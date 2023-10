Falanqaynta Hab-dhaqanka Mowjadaha Warbaahineed ee Wakhtiga Kala Duwan

By

Daraasad dhowaan ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka kala socda Jaamacadda Bariga Finland iyo Jaamacadda Tampere ayaa sahamisay hab-dhaqanka mowjadaha warbaahinta waqtiyada kala duwan. Iyadoo la tixgelinayo in xawaaraha hirarku uu kala duwanaan karo waqtiga, cilmi-baarayaashu waxay soo saareen waxa ay ugu yeeraan isla'egta hirarka. Isla'egaantani waxay tixgalinaysaa saamaynta dib-u-celinta waxayna saamayn ku leedahay ifafaale kala duwan.

Daraasaddooda, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in dardargelinta isla'egta hirarka ay ogolaato kaliya xalalka uu waqtigu horay u socdo, sameynta jihada si fiican loo qeexay ee waqtiga ama "falaarta wakhtiga." Iyadoo jihada waqtiga inta badan lagu go'aamiyo by entropy sii kordhaya, cilmi-baaristaani waxay muujinaysaa in xitaa heerka qaybaha hal, waxaa jira jihada go'an ee waqtiga.

Qaabka lagu soo bandhigay daraasadda ayaa sidoo kale xallinaya doodda muddada dheer ee loo yaqaan muranka Abraham-Minkowski. Waxay ka hadlaysaa su'aasha ah waxa ku dhacaya iftiinka iftiinka marka uu galo meel dhexdhexaad ah. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in, marka loo eego aragtida mawjada, ma jiraan wax isbeddel ah oo ku yimaada dhaqdhaqaaqa.

Intaa waxaa dheer, isla'egta hirarka dardargelinta waxay u oggolaanaysaa qaabaynta falanqaynta mowjadaha ee walxaha waqti-kala duwan. Tani waxay si gaar ah u qiimo badan tahay maadaama ay awood u siinayso daraasadda xaaladaha markii hore lagu heli jiray oo keliya jilitaanka tirooyinka. Cilmi-baaristu waxay sidoo kale bixisaa aragtiyo ku saabsan ifafaale sida habdhaqanka hirarka ee crystals time photonic, halkaas oo ilaalinta tamarta lagu xad-gudbay maxalli ah sababtoo ah booska-waqtiga qalooca ay la kulmaan mawjadu.

Daraasadani waxay saameyn muhiim ah ku leedahay meelo kala duwan, oo ay ku jiraan saamaynta maalinlaha ah ee indhaha, shaybaarada shaybaarka ee isku dhafka guud, iyo helitaanka faham qoto dheer oo ku saabsan jihada la door bidayo ee waqtiga.

