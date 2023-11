Sahaminta Asalka Qarsoon ee Muuqaalka Muuqaalka Antarctica

By

Saynis yahano ka socda jaamacada Durham ayaa sameeyay sahan cusub kadib markii ay daaha ka qaadeen muuqaal qadiimi ah oo ka hooseeya xaashida barafka ee Antarctica. Iyaga oo isticmaalaya habab cusub oo raadiyaha-echo-sounding ah, oo la mid ah qaylo-dhaanta fiidmeerta, cilmi-baarayaashu waxa ay awoodeen in ay aqoonsadaan dhul ballaadhan oo daboolaya 32,000 kiiloomitir laba jibaaran. Helitaankan cajiibka ah waxa uu wax ka baddali karaa fahamkayaga taariikhda Dhulka oo waxa uu bixin karaa aragtiyo muhiim ah oo ku saabsan saamaynta isbeddelka cimilada ee Antarctica.

Kooxda Jaamacadda Durham ayaa falanqeeyay waqtiga ay ku qaadatay in hirarka raadiyaha ay dib u soo noqdaan ka dib markii loo diray barafka, iyagoo xaqiijinaya jiritaanka muuqaal qadiimi ah. Xogta dayax-gacmeedku waxay sidoo kale bixisay caddayn dheeraad ah, oo muujinaysa indho-indhaynyo aan qarsoodi ahayn oo ku yaal dusha sare ee xaashida barafka. Saynis yahanadu waxay go'aamiyeen in wabiyadu ay qaabeeyeen muuqaalkan qadiimiga ah qiyaastii 14 milyan oo sano ka hor, iyagoo soo jeedinaya in baraf barafeedka Antarctica uu bilaabay samaynta qiyaastii 34 milyan oo sano ka hor.

Daah-furkani waxa uu saamayn weyn ku leeyahay fahamkayaga gobolka iyo sida uu uga jawaabo isbeddelka cimilada. Marka la eego sifooyinka la ilaaliyo ee muuqaalkan qadiimiga ah, cilmi-baarayaashu waxay heli karaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan habdhaqanka iyo kobcinta xaashida barafka ee Bariga Antarctic waqti ka dib. Stewart Jamieson, oo ah madaxa qoraaga daraasadda, ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay barashada muuqaalkan qarsoon: "Dhulkaas ayaa xakameynaya habka uu barafka Antarctica u qulqulo, wuxuuna xakameynayaa habka uu uga jawaabo isbeddelka cimilada ee hore, hadda, iyo mustaqbalka."

Marka laga soo tago daraasadda Jaamacadda Durham, waxaa jiray xaalado kale oo xusid mudan oo tignoolajiyadu ay ka caawisay daah-furka taariikhdii hore. Tusaale ahaan, sirdoonka macmal ayaa door muhiim ah ka ciyaaray soo saarista buug ka badbaaday qarixii Mount Vesuvius AD 79, isaga oo siinaya fikrado qiimo leh oo ku saabsan Pompeii hore.

Iyadoo la adeegsanayo farsamooyin cusub iyo teknooloji, cilmi-baarayaashu waxay sii wadaan inay soo bandhigaan siraha taariikhda meereheena. Daah-furka cajiibka ah ee ay sameeyeen kooxda Jaamacadda Durham waxay muujinayaan muhiimadda ay leedahay sahaminta muuqaallada qarsoon iyo muujinta suurtagalnimada horu-marin-horumarka ee fahamka sayniska.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

1. Sidee bay saynisyahannada Durham u sameeyeen daahfurkooda?

Cilmi-baarayaasha jaamacadda Durham waxay adeegsadeen farsamooyinka dhawaaq-dhawaaqa raadiyaha si ay u aqoonsadaan muuqaalka qadiimiga ah ee ka hooseeya xaashida barafka ee Antarctic-ka Bari. Waxay u direen mowjadaha raadiyaha ee barafka waxayna cabbireen waqtiga ay ku qaadatay in calaamadaha soo noqdaan si ay u xaqiijiyaan joogitaanka dhulka. Xogta dayax-gacmeedka ayaa sidoo kale loo isticmaalay si loo bixiyo caddayn dheeraad ah.

2. Maxaan ka baran karnaa muuqaalka qadiimiga ah ee ka hooseeya xaashida barafka?

Barashada sifooyinka la ilaaliyo ee muuqaalka qadiimiga ah waxay ku siin kartaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan habdhaqanka iyo kobcinta xaashida barafka ee Antarctic-ka bari wakhti ka dib. Waxay ka caawisaa saynisyahannada inay fahmaan sida xaashida barafka uga jawaabi karto isbeddelka cimilada ee hore, hadda, iyo mustaqbalka.

3. Immisa jir buu jiraa xaashida barafka ee Antarctic-ka bari?

Iyada oo ku saleysan natiijooyinka daraasadda, xaashida barafka ee Bariga Antarctic waxay u badan tahay inay bilaabatay sameynta ku dhawaad ​​​​34 milyan oo sano ka hor. Jiritaanka muuqaal qadiimi ah oo ay qaabeeyeen wabiyaal ku dhawaad ​​14 milyan oo sano ka hor ayaa taageeraysa qiyaastan.

4. Sidee buu daahfurkani gacan uga gaystaa fahamkayaga isbeddelka cimilada?

Marka la barto muuqaalka qadiimiga ah, cilmi-baarayaashu waxay si fiican u qiyaasi karaan sida xaashida barafka ee Antarctic-ka bari ay isu bedeli karto isbeddelka cimilada awgeed. Aqoontani waxay muhiim u tahay saadaalinta iyo yaraynta saamaynta kulaylka caalamiga ah.

5. Ma jiraan xaalado kale oo tignoolajiyadu daaha ka qaaday taariikhdii hore?

Haa, waxaa jiray kiisas kale oo xusid mudan oo tignoolajiyadu ay door muhiim ah ka ciyaartay daah-furka taariikhdii hore. Tusaale ahaan, sirdoon macmal ah ayaa loo adeegsaday in lagu qeexo buug laga soo qaatay Pompeii oo ka badbaaday qarixii Mount Vesuvius AD 79, taasoo bixinaysa fikrado ku saabsan waayihii hore ee magaalada Roomaanka qadiimiga ah.