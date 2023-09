Saynis yahanadu waxay ogaadeen hidda-wadaha keena koritaanka timaha xididka

By

Cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda Gobolka Washington ayaa aqoonsaday hidde-sidaha loo yaqaan 'BUZZ' kaas oo door muhiim ah ka ciyaara koritaanka timaha xididka ee dhirta. Timaha xididka, kuwaas oo ka duwan noocyada unugyada kale ee dhirta, ayaa muhiim u ah qaadashada nafaqeynta iyo nuugista biyaha. Daraasadu waxay sidoo kale soo jeedinaysaa in hidde-sidaha laga yaabo inuu ku lug yeesho sida dhirtu u hesho iyo ka faa'iideysiga Nitrate, oo ah isha muhiimka ah ee nitrogen ee koritaanka dhirta.

Horumarinta timaha xididku waxay ku dhacaan laba marxaladood: go'aaminta qaddarka unugga iyo koritaanka. Unugyada Epidermal waxay noqon karaan unugyo epidermal caadiga ah ama waxay u kala soocaan unugyada timaha xididka. Inta lagu jiro korriinka, barar ayaa ku samaysma unugga epidermal ee caadiga ah ee parenchymatous, kaas oo hadhow ku fidaya koritaanka caarada. Marka korriinka caarada uu gaaro heer joogto ah, inta soo hartay ee unugyada epidermal-ka ayaa joogsada koritaanka.

Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in hidda-wadaha BUZZ uu nidaamiyo labadaba heerka koritaanka xididka iyo bilawga xididka dambe ee ka jawaab celinta nitrates ee ciidda ku hareeraysan. Waxay ogaadeen in hidda-wadaha lagu muujiyey heerar hoose oo aan waligeed la diiwaangelin, taasoo ka dhigaysa mid adag in la helo. Si kastaba ha ahaatee, fahamka sida dhirtu u xakamayso qaadashada nitrate-ka iyo calaamadaynta ayaa muhiim u ah hagaajinta waxtarka isticmaalka nitrogen ee beeraha iyo wareegga guud ee nitrogen.

Hidde-sidayaasha BUZZ ayaa loo rogaa iyada oo ka jawaabaysa nitrate, urea, iyo ammonia, taas oo u oggolaanaysa xididdada inay helaan nitrogen ee ciidda. Xataa marka sahayda Nitrate-ku badato, luminta hidda-wadaha waxay keentaa phenotype xidid calaf ah. Jawaabtan xasaasiga ah oo si adag loo habeeyey waxay tusinaysaa muhiimada hidda-wadaha BUZZ ee awoodda geedka si loo helo oo loo isticmaalo si hufan.

Aqoonsiga hiddasidaha ku jira noocyada cawska moodeelka ah sida Brachypodium distachyon waxay yeelan kartaa saameyn weyn oo ku saabsan wax soo saarka beeraha sida sarreenka, bariiska, galleyda, iyo shaciirka. Dalagyadani waxay lama huraan u yihiin wax-soo-saarka cuntada adduunka, iyo hagaajinta awoodda ay u leeyihiin inay helaan iyo isticmaalka Nitrate-ka waxay yeelan kartaa saameyn la taaban karo.

Markii la helay hiddo-wadaha BUZZ iyo doorka ay ku leedahay koritaanka timaha xididka iyo qaadashada nafaqeynta, saynisyahannadu hadda waxay sahamiyaan sida dhirtu u isticmaasho hidda-wadaha si ay u beddesho horumarka nidaamka xididka Nitrate iyo xididka. Natiijooyinku waxay bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan hababka hoos yimaada koritaanka dhirta waxayna hayaan awood lagu hagaajinayo dhaqamada beeraha iyo waaritaanka.

