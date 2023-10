Robots Algae Magnetic: Xal Waara oo Wasakhowga Caaga ah

By

Wasakhowga balaastiggu waxa uu noqday arrin deegaan oo degdeg ah, iyada oo isticmaalkeeda baahsani uu horseeday tiro aad u badan oo qashin ah oo balaastig ah oo ku nool deegaannada biyaha. Caagagadaasi waxay u kala baxaan microplastics iyo nanoplastics, kuwaas oo ay dhuuqaan noolaha ku nool biyaha waxayna khatar ku yihiin caafimaadkooda iyo hab-nololeedkooda. Si loo xalliyo dhibaatadan, cilmi-baarayaasha Machadka Farsamada ee Bartamaha Yurub (CEITEC) ee Jaamacadda Tignoolajiyada ee Brno waxay soo saareen robots algae magnetic.

Kooxda CEITEC waxay qurxiyeen unugyo algae cagaaran ah oo wata qaybo yaryar oo magnetite ah, iyagoo abuuraya robots algae magnetic kuwaas oo la xakamayn karo si looga shaandheeyo balaastikada ugu adag ee biyaha. Adigoo isticmaalaya goob birlab ah oo dibadda ah, qaybahan cabbirkoodu yahay micro/nano ayaa soo jiidanaya oo qabsanaya microplastics iyo nanoplastics. Unugyada algae waa noolaha, fudud in la soo saaro tiro badan, iyo kharash-ool ah, iyaga oo ka dhigaya wax ku habboon in la abuuro robots yaryar.

Tijaabooyinkii hore waxay muujiyeen natiijooyin rajo leh. Robots algae magnetic waxay si guul leh u qabsadeen microplastics iyo nanoplastics labadaba iyagoo leh hufnaan sare leh. Xataa ka dib wareegyo badan oo lagu dhaqay balaastiiggii la qabtay, robots-yadu waxay sii wadeen waxtarkooda. Dib ayaa loo warshadeyn karaa si loo sii isticmaalo iyadoo si fudud loogu daro jaakad cusub oo magnetite ah.

Iyadoo cilmi-baarayaashu ay weli ku jiraan marxaladda hore, cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in robot-yada algae-ka ee loo yaqaan 'magnetic algae robots' laga yaabo in loo isticmaalo deegaannada biyaha cusbada leh iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelan dhaqdhaqaaqooda. Si kastaba ha ahaatee, daraasado dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo fahmo biodegradability-ga iyo saameynta deegaanka muddada-dheer ee nanoparticles iyo in la hubiyo inaysan u horseedin wax arrimo sun ah.

Guud ahaan, horumarinta robots algae magnetic waxay bixisaa xal waara si wax looga qabto wasakhowga caagga ah ee deegaanka biyaha. Adigoo isticmaalaya agabka deegaanka u saaxiibka ah iyo kontoroolka birlabeedka, kuwan yar yar ee nadiifiyaha ah waxay si wax ku ool ah uga saari karaan microplastics-ka iyo nanoplastics, iyagoo yareynaya waxyeelada ay u geystaan ​​nolosha badda iyo nidaamka deegaanka.

FAQ

Sidee ayay robots algae magnetic ka saaraan microplastics iyo nanoplastics?

Robots algae magnetic waa qaybo cabbir yar/nano ah oo lagu qurxiyo unugyo algae cagaaran oo leh nanoparticles magnetite. Unugyadan algae waxay soo jiitaan microplastics iyo nanoplastics sababtoo ah kharashkooda korantada ee taban, iyagoo si wax ku ool ah u qabsanaya ugana saaraya biyaha.

Robots algae magnetic dib ma dib loo warshadayn karaa?

Haa, robots algae magnetic dib ayaa loo warshadayn karaa. Ka dib marka la qabsado caagagga, robots-yada waa la dhaqi karaa si looga saaro wasakhowga. Inkasta oo qadar yar oo daahan magnetite ah laga yaabo in la dhaqo, robots-yadu waxay ilaalinayaan waxtarkooda qabashada xitaa ka dib wareegyo badan oo dhaqid ah. Kadibna waxaa lagu dahaadhi karaa magnetite cusub oo dib loo isticmaali karaa.

Robots algae magnetic ma yihiin kuwo deegaan ahaan u saaxiib ah?

Haa, robots algae magnetic waa deegaan saaxiibtinimo. Unugyada algae-ka ee loo isticmaalo abuuritaanka robots-yadan waa kuwo noolaha oo si fudud loo soo saari karo. Intaa waxaa dheer, nanoparticles magnetite waxaa loo tixgaliyaa inay nool yihiin oo si fudud ayaa loo ururin karaa dhammaadka habka, iyada oo la hubinayo in aan qayb ka mid ah loo dain si ay u wasakheeyaan biyaha.

[Maqaalka asalka ah](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)