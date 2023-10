NASA's James Webb Space Telescope ayaa Sawirada Jet Stream ku qaaday Jupiter

By

Bishii Luulyo 2022, NASA's James Webb Space Telescope (JWST) ayaa u isticmaalay NIRCam (Kameradda Infrared-ku dhow) si uu u qabto sawiro infrared ah oo yaabka leh ee Jupiter, meeraha ugu weyn ee nidaamka qoraxda. Sawirradan gudahooda, saynisyahannadu waxay sameeyeen daahfur yaab leh - durdur jet ah oo ku yaal latitudes woqooyi oo ka sarreeya Jupiter's equator oo ka sarreeya daruurtiisa. Qulqulka jet-kan waxa uu fidsan yahay in ka badan 4,800 kiiloomitir (3,000 mayl) waxana uu ku socdaa xawaare dhan 515 kiiloomitir saacaddii (320 mayl saacaddii), taas oo ka dhigaysa in ka badan laba jeer in ka badan duufaanta 5aad ee Dhulka.

Natiijadan lama filaanka ah ayaa ka yaabisay cilmi-baarayaasha daraasadda ku lug lahaa. Dr. Ricardo Hueso, oo ah qoraaga hormuudka ah isla markaana wax ka dhiga Jaamacadda Basque Country ee dalka Spain, ayaa muujiyay sida uu ula yaabay, isaga oo sheegay in cidhiidhigii hore ee jawiga Jupiter uu hadda u muuqdo astaamo cad oo lala socon karo wareegga degdegga ah ee meeraha.

Xawaaraha sare ee qulqulka jet-ka waxa loo aaneeyaa saamaynta Coriolis, taas oo keenta in meeraha meeraha ay si degdeg ah ugu wareegaan dhulbaraha. Halka dhulku uu ku wareego qiyaastii 1,600 kiiloomitir saacaddii (1,000 mayl saacaddii) dhulbaraha dhulbaraha, dhulbaraha Jupiter's wuxuu la kulmaa xawaare gaaraya 43,000 kiiloomitir saacadiiba (28,273 mayl saacaddii). Xawaarahan xad dhaafka ah waxay gacan ka geystaan ​​wareegga wareegga Jupiter ee 9 saacadood iyo 50 daqiiqo ee dhulbaraha waxayna keenaan duufaannada dabaysha ee xoogga leh gudaha daruurihiisa waaweyn.

Kooxda cilmi-baadhistu waxay ku tiirsanaayeen xogta JWST si ay u eegaan joogga sare ee Jupiter, halka NASA's Hubble Space Telescope ay bixisay indho-indheynta meelaha hoose. Marka la falanqeeyo xawaaraha dabaysha ee joogga kala duwan, ee loo yaqaan xiirid dabaysha, cilmi-baarayaashu waxay go'aamiyeen in xawaaraha jet-ka uu hoos u dhacay markii jooggu hoos u dhacay jawiga Jupiter. Dhawr mayl ka hooseeya qulqulka jet-ka, xawaaraha dabayshu waxa lagu qiyaasay 362 kiiloomitir saacaddii (225 mayl saacaddii) iyo 402 kiiloomitir saacaddii (250 mayl saacaddii).

Jupiter's equatorial stratosphere ayaa soo bandhigay qaab kakan oo haddana lagu celin karo dabaylo iyo heerkul. Dr. Leigh Fletcher, oo ka mid ah qoraaga daraasaddan iyo Professor of Planetary Science ee Jaamacadda Leicester, ayaa soo jeedinaya in qulqulka jet-ka cusub ee la helay laga yaabo in uu ku xiran yahay qaabkan milicsan. Indho-indhaynta mustaqbalka waxay gacan ka geysan doontaa tijaabinta aragtidan waxayna iftiimin doontaa isbeddelka qulqulka jet-ka sanadaha soo socda.

Tani maaha markii ugu horeysay ee daadad jet ah lagu arko Jupiter. Horraantii 2010-meeyadii, dayax-gacmeedka NASA ee Cassini wuxuu ogaaday dhaqdhaqaaq la mid ah in ka sarreeya dhulbaraha weyn ee gaaska, iyadoo lagu qiyaasay xawaarihiisa 523 kiiloomitir saacaddii (325 mayl saacaddii).

Marka laga soo tago qulqulka jet-ka, sawirada uu qabtay JWST waxay sidoo kale daaha ka qaadeen faraantida daciifka ah ee Jupiter, aurorae-keeda woqooyi iyo koonfurta, iyo laba dayaxood oo yaryar, Amalthea iyo Adrastea. Giraanta Jupiter's waxaa markii ugu horreysay helay dayax-gacmeedkii NASA ee Voyager 1 sannadkii 1979-kii, waxaana la qiyaasayaa in ay ka abuurmeen saamaynta meteoroid ee mid ka mid ah dayaxyada Jupiter's. Si la mid ah dhulka, goobta weyn ee magnetic Jupiter ayaa soo saarta aurorae-keeda, kuwaas oo 20,000 jeer ka xoog badan goobta magnetic Earth. Dayaxyada Amalthea iyo Adrastea waxaa la helay 1892 iyo 1979, siday u kala horreeyaan, waxayna ku wareegaan wareegga Io, mid ka mid ah Dayaxyada Galilean Jupiter.

Telescope-ka James Webb Space Telescope wuxuu sii wadi doonaa inuu daaha ka qaado macluumaad cusub oo ku saabsan sifooyinka soo jiidashada leh ee Jupiter sanadaha soo socda. Saynis yahanadu waxay si hagar la'aan ah u odorosi doonaan daah-furka mustaqbalka ee ka qayb qaadan doona aqoonteena gaaska wayn.

