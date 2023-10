Comet-ka Cryovolcanic ee u socda Dhulka: 12P/Pons-Brooks

By

Majaajilo weyn oo cryovolcanic ah oo loo yaqaan 12P/Pons-Brooks ayaa hadda u sii socda dhulka. Dayax-gacmeedkan oo saddex jeer ka weyn buurta Everest, ayaa dhawaan qaraxday 5tii Oktoobar, taasoo u dhiganta qaraxii labaad ee afartii bilood ee la soo dhaafay.

Waxa majaajiliistaha ka dhigay mid gaar ah waa ka kooban yahay. Sida laga soo xigtay Dailymail, 12P/Pons-Brooks waxa ay ka samaysan yihiin baraf, boodh, iyo gaas, kuwaas oo abuura ifafaale la mid ah kaarboonaynta dhalada cabbitaanka ah. Xudunta adag ee majaajilada waxa lagu qiyaasaa in ay leedahay dhexroor dhan 18.6 mayl (30 km), marka qorraxdu kululaato, cadaadis ayaa ku soo kordha gudaha ilaa uu qaraxu ka dhaco, kaas oo sii daaya haraaga barafsan iyada oo la jabiyo qolofta xudunta.

Intii lagu jiray qaraxii ugu dambeeyay, goobjoogayaashu waxay ogaadeen in miyir-beelka, daruurta gaasta ee ku wareegsan xudunta, ay u muuqatay inay leedahay "gees." Sababta saxda ah ee qaabkan u eg geesaha ayaan ilaa hadda la garanayn, laakiin khubaradu waxay rumaysan yihiin in laga yaabo inay sabab u tahay qaabka gaarka ah ee marin-biyoodka cryovolcanic iyo nooc ka mid ah xannibaadda taas oo keenaysa in walxaha lagu saaro qaab socodka gaarka ah. Qaarkood xitaa waxay barbar dhigeen muuqaalka majaajiliistaha iyo dayax gacmeedkii Millennium Falcon ee ka yimid Star Wars.

Inkasta oo ay jirto cabsideeda iyo qaabkeeda, ma jirto khatar degdeg ah oo "saamayn qoto dheer" oo ka imanaysa 12P/Pons-Brooks. Majaajiliistaha ma muuqan doonto indhihiisa qaawan ilaa uu u dhawaado dhulka 2024, kuma soo laaban doono agagaarahayaga ilaa 2095. Si kastaba ha noqotee, haddii uu sii socdo qarxinta, waxaa laga yaabaa inay soo jiidato dareen badan sanadaha soo socda.

12P/Pons-Brooks waa mid ka mid ah 20-ka majaajilood ee caanka ah ee leh volcano baraf firfircoon, waxaana markii ugu horreysay aqoonsaday Jean-Louis Pons bishii Luulyo 1812.

