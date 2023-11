Daraasad cusub ayaa shaaca ka qaaday cawaaqib xumada ka dhalan karta dhalaalidda barafka Antarctic

By

Daraasad dhowaan lagu daabacay joornaalka Isbeddelka Cimilada ee dabiiciga ah ayaa soo bandhigtay cadaymo naxdin leh oo la xiriira kororka degdega ah ee heerarka badaha adduunka oo ay sababto dhalaalidda xaashida barafka ee Galbeedka Antarctic. Daraasadda, oo cinwaan looga dhigay "Kororka mustaqbalka ee aan laga maarmi karin ee baraf-barafka Galbeedka Antarctica ee dhalaalay qarnigii kow iyo labaatanaad," waxay soo jeedinaysaa in xaashida barafka laga yaabo inay horeyba u gaartay meel aan soo noqosho lahayn, iyada oo dhalaalid degdeg ah ay noqoto mid aan laga maarmi karin, xitaa iyada oo ay jiraan xaalado kulul oo rajo leh. .

Kaitlin Naughten oo hormuud ka ah cilmi-baare ka tirsan Sahanka Antarctic-ka ee Ingiriiska ayaa xoogga saartay culeyska xaaladda. Waxay mashruucisa in heerka badda ee ka dhashay uu ku qasbi doono bulshooyinka xeebaha ah in ay dhistaan ​​nidaam difaac oo ballaaran ama ay wajihi doonaan in laga tago.

Ilaa hadda, saynisyahannadu waxay ka doodeen haddii dhalaalidda Antarctic ay si tartiib tartiib ah u dhici doonto ama ay la kulmi doonto "dhibcaha caarada" degdega ah ee soo dedejin doona habka. Daraasadani waxay muujinaysaa in kan dambe ay u badan tahay inuu sax yahay. Dhallaanka khaanadaha barafka ee ku hareeraysan Antarctica ayaa door muhiim ah ka ciyaara ilaalinta xasiloonida go'yaasha barafka ee baaxadda leh ee ku wareegsan qaarada. Marka khaanadahani dhalaalaan, waxay u furaysaa albaabada daadku si degdeg ah u lumiyo baraf maadaama go'yaalku ay ku dumeen biyaha badweynta marka la barbardhigo.

Cawaaqibta dhalaalidda dhammaystiran ee xaashida barafka ee Galbeedka Antarctic, sida ay cilmi-baadhistu soo jeedisay, waxay horseedi doontaa kor u kac shan mitir ah oo heerka badda adduunka ah. Daraasadani waa mid ka mid ah taxanaha muujinta dhowaan ee muujinaya xaaladda ba'an ee barafka Antarctica. Horaantii sanadkan, aagga barafka badda ee qaaradda ayaa gaaray heerkii ugu hooseeyay, iyadoo khasaaraha saafiga ah uu gaaray 7.5 trillion tan tan iyo 1997dii.

Si kastaba ha ahaatee, ma aha oo kaliya xaashida barafka ee Galbeedka Antarctic ayaa wajahaya xaaladahan xun. Waraaqda barafka ee Greenland ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay tahay khasaare aan laga soo kaban karin, oo la saadaaliyay inay ku biirin doonto toddobo mitir oo dheeraad ah heerarka badda adduunka. Wadar ahaan, dunidu waxay aragtay khasaare dhan 28 trillion tan oo baraf ah intii u dhaxaysay 1997 iyo 2017.

Dhibaatadan soo socota ayaa khatar weyn ku ah malaayiinta qof ee ku nool meelaha wax ka yar laba mitir ee ka sarreeya heerka badda. Daraasad 2019 ah oo lagu daabacay Isgaarsiinta Dabiiciga ayaa ku qiyaastay in bartamaha qarniga, ilaa 340 milyan oo qof ay u nuglaadaan dhacdooyinka fatahaadaha sanadlaha ah sababtuna tahay xasilloonida Antarctic. Marka la gaadho 2100, tiradani waxay kor ugu kici kartaa 630 milyan.

Natiijooyinka daraasaddan ayaa muujinaya cawaaqibka baaxadda leh ee ka dhalan kara isbeddelka cimilada ee ay wadaan danaha hanti-wadaaga. Barakaca boqolaalka milyan ee qof ee tobannaanka sano ee soo socda ayaa hoosta ka xariiqaysa awood la’aanta kooxda talada haysa si ay u sugaan mustaqbal ka sarreeya biyaha kuwa ay saameeyeen. Sida Karl Marx uu si caan ah u sheegay, dabaqadda xukunka hantiwadaaga ah “kuma habboona inay xukunto” maadaama ay ku guul daraysato inay hubiso wanaagga kuwa awooddeeda hoos yimaada. Xaaladdan maanta jirta, guul-darrooyinkani waxa ay muujinayaan awood la'aanta in laga ilaaliyo bulshooyinka xeebaha ah quuska ka dhasha barafyada dhalaalay.

FAQ:

