusinaysaa in aadamihii hore lahaan jireen garaad, male iyo xirfad ay ku abuuraan wax aan hore u jirin.

Kooxda cilmi-baaristu waxay isticmaaleen farsamooyin shukaansi iftiin cusub si ay u go'aamiyaan da'da la helay. Iyadoo la falanqeynayo markii ugu dambeysay ee macdanta ku jirta ciidda ku hareeraysan ay soo gaarto iftiinka qorraxda, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay dhigaan alwaax da'da nus milyan sano. Habkan cusub ee haasaawaha ayaa saameyn weyn ku leh fahamka horumarka aadanaha wuxuuna u ogolaanayaa shukaansiga waqti dambe.

Goobta Kalambo Falls, oo ku taal wabiga Kalambo, waxay ku taal xadka Zambia iyo Gobolka Rukwa ee Tansaaniya. Waxaa lagu yaqaanaa muhiimada qadiimiga ah waxaana loo magacaabay in lagu daro liiska Dhaxalka Adduunka ee UNESCO. Natiijooyinka dhowaan la soo saaray ayaa muujinaya muhiimada goobta, cilmi-baarayaashu waxay ku doodayaan in loo aqoonsaday goobta Dhaxalka Adduunka ee Qaramada Midoobay.

Cilmi-baadhistani waa qayb ka mid ah mashruuca ballaadhan ee "Xiddidada Qoto dheer ee Aadanaha", oo ay maalgeliso Golaha Cilmi-baarista Fanka iyo Aadanaha ee UK. Waxay ujeedadeedu tahay in la baaro sida tignoolajiyada aadanaha u horumartay xilligii dhagaxa. Mashruucu waxa uu ku lug leeyahay iskaashi lala yeesho Komishanka Ilaalinta Dhaxalka Qaranka ee Zambia, Matxafka Livingstone, Matxafka Moto Moto, iyo Matxafka Qaranka ee Lusaka. Cilmi-baadhayaashu waxay filayaan in daah-furyo kale oo xiiso leh ay ka soo bixi doonaan ciidda biyaha badan ee goobta Kalambo Falls.