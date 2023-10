By

Daraasad dhowaan lagu daabacay Isgaadhsiinta Dhulka & Deegaanka ayaa daaha ka qaaday caddaymo cusub oo tilmaamaya xidhiidhka xiisaha leh ee ka dhexeeya asteroid-ka dhulka u dhow iyo dayaxayada. Waxa loo yaqaan Kamo'oalewa, Asteroid-kan waxa uu ku wareegayaa meel u jirta 9 milyan oo mayl dhulka Abriil kasta tan iyo markii la helay sannadkii 2016. Si kastaba ha ahaatee, sannadkii 2021 ayay ahayd markii saynisyahannadu ogaadeen u ekaanshihiisa la yaabka leh ee ka kooban dayaxa.

Qoraaga hormoodka ah ee Renu Malhotra, oo ah saynisyahan meere ah oo ka tirsan Jaamacadda Arizona, ayaa sharaxaya in falanqayntan cusub ay soo jeedinayso dayaxa inuu yahay isha laga yaabo inay ka timaado Kamo'oalewa, taasoo u tarjumeysa "jajabka oscillating" ee Hawaiian. Guryaha orbital ee gaarka ah ee asteroid-ka ayaa keenay baaritaan dheeraad ah. Marka hore, Kamo'oalewa wuxuu u muuqdaa inuu ku wareegayo Dhulka, inkastoo lammaanihiisa dhabta ahi uu yahay qorraxda. Marka labaad, si ka duwan walxo badan oo dhulka u dhow oo leh cimrigooda gaaban, asteroid-kan ayaa la saadaaliyay inuu ku sii jiro meel u dhow dhulka malaayiin sano.

Baaritaan dheeraad ah oo lagu sameeyay spectra Kamo'oalewa ayaa shaaca ka qaaday in asteroid-ka iftiinkiisa sii daaya iyo waxyaabaha nuugista ay muujinayaan dhagaxa dayaxa. Daahfurkan lama filaanka ah ayaa ku kalifay cilmi-baarayaashu in ay ku ekaadaan saamaynta asteroid-ka ee suurtogalka ah ee dayaxa, iyaga oo sahaminaya xoogaga cufisjiidadka ee xiga kuwaas oo ka saari kara jajabyada dayaxa ee u dhow dhulka. Iyaga oo la yaabay, waxay ogaadeen in qayb ka mid ah jajabyadan dhagaxyada ah ay runtii ku dambayn karaan wareegyo fog oo qorraxda ku wareegsan halkii ay ku soo degi lahaayeen dhulka ama dib ugu noqon lahaayeen oogada dayaxa.

Saamaynta natiijooyinkani waxay dhaafsiisan yihiin asal ahaan Kamo'oalewa. Waxay siiyaan saynisyahano aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan asteroids-ka halista ah ee dhulka u dhow waxayna kor u qaadaan fahamkayaga dhaqdhaqaaqa adag ee ka dhexeeya jidhka jannada ee nidaamkayaga qorraxda. Hore u socoshada, kooxdu waxay higsaneysaa inay daaha ka qaaddo xaaladaha saxda ah ee ku xeeran beddelka dhagaxa u wareegaya meesheeda hadda iyo inay tilmaamto waqtiga saxda ah ee dhacdada saameynta.

Gabagabadii, daahfurka Kamo'oalewa waxa ay furaysaa waddooyin cusub oo cilmi-baadhiseed waxayna dhalinaysaa su'aalo xiiso leh oo la xidhiidha taariikhda dayaxa iyo asalka asteroids-ka ee xaafaddeenna cosmic.

FAQ

S: Waa maxay macnaha asteroid Kamo'oalewa?



J: Asteroid-ka Kamo'oalewa waa mid muhiim ah sababtoo ah waxay soo bandhigtay halabuur la mid ah dayaxa, taasoo siinaya saynisyahano tilmaamo ku saabsan asalka dayaxa.

S: Waa maxay sababta Kamo'oalewa loogu tixgaliyay inuu yahay "satellite quasi-satellite" ee Dhulka?



J: Kamo'oalewa waxa lagu tiriyaa inuu yahay dayax-gacmeedka dhulka, sababtoo ah waxa uu ku wareegaa meel u dhaw meereheena, inkasta oo lamaanaha dhabta ahi yahay qorraxda.

S: Maxay yihiin sifooyinka gaarka ah ee Kamo'oalewa oo soo jiitay dareenka cirbixiyeenada?



J: Cirbixiyayaashu waxa loo sawiray Kamo'oalewa taas oo ay ugu wacan tahay wareegtada aan caadiga ahayn ee ku wareegsan dhulka iyo in ay muddo dheer u dhawaanayso meereheena.

S: Sidee bay saynisyahannadu ku ogaadeen in Kamo'oalewa uu ka samaysan yahay dhagax dayaxa?



J: Saynis yahanadu waxay falanqeeyeen iftiinka ka baxaya oo uu nuugay Kamo'oalewa, kaas oo tilmaamay in uu ka kooban yahay dhagax dayax.

S: Waa maxay saamaynta ay natiijooyinkani ku leeyihiin fahamkayaga asteroids-ka Dhulka?



J: Natiijooyinku waxay bixiyaan aragtiyo ku saabsan dhaqdhaqaaqa kakan ee asteroids-ka Dhulka waxayna kor u qaadaan fahamkayaga khataraha iman kara.

S: Maxay yihiin tallaabooyinka xiga ee cilmi-baarayaasha?



J: Tallaabooyinka soo socda waxaa ka mid ah in la baaro xaaladaha keenay in Kamo'oalewa uu ku wareego hadda iyo in la go'aamiyo waqtiga saxda ah ee saameynta soo saartay jajabkii dayaxa ee la saaray.