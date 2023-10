Yaraynta Meerkuri: Aragti Cusub oo ku saabsan Dhaqdhaqaaqa Juquraafi ee Meeraha

By

Saynis yahanada Planetary ayaa muddo dheer ka warqabay in meeraha Mercury, meeraha ugu dhow Qoraxda, uu sii yaraanayay balaayiin sano. Cilmi-baadhis cusub oo lagu daabacay Dabeecadda Geoscience waxay siinaysaa aragti cusub oo ku saabsan yaraanta socota iyo dhaqdhaqaaqa juqraafiga meeraha.

Gudaha meerkurigu si tartiib tartiib ah ayuu u qaboojinayay, taasoo keentay in ay mug ahaan isku soo ururto. Natiijadu waxay tahay, oogada meeraha waxa ay samaysaa “ciladaha riixitaanka,” halkaas oo hal aag oo dhul ah lagu riixo dhulka ku xiga, oo la mid ah laalaabyada ku samaysma tufaax gabow ah. Nabarrada, ama jiirada-sare ee kiiloomitir, ee dusha Mercury ayaa bixiya caddaynta dhimistan.

Da'da dusha Mercury waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo la tirinayo cufnaanta dalooladaha saamaynta. Nabarrada, oo ah kuwo qadiimi ah, waxay muujinayaan in ay jireen ku dhawaad ​​3 bilyan oo sano. Si kastaba ha ahaatee, su'aashu waxay ahayd in nabarradani ay weli firfircoon yihiin maanta ama haddii ay joojiyeen guuritaanka wakhti hore.

Daraasadu waxay daaha ka qaaday in nabarro badan ay sii socdeen inay sii socdaan juquraafi ahaan wakhtiyadii dhawaa, inkastoo ay bilaabeen balaayiin sano ka hor. Daahfurkan ayaa la sameeyay markii Ph.D. ardaygu waxa uu ogaaday jabka yaryar ee loo yaqaan "grabens" piggybacking oo ku yaala sagxadaha sare ee fidsan ee nabarrada qaarkood. Garabyadani waxay soo jeedinayaan in qoloftii la xoojiyey markii lagu riixay dhulka ku xiga, taasoo keenaysa in dusha sare dillaaco.

Garabku waa muuqaalo aad u yar, balaciisuna ka yar yahay 1km, qoto dheerna waxa uu ka yar yahay 100 mitir, taas oo muujinaysa in ay ka da' yar yihiin dhismayaal qadiimi ah oo ay ku fadhiyaan. Iyadoo lagu salaynayo heerka blushka ee ay keento beer-samaynta saamaynta, badi beeralayda waxaa lagu qiyaasaa inay ka yar yihiin 300 milyan oo sano, taasoo soo jeedinaysa dhaqdhaqaaqii dhawaa.

Daraasadu waxay cadaysay 48 nabarro waaweyn oo lobate ah oo leh xayndaabyo la xaqiijiyay iyo 244 nabarro dheeraad ah oo leh dhufto macquul ah. Natiijooyinkan waxaa lagu sii xaqiijin doonaa nidaamka sawir-qaadista ee howlgalka BepiColombo, howlgalka wadajirka ah ee Yurub / Japan oo lagu dejiyay Mercury 2026.

Dayaxa, kaas oo sidoo kale la kulmay qaboojin iyo foorarsi, wuxuu bixiyaa caddayn dheeraad ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa juqraafiga ee dhowaan. Falanqaynta dayax-gariirrada ay duubeen seismometer-ka ay kaga tageen dayaxa dushiisa ee hawlgallada Apollo ayaa muujinaya in dayax-gariirku ay ku urursan yihiin meelaha u dhow nabarrada lobate. Sawirro tafatiran oo dayaxa oogada sare ee orbit-ka laga soo qaaday waxay muujinayaan raad-raacyo ay sameeyeen dhagxaanta soo boodboodaya wejiyada cidhiidhiga ah, kuwaas oo muujinaya dhulgariirkii dhawaa.

Iyadoo howlgalka BepiColombo uusan bixin doonin xogta seismic, sawirradeeda faahfaahsan waxay muujin karaan waddooyinka dhagxaanta ee u adeegaya caddayn dheeri ah oo ku saabsan dhulgariirkii ugu dambeeyay ee Mercury. Cilmi-baadhistani waxay bixisa fikrado qiimo leh oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa juqraafiyeed ee socda iyo yaraanta Mercury, iyadoo siinaya saynisyahannada faham wanaagsan oo ku saabsan horumarka meeraha balaayiin sano.

Ilo:

