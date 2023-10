Daraasad Cusub Oo Soo Bandhigtay Khasaaraha Barafka Ee Dardaraystay Ee Bariga Antarctica

By

Daraasad dhowaan lagu daabacay joornaalka Sayniska Horumarka ayaa daaha ka qaaday in barafka barafka ee Bariga Antarctica uu mustaqbalka la kulmi karo luminta baraf si ka dhakhso badan sidii hore loo rumaysan yahay. Wareegtadan jawaab celinta naxdinta leh waxay dhacdaa marka glacier meltwater uu kiciyo luminta barafka oo ka qaybqaata kor u kaca heerarka badda maadaama meeraha uu sii wado diiranaanta.

Saynis yahanadu waxa ay sheegeen in dhalaalitaanka degdega ah ee khaanadaha barafka ee Galbeedka Antarctica laga yaabo in hadda laga maarmi waayo kulaylka caalamiga ah ee bini'aadamku keenay. Marka lagu daro daraasado kale oo dhowaan la sameeyay, natiijooyinkani waxay sawir xun ka bixinayaan qaarada koonfureed ee si degdeg ah u dhalaalaysa, taasoo keenaysa khataro la taaban karo oo ah in heerka badda ee nolosha uu kor u kaco adduunka oo dhan.

Daraasadu waxay si gaar ah diiradda u saartay glaciers Denman iyo Scott ee Bariga Antarctica, kuwaas oo haya baraf ku filan si uu u kiciyo qiyaastii shan fiit oo heerka badda ah. Cilmi-baaris hore ayaa muujisay in marka barafka dhalaalayo, biyuhu ay hoos yimaadaan oo ay galaan badda, sidaas darteed waxay soo dedejiyaan dhalaalka glacial iyo luminta barafka. Daraasadda cusub waxay ku dartay wareeggan jawaab-celinta jilitaanka si loo qiimeeyo saameynta ay ku leedahay dhalaalka Antarctic iyo kor u kaca heerka badda.

Sida laga soo xigtay natiijooyinka, haddii dunidu ay sii wado gubista shidaalka kuleylka kulaalaya meeraha heer la dardargeliyay, glaciers-ku waxay dhaafi karaan heer muhiim ah ku dhawaad ​​​​25 sano ka hor intii la filayay, ugu horrayn sababtoo ah dheecaanka dhalaalka. Xaaladdan, isku darka wareegga jawaab celinta waxay kordhisay heerka badda ee glaciers Denman iyo Scott ku dhawaad ​​16% dhamaadkii 2300.

Waxaa muhiim ah in la ogaado in moodooyinka cimilada hadda aysan xisaabtamin khasaarahan barafka dheeraadka ah ee uu keeno dheecaanka dhalaalka. Marka lagu daro dhacdadan moodooyinka mustaqbalka waa lagama maarmaan si loo helo faham sax ah oo ku saabsan kor u kaca heerka badda ee caalamiga ah.

Qoraaga hormuudka ah Tyler Pelle waxa uu ku nuuxnuuxsaday muhiimada ay leedahay la socodka Bariga Antarctica marka ay noqoto mid aan xasiloonayn, taasoo khatar sare u ah kor u kaca heerka badda ee bulshooyinka xeebaha iyo jasiiradaha hoose. Fahamka iyo wax ka qabashada hababka luminta barafka waa lama huraan si loo yareeyo saameynta jiilalka mustaqbalka, maadaama ficiladeena maanta ay si weyn u saameeyaan cimilada sanadaha soo socda.

Daraasadu waxay ku kaliftay khabiiro, sida borofisar ku-xigeenka Jan De Rydt oo ka tirsan Jaamacadda Northumbria, inay u doodaan ku darista dheecaanka glacial ee dhammaan jilitaanka luminta barafka Antarctic. Cilmi baaris dheeraad ah ayaa la qorsheeyay in lagu falanqeeyo qoto dheer ee xaashida barafka iyo badda si loo helo faham buuxa oo ku saabsan mustaqbalka gobolka.

Source: CNN

FAQs

1. Sidee buu barafka wax uga qayb qaataa kor u kaca heerka badda?

Baraf-barafka ayaa ka qayb qaata kor u kaca heerka badda marka ay dhalaalaan, biyaha ka dhashana waxay ku qulqulaan badda dhexdeeda.

2. Waa maxay wareegga jawaab celinta?

Wareegta jawaab celinta waxaa loola jeedaa habka wax soo saarka nidaamku uu saameyn dheeraad ah ku yeelanayo soo gelitaankiisa, abuurista qaab iskiis ah.

3. Moodooyinka cimilada hadda jira miyay ku xisaabtamayaan luminta barafka ee uu keeno dheecaanka dhalaalka?

Maya, moodooyinka cimiladu hadda kuma xisaabtamayaan khasaaraha barafka ee dheeraadka ah ee uu keeno dheecaanka dhalaalka. Dhacdadani waxay u baahan tahay in lagu daro moodooyinka mustaqbalka si loo saadaaliyo kor u kaca heerka badda adduunka.

4. Waa maxay saamaynta ka iman karta luminta barafka degdega ah ee Bariga Antarctica?

Burburka baraf ee degdega ah ee Bariga Antarctica waxay khatar sare u tahay kor u kaca heerka badda ee bulshooyinka xeebaha iyo jasiiradaha hoose, taas oo keeni karta saameyn ba'an oo ku saabsan nolosha aadanaha iyo kaabayaasha.

5. Sideen wax uga qaban karnaa saamaynta dhallaanka barafka?

Wax ka qabashada saameynta barafka dhalaalaysa waxay u baahan tahay dhimista qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, u gudubka ilaha tamarta la cusboonaysiin karo, iyo hirgelinta tillaabooyin lagu la qabsanayo kor u kaca heerarka badda ee meelaha nugul.