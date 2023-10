Daraasadu waxay ogaatay in ka badan 40% shelfyada barafka ee Antarctica ay yaraadeen ilaa 1997, oo leh calaamado xadidan oo soo kabasho ah

By

Daraasad dhowaan ay sameeyeen saynisyahano ka tirsan Jaamacadda Leeds ayaa daaha ka qaaday in in ka badan 40% khaanadaha barafka ee Antarctica ay la kulmeen hoos u dhac tan iyo 1997. Intaa waxaa dheer, ku dhawaad ​​​​kalabar khaanadaha barafka ma muujiyaan calaamado soo kabasho ah. Daraasadu waxay dejisay xidhiidhka ka dhexeeya dhacdadan iyo burburka cimilada.

Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, qiyaastii 67 trillion tan oo baraf ah ayaa lumay Galbeedka Antarctica, halka 59 trillion tan lagu daray Bariga intii u dhaxaysay 1997 iyo 2021. Ugu dambeyntii, tani waxay keentay khasaaraha saafiga ah ee 7.5 trillion tonnes. Dhallaanka barafka ee gobolka galbeedka ayaa loo aaneynayaa biyo diirran, halka biyaha qabow ee bari ay ka hortageen baraf weyn oo lumay ama xitaa ay gacan ka geysteen koritaanka shelf barafka.

Shelefyada barafka ayaa door muhiim ah ka ciyaara maadaama ay carqaladeynayaan qulqulka barafka ee badda. Marka khaanadahani ay yaraadaan, barafka ayaa sii daaya xaddi badan oo biyo macaan ah, kuwaas oo khalkhal gelin kara qulqulka Badweynta Koonfureed. Isbeddelladani waxay awood u leeyihiin inay saameeyaan qaababka wareegga caalamiga ah.

Dr. Benjamin Davison, oo ah madaxa cilmi-baadhaha iyo khabiir ku takhasusay indho-indheynta Dhulka, wuxuu sharxayaa in xumaanshaha khaanadaha barafka ay kala duwan yihiin sababtoo ah kala duwanaanshaha heerkulka badda iyo qulqulka agagaarka Antarctica. Waxa uu xusay in gobolka galbeedku ay soo gaadheen biyo diirran, taasina ay keento nabaad guur degdeg ah oo ku yimaadda khaanadaha barafka ee hoostooda, halka bariga Antarctica ay ka faa’iidaysan karaan koox biyo qabow ah oo ka ilaalinaya biyaha diiran ee u dhow.

Si loo cabbiro isbeddellada barafka, saynisyahannadu waxay adeegsadeen tignoolajiyadda dayax-gacmeedka oo awood u leh inay dhexgeliso daboolka daruuraha qaro weyn habeennada dhaadheer. Iyagoo falanqeynaya in ka badan 100,000 sawirada dayax-gacmeedka, waxay qiimeeyeen caafimaadka khaanadaha barafka, iyagoo siinaya fikrado ku saabsan saameynta caalamiga ah ee isbeddeladan. Natiijooyinka ayaa lagu daabacay joornaalka Horumarka Sayniska.

Qiyaasta 67 trillion tan oo biyo nadiif ah oo lagu sii daayay badda 25-kii sano ee la soo dhaafay ayaa wax ka beddeleysa qulqulka badda ee mas'uulka ka ah qaadista kulaylka iyo nafaqooyinka adduunka oo dhan. Saynis yahanadu waxay si adag u rumaysan yihiin in luminta barafka ee la arkay ay tahay natiijada xiisadda cimilada. Haddii ay ahaan lahayd qayb ka mid ah wareegga dabiiciga ah, baraf badan ayaa dib u soo noqon lahaa.

Daraasadani waxay la jaanqaadeysaa cilmi-baaris dhawaan la sameeyay oo soo jeedinaysa in Antarctica ay kuleylayso heer ku dhawaad ​​laba laab ka dheereeya adduunka intiisa kale. Intaa waxaa dheer, waxay dhaaftay saadaasha moodooyinka qalalaasaha cimilada. Falanqaynta, oo ay sameeyeen saynisyahano ku sugan Faransiiska, ayaa ku lug lahaa in la baaro 78 barafka Antarctica si dib loogu dhiso heerkulka kunka sano ee la soo dhaafay. Natiijooyinku waxay muujinayaan in kulaylka qaaradda uu ka sarreeyo waxa loo aanayn karo kala duwanaanshaha dabiiciga ah.

