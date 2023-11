Aragti Cusub oo ku Saabsan Samaynta Dayaxa iyo Horumarka Juquraafi ee Dhulka

By

Saynis yahanadu waxa ay in badan ka doodeen duruufaha ku xeeran samaynta dayaxa, balse aragtida jirta ayaa tilmaamaysa in ay ka dhalatay isku dhac dhex maray dhulka iyo meeraha qiyaas ahaan cabbirka Mars. Si kastaba ha ahaatee, daraasad dhowaan lagu daabacay Nature ayaa caqabad ku ah fikraddan iyada oo soo jeedinaysa in haraadiga isku dhacan weli laga heli karo gogosha Dhulka.

Daraasada, oo ay hogaaminayaan koox saynisyahano caalami ah, waxay adeegsadeen hababka firfircoonida dareeraha xisaabinta ee horumarsan si ay u falanqeeyaan cilladaha u dhow xudunta Dunida. Cilad-darradan ayaa la rumeysan yahay inay caddayn u tahay shil dhacay 4.5 bilyan oo sano ka hor ee dhaley dayaxa. Cilmi-baaristii hore waxay diiradda saartay ugu horrayn saxanka qashinka ah ee samaysmay ka hor dayaxa, iyada oo la iska indha tiray saamaynta ay ku leedahay Dhulka laftiisa.

Prof Deng Hongping oo ka tirsan Kormeerayaasha Astronomical Shanghai, oo hormuud ka ahaa hababka dhaq-dhaqaaqa dareeraha xisaabinta ee loo adeegsaday daraasaddan, ayaa sharaxay in aragtida dhaqanka ee saamaynta samaynta dayaxu ee horseedaysa “isku-duubnida” ee ka kooban yahay dhulku ay noqon karto mid khaldan. Taa baddalkeeda, daraasaddu waxay soo jeedinaysaa in isku dhacani uu keenay kala duwanaansho ka dhex jirta gogosha dhulka, taas oo u adeegta sidii kicinta horumarka juqraafiga meeraha.

Theia, oo ah meeraha cabbirka Mars, ayaa la rumaysan yahay in ay ku dhaceen qaabka hore ee dhulka, Gaia, isaga oo abuuray burburo ugu dambeyntii isku duubay si ay u sameeyaan dayaxa. Aragtiyo hore ayaa soo jeediyay in dayaxu inta badan ka kooban yahay walxo Theian halka dhulku sii hayo hadhaagii Gaian. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris dambe ayaa muujisay isku ekaanshaha cajiibka ah ee isku midka ah ee Dhulka iyo dayaxa.

Daraasado hore oo uu sameeyay Prof Deng Hongping ayaa muujiyay in gogosha hoose ee dhulku ay wali haysato sifo ka kooban silikon sare oo ah walxaha Gaian ee hore u saameeyay. Daraasaddii u dambaysay waxay ku dhisan tahay natiijooyinkan, iyadoo bixinaysa sharraxaad ku saabsan qallafsanaanta qolofta dhulka.

Dr Qian Yuan oo ka tirsan machadka Tiknoolajiyada ee California ayaa soo jeediyay in falanqaynta saxda ah ee muunado dhagax ah oo kala duwan, oo ay weheliso saamaynta la wanaajiyay iyo moodooyinka koboca, ay u sahlayso saynisyahannadu in ay qiimeeyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin Gaia iyo Theia labadaba, taas oo iftiiminaysa taariikhda nidaamka qoraxda gudaha sida oo dhan.

Intaa waxaa dheer, cilmi-baaristu waxay bixisaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan samaynta iyo degenaanshaha exoplanets ee ka baxsan nidaamka qorraxdeena. Markay baranayaan horumarka dhulka ee juquraafiyeed ee ka dhashay isku dhaca halbowlaha ah, saynisyahannadu waxay heli karaan dhiirigelin ay ku fahmaan nidaamyada kale ee meeraha.

FAQ

Waa maxay aragtida jirta ee ku saabsan samaynta dayaxa?

Aragtida jirta waxay soo jeedinaysaa in dayaxu uu sameeyay markii meere cabbirkiisu yahay Mars, laguna magacaabo Theia, uu ku dhacay qaabka asaasiga ah ee dhulka, Gaia.

Sidee bay daraasaddii dhawaa uga hortimid fahamka dhaqanka ee saameynta dayax-samaynta?

Daraasadii dhowaan la sameeyay ayaa soo jeedinaysa in isku dhaca u dhexeeya Earth iyo Theia aysan u horseedin isku dhafka walxaha, sidii hore loo rumaysnaa. Taa baddalkeeda, haraadiga isku dhacan ayaa wali laga heli karaa shaadhka dhulka, taas oo gacan ka geysata horumarka juquraafiyeed ee meeraha.

Maxay daraasadihii hore ee uu sameeyay Prof Deng Hongping ka tuseen hummaagga dhulka?

Daraasadihii hore waxay muujiyeen in gogosha hoose ee Earth ay ka kooban tahay waxyaabo hore u saameeyay Gaian, oo lagu garto halabuurka silikon sare, kaas oo gacan ka geysta sharaxaadda stratification ee qolofta Dhulka.

Maxaa fikrado ah oo laga heli karaa daraasadda horumarinta juquraafiyeedka Dhulka?

Barashada horumarka juquraafiyeed ee dhulka ee ka dhashay isku dhaca weyn waxa ay siinaysaa aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan samaynta iyo degenaanshaha exoplanets ee ka baxsan nidaamkayaga qoraxda. Cilmi-baaristu waxay bixisaa dhiirigelin lagu fahmo nidaamyada kale ee meeraha.