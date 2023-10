Saynis yahanadu waxay ogaadeen harada dhoobada ee suurtogalka ah ee Mars

By

Saynis yahanadu waxa ay heleen cadaymo muujinaya waxa ay rumaysan yihiin in ay mar ahayd haro dhoobo ah oo ku taal Mars, taas oo bixin karta tilmaamo qiimo leh oo lagu raadinayo calaamadaha noloshii hore ee meeraha. Daraasadu waxay diiradda saartay Hydraotes Chaos, oo ah gobolka dhul qas ah oo ku yaal Mars kaas oo ka kooban buuro, jeexjeexyo, iyo dooxooyin. Cilmi-baadhayaashu waxay falanqeeyeen sawirro ay qaadeen NASA's Mars Reconnaissance Orbiter waxayna ogaadeen meel siman oo ku dhex jirta Hydraotes Chaos taas oo muujisay calaamado dhoobo iyo dhoobo ka soo baxaysa xagga hoose.

Daraasadu waxay soo jeedinaysaa in qiyaastii 3.4 bilyan oo sano ka hor, nidaamkii biyo-mareennada Hydraotes Chaos uu burburay, taasoo keentay daadad aad u weyn oo kaydiyay xaddi badan oo dhoobo ah oogada. Xuubkan, haddii si dhow loo baadho, waxa laga yaabaa inay ku jiraan calaamado noole oo noloshii hore ee Mars. Cilmi-baadhayaashu waxay aaminsan yihiin in wasakhda harada dhoobada ah ay samaysay qiyaastii 1.1 bilyan sano ka hor, ka dib markii biyaha dhulka Mars ay u badan tahay in la waayay oo meeraha uu noqday mid aan la aqbali karin.

Mustaqbalka, saynisyahannadu waxay rajeynayaan inay sii baaraan harada dhoobada qadiimiga ah si ay u go'aamiyaan goorta Mars laga yaabo inay ahayd mid la degi karo oo ay suurtagal tahay inay martigeliso nolosha. Xarunta Cilmi-baarista Ames ee NASA waxay soo saartaa qalab la yiraahdo EXCALIBR (Soosaarayaasha Falanqaynta Kiimikada ee Lipid Biomarkers ee Regolith), kaas oo loo isticmaali karo in lagu tijaabiyo dhagaxyada biomarkers, gaar ahaan lipids. Waxaa jira tixgalin lagu qaadanayo EXCALIBR howlgalka mustaqbalka ee NASA ee dayaxa ama Mars midkood, iyadoo Hydraotes Chaos ay tahay goobta soo degista ee qalabkan.

Cilmi-baadhistan ayaa iftiimisay iftiin cusub oo ku saabsan suurtogalnimada in Mars uu mar sii noolaado nolosha waxayna muujinaysaa muhiimadda ay leedahay sahaminta dheeraadka ah iyo falanqaynta dhulka Mars. Waxay bixisaa rajooyin xiiso leh oo loogu talagalay hawlgallada mustaqbalka ee raadinaya inay daaha ka qaadaan siraha Mars iyo calaamadaha suurtagalka ah ee noloshii hore.

