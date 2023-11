Helitaanka Cusub: Auroras Infrared oo ku yaal Uranus

Saynis yahanadu waxay sameeyeen daahfur cusub oo ku saabsan Auroras on Uranus, meeraha toddobaad ee nidaamka qorraxdeena. Iyadoo la og yahay in muddo ah in Uranus uu la kulmo auroras, muraayadahan iftiinka dabiiciga ah ayaa horay loo arkay kaliya iftiinka ultraviolet ee tamarta sare leh, taas oo aan la arki karin indhaha qaawan. Si kastaba ha ahaatee, daraasad dhawaan lagu daabacay joornaalka Astronomy Nature ayaa daaha ka qaaday markii ugu horeysay ee la ogaado auroras infrared on Uranus.

Oo ay hogaaminayaan cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda Leicester ee UK, saynisyahannadu waxay isticmaaleen Telescope Keck II ee Hawaii si ay u qabtaan auroras infrared-ka ah. Iyagoo falanqeynaya mowjadaha gaarka ah ee iftiinka uu soo saaro Uranus, waxay awoodeen inay u kuurgalaan xadhkaha sii daaya ee la xidhiidha auroras oo ay daraaseeyaan iyaga oo isticmaalaya spectrograph. Horumarkan waxaa suurtageliyay xallinta sare ee ay bixisay qalabka NIRSPEC ee Telescope Keck II.

Dhaqan ahaan, cirbixiyayaashu waxay ku tiirsan yihiin joogitaanka walxaha la dallacay ee loo yaqaan H3+ si ay u ogaadaan auroras meerayaasha kale. Heerkulka qaybahan waxay saameeyaan dhalaalkooda, taas oo iyaduna bixisa macluumaadka ku saabsan cufnaanta atmospheric. Xaaladda Uranus, kororka cufnaanta atmospheric oo aan isbeddel weyn ku dhicin heerkulka ayaa muujinaya joogitaanka auroras infrared. Tan waxa u sabab ah meeraha hydrogen iyo helium atmosfafka u badan, kaas oo sababa in auroras ay iftiimiyaan iftiinka hirarka dhererka infrared.

Daah-furkani kaliya kuma siinayo fikrado qiimo leh oo ku saabsan auroras-ka Uranus laakiin sidoo kale wuxuu kor u qaadaa su'aalo ku saabsan heerkulka meerayaasha waaweyn guud ahaan. Dhammaan meerayaasha gaaska weyn, oo uu ku jiro Uranus, ayaa la ogaaday inay ka kulul yihiin sidii la saadaaliyay moodooyinka aragtida. Hal aragti ayaa soo jeedinaysa in auroras tamar leh ay door ka ciyaaraan abuuritaanka iyo qaybinta kulaylka meerayaashan.

Waxaa intaa dheer, cilmi-baaristu waxay saameyn ku leedahay daraasadda barafka kale, oo ay ku jiraan Neptune. Isku ekaanshaha u dhexeeya Uranus iyo Neptune, sida goobahooda magnetka ah ee aan isku xirneyn iyo kuwa ka baxsan, waxay muujinayaan in ogaanshaha auroras infrared ee Uranus ay horseedi karto helitaanka ifafaale la mid ah Neptune. Indho-indhayntii hore ee Neptune ayaa laga yaabaa inay seegtay auroras xilliyada daciifka ah ee qiiqa, iyo fahamkan cusub wuxuu kor u qaadi karaa indha-indheynta mustaqbalka.

Intaa waxaa dheer, aqoonta cusub ee la helay ee ku saabsan auroras on Uranus waxay kaa caawin kartaa qiimeynta suurtagalka ah ee exoplanets, gaar ahaan caalamka-hoosaadka Neptune. Exoplanets badan oo la helay ilaa hadda waxay leeyihiin astaamo jireed oo la mid ah Uranus iyo Neptune, taasoo ka dhigaysa musharaxiin ku habboon daraasad dheeri ah. Markay baranayaan auroras of Uranus, saynisyahannadu waxay heli karaan aragtiyo ku saabsan jawiga iyo meelaha magnetic of this exoplanets waxayna sii qoto dheereynayaan fahamkayaga ku noolaanshaha suurtagalka ah.

Intaa waxaa dheer, cilmi-baaristan ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysato fahamkayaga dib-u-celinta geomagnetic ee Dhulka. Qalafsanaanta gaarka ah ee faashashka wareega ee Uranus ayaa sababa dhacdo maalinle ah oo ka mid ah dhacdadan meeraha. Barashada saamaynta dib-u-celinta geomagnetic-ka joogtada ah ee Uranus waxay ku siin kartaa macluumaad qiimo leh oo ku saabsan saamaynta iman kara ee tiirka birlabeedka dhulka ee u gaarka ah nidaamyada kala duwan ee ku tiirsan goobta magnetic meereheena.

Ugu dambayntii, daahfurkan curdinka ah ee auroras infrared auroras ee Uranus wuxuu furayaa fursado cusub oo xiiso leh oo cilmi baaris dheeraad ah wuxuuna ballaarinayaa fahamkayaga dhaqdhaqaaqa adag ee ka dhex jira nidaamka qoraxda iyo wixii ka dambeeya.

FAQ

S: Waa maxay auroras?



J: Auroras, oo sidoo kale loo yaqaan nalalka waqooyiga ama koonfurta, waa iftiin dabiici ah oo soo baxa marka qaybo cadceeddu ay isku dhacaan qaybo ku jira jawiga dhulka, taas oo keenta inay iftiimiyaan iftiinka.

S: Sidee lagu ogaaday auroras-ka infrared ee Uranus?



A: Saynis yahanadu waxay isticmaaleen Telescope Keck II ee Hawaii oo ku qalabaysan qalabka NIRSPEC, kaas oo u oggolaaday inay falanqeeyaan mawjadaha dhaadheer ee iftiinka ee Uranus soo saaro oo ay ogaadaan joogitaanka auroras infrared.

S: Waa maxay sababta auroras-ka Uranus ugu jiraan spectrum infrared?



J: Halbeegga ugu badan ee Uranus’ atmosfation, oo u badan hydrogen iyo helium, waxay keentaa in auroras ay iftiimiyaan iftiinka hirarka dhaadheer ee ka baxsan spectrum muuqda, gaar ahaan qiyaasta infrared.

S: Waa maxay saamaynta uu daahfurkani ku leeyahay cilmi-baarista exoplanet?



J: Fahamka sifooyinka auroras ee Uranus, iyada oo lala kaashanayo isku mid ahaanshaha jireed ee u dhexeeya Uranus, Neptune, iyo exoplanets badan, waxay caawin kartaa qiimeynta suurtagalka ah ee exoplanets, gaar ahaan caalamka Neptune ee cabbirka.

S: Sidee bay daraasadda auroras on Uranus gacan uga geysan kartaa fahamka dib u noqoshada geomagnetic?



J: Marka la barto dib-u-celinta geomagnetic ee joogtada ah ee ku dhaca Uranus taasoo ka dhalatay wareeggeeda is-wareejinta iyo faashashka magnetic, saynisyahannadu waxay heli karaan fikrado ku saabsan saamaynta suurtagalka ah ee cirifka magnetic Earth ee u gaarka ah nidaamyada ku tiirsan beerta magnetic meereheena.