Albert Einstein: Samaynta fikrado isku dhafan oo la heli karo

Albert Einstein kaliya ma ahayn fiisigiste qurux badan laakiin sidoo kale wuxuu ahaa u doode samaynta fikrado qalafsan oo qof walba heli karo. Waxa uu aaminsanaa in aan aqoontu ku koobnaan dad la soo xulay oo keliya, balse ay tahay in bulshada lala wadaago.

Awoodda Einstein ee fududaynta fikradaha kakan waxay ku caddahay aragtidiisa caanka ah ee isu-celinta, taas oo wax ka beddeshay fahamkayaga booska, wakhtiga, iyo cufisjiidka. Waxa uu u sharaxay fikradahan kakan si ay xataa kuwa aan saynisyahano ahayni fahmi karaan, isaga oo isticmaalaya tusaalooyin iyo tusaaleyaal la isku hallayn karo.

Tusaale ahaan, marka uu sharraxayo aragtidiisa isku-xirnaanta, Einstein wuxuu inta badan adeegsan jiray tusaale ahaan qofka saaran tareenka socda. Waxa uu waydiin lahaa daawadayaasha in ay qiyaasaan in uu kubbad hawada sare u tuurayo marka uu tareenka saaran yahay. Kormeeraha goobta, waxa ay u ekaan doontaa sidii in kubbadu qaloocan tahay, dhaqdhaqaaqa tareenka awgeed. Tani waxay la mid ahayd foorarsiga waqtiga-meel bannaan ee agagaarka walxaha waaweyn, kaas oo Einstein uu ku fikiray.

Ballanqaadka Einstein ee gelitaanka ayaa sidoo kale ku dheeraaday muxaadarooyinka iyo qoraalladiisa. Waxa uu aaminsanaa in la isticmaalo luuqad fudud iyo in laga fogaado adeegsiga af-soomaaliga oo akhristayaasha ka fogayn kara. Markuu sidaas sameeyay, wuxuu fikradihiisa ka dhigay kuwo la soo dhaweyn karo oo ay fahmi karaan dhegeystayaal ballaaran.

Intaa waxaa dheer, Einstein wuxuu ku nuuxnuuxsaday muhiimada xiisaha iyo mala-awaalka ee raadinta aqoonta. Wuxuu ku dhiirigeliyay shakhsiyaadka inay wax walba su'aalaan oo ay si qotodheer uga fikiraan adduunka ku hareeraysan. Waxa uu rumaysnaa in qof kasta, iyada oo aan loo eegin asalkiisa ama waxbarashadiisa, uu wax ku biirin karo horumarka sayniska isagoo waydiinaya su'aalo sax ah.

Gebagebadii, u heellanaanta Albert Einstein ee samaynta fikradaha qalafsan ee la heli karo waxay iftiiminaysaa sida uu aaminsan yahay dimuqraadiyaynta aqoonta. Waxa uu adeegsaday ereyo la isku hallayn karo, luuqad fudud, waxana uu ku dhiirrigeliyey xiisaha iyo mala-awaalka si uu u dhexgeliyo dhegaystayaal ballaadhan. Habka uu u gelayo ma aha oo kaliya in ay gacan ka geysatey fahamkayaga caalamka laakiin sidoo kale waxay dhiirigelisay jiilalka saynisyahannada iyo kuwa aan saynisyahannada ahayn si isku mid ah.

