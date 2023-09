Gantaalka Falcon 9: Ciyaar Beddelka Sahminta Hawada Sare

By

Gantaalka Falcon 9, oo ay samaysay SpaceX, ayaa wax ka beddelay sahaminta hawada sare isagoo noqday gantaalkii ugu horreeyay ee heerka orbital ee awood u leh inuu dib u duulo. Awoodiisa cajiibka ah, gantaalkan dib loo isticmaali karo ee laba-heer ah waxa uu qaadi karaa labadaba cirbixiyeenada iyo culayska saaran wareega dhulka iyo wixii ka dambeeyaba.

Isagoo dhererkiisu dhan yahay 70 mitir oo dhexroorkiisu yahay 3.7 mitir, Falcon 9 waa mashiin awood leh. Waxa ay awood u leedahay in ay geyso Mars culays dhan 4020 kg, taas oo ka dhigaysa qalab lama huraan u ah hawlgallada dhexmara ee mustaqbalka. Intaa waxa dheer, gantaalku waxa uu qaadi karaa culayska culeyskiisu yahay 22,800 kg ilaa Lower Earth Orbit (LEO) iyo 8300 kg una wareejin kara Geostationary Transfer Orbit (GTO).

Gantaalka Falcon 9 waxa ku shaqeeya matoorada Merlin, kuwaas oo u isticmaala heerka gaaska ee kerosene (RP-1) iyo ogsijiinta dareeraha ah. Matooradan ayaa mas'uul ka ah in ay soo saaraan in ka badan 1.7 milyan oo rodol oo riix ah heerka badda, taas oo u sahlaysa gantaalku in uu gaaro xawli aan caadi ahayn oo uu gaaro ujeeddooyinkiisa.

Marxaladda koowaad ee gantaalka Falcon 9, oo si habboon loogu magacaabay marxaladda koowaad, waxaa ku shaqeeya sagaal matoorada Merlin. Mashiinnada, RP-1 iyo oksijiinta dareeraha ah, ayaa lagu kaydiyaa taangiyada aluminium-lithium-ga ah. Mid ka mid ah sifooyinka beddelka ciyaarta ee gantaalkan ayaa ah dib u isticmaalkiisa, isagoo si weyn u dhimaya kharashaadka sahaminta meel bannaan. Dib-u-isticmaalkan waxaa suurtageliyay lugaha soo degaya marxaladda koowaad, kuwaas oo lagu dhisay iyadoo la isticmaalayo fiber carbon iyo aluminium alaabta malabka ah.

Marxaladda labaad ee gantaalka Falcon 9 ayaa mas'uul ka ah gaarsiinta badbaadada ee xamuulka, oo ay ku jiraan cirbixiyeennada. Waxa ku shaqeeya hal matoorka Vacuum ee Merlin. Ka dib marka marxaladda koowaad la kala tago, marxaladda labaad ayaa la wareegaysa waxaana dib loo bilaabi karaa dhowr jeer si loo dhigo culeysyo badan oo kala duwan oo kala duwan. Dabacsanaanta iyo la qabsigaan ayaa Falcon 9 ka dhigaya gantaal la taaban karo oo hufan.

Guusha Falcon 9 waxa ay ka muuqatay 256 furitaankeeda, taas oo muujinaysa isku halaynta iyo waxtarkeeda. Iyada oo ay awood u leedahay in ay gaarto Mars, gaarsiiso LEO iyo GTO, iyo dib u isticmaalkeeda, Falcon 9 waa beddelka ciyaarta sahaminta meel bannaan.

