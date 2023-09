Waa maxay sababta DNA-da Mitochondrial looga soo dejiyey Hooyooyinka

By

Daraasad dhowaan lagu daabacay Nature Genetics ayaa iftiimisay sababta mitochondrial DNA (mtDNA) ay inta badan uga gudbiso hooyooyinka una gudbiso faracooda. Mitochondria, oo loo yaqaan 'powerhouses' ee unugyada, waxay soo saaraan tamarta loo baahan yahay hawlaha gacanta. Xubintan ayaa gabi ahaan laga sameeyay habka hidde-sidaha ee laga helo DNA-da hooyada, halka mtDNA-da aabaha aanu door ku lahayn.

Cilmi-baaris lagu sameeyay unugyada shahwada bini'aadamka lagama helin mtDNA sax ah ka hor bacriminta, taas oo muujinaysa in mtDNA labka ah uu ka maqan yahay mitochondria. Qorayaasha daraasaddan waxay ku soo gabagabeeyeen in shahwada bini'aadamka ay ka maqan tahay mtDNA iyo in genome-ka mitochondrial uu inta badan ka dhaxlo hooyada naasleyda.

Mid ka mid ah sharraxaadda suurtagalka ah ee dhacdadan ayaa ah isbeddelka sare ee genome-ka mitochondrial marka la barbar dhigo genome-ka nukliyeerka. Inta lagu jiro kala qaybinta unugyada, mitochondria ayaa si aan kala sooc lahayn loogu qaybiyaa unugyada gabdhaha, taas oo u horseedi karta unugyada qaarkood inay helaan mitochondria aan ku filnayn. Tani waxay keeni kartaa kororka isbeddellada iyo kala qaybsanaanta mtDNA. Unugyada shahwadu waxay leeyihiin cimri xaddidan oo waa inay cunaan xaddi tamar ah si ay u gaaraan ukunta bacriminta. Joogitaanka mtDNA ee unugyada shahwada waxay ku ururin kartaa isbeddellada sababtoo ah isticmaalka tamarta degdegga ah.

Taas bedelkeeda, unugyada ukunta kuma tiirsana mitochondria u gaar ah si ay tamar u helaan. Waxay tamar ka helaan unugyada deriska ah, taas oo u oggolaanaysa inay ilaashadaan mtDNA caafimaad qabta si ay ugu gudbaan jiilalka mustaqbalka. Tani waxay sharraxaysaa sababta dhaxalka hooyada ee mtDNA uu u baahsan yahay.

Iyadoo daraasaddan ay bixinayso aragtiyo ku saabsan dhaxalka hooyada ee mtDNA, ma sharraxayso xaalado dhif ah oo gudbinta mtDNA ay u muuqato inay ka timid labada waalid. Si kastaba ha ahaatee, natiijooyinkani waxay kaa caawin karaan fahamka cilladaha bacriminta ee laga yaabo inay u gudbaan ukunta ama shahwada. Intaa waxaa dheer, horumarradii ugu dambeeyay ee daaweynta beddelka mitochondrial waxay u oggolaatay dhalashada carruurta leh DNA saddex qof oo kala duwan, taas oo muujinaysa suurtagalnimada isbeddellada la beegsanayo iyo cudurrada hiddaha. In kasta oo doorka muhiimka ah ee mtDNA uu ku leeyahay nolosha, haddana waxaa jira wax badan oo laga barto asalkiisa iyo hawlihiisa.

Ilaha: Genetics Dabeecadda