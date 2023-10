By

Koox cir-bixiyeyaal ah ayaa sameeyay sahan xiiso leh - waxay sheeganayaan inay heleen raadiyaha ugu dhaqsaha badan ee abid la arkay. Qarxitaanka, oo markii ugu horreysay la ogaaday bishii Juun 2022-kii oo uu helay telescope Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), ayaa la rumeysan yahay inuu ka yimid koox galaxies ah oo isku biiray. Tamarta la sii daayo inta lagu guda jiro dhacdadan cosmic waxaa lagu qiyaasaa inay u dhiganto 30 sano ee wadarta qiiqa cadceedda, oo lagu ururiyey jajab millise seconds.

Isticmaalka suxuun kala duwan oo ku xiran telescope raadiyaha, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay yareeyaan isha dillaaca raadiyaha. Kadibna waxay adeegsadeen Telescope-ka aadka u weyn ee Kormeeraha Koonfurta Yurub si ay u raadiyaan galaxyadii uu ka soo dillaacay. Helitaankan ayaa noqonaysa markii ugu horaysay ee dilaac noocan oo kale ah la ogaado inuu ka da' weyn yahay kana fog yahay raadiyaha degdega ah ee hore loo ogaaday.

Raadiyaha degdega ah ee dillaaca, kuwaas oo ah garaaca wadnaha gaaban ee qiiqa raadiyaha, ayaa wareeriyay cirbixiyeenada muddo sanado ah. Iyadoo ku dhawaad ​​50 la tilmaamay ilaa hadda, saynisyahannadu waxay rumaysan yihiin inay jiraan kumannaan kale oo sugaya in la ogaado. Intaa waxaa dheer, daraasaddu waxay soo jeedinaysaa in dillaacyadani ay bixin karaan fikrado qiimo leh oo lagu cabbirayo baaxadda caalamka.

Hababka hadda loo isticmaalo in lagu qiyaaso baaxadda koonka waxa ay soo saareen natiijooyin is khilaafaya oo caqabad ku ah qaabka caadiga ah ee cosmology. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaasha ka dambeeya daah-furkan ayaa soo jeedinaya in barashada degdega ah ee raadiyaha ay gacan ka geysan karto buuxinta qaybaha maqan ee halxiraalaha. Gaar ahaan, markay fiirsadaan dilaacyadan, saynisyahannadu waxay cabbiri karaan arrinta "maqan" ee u dhaxaysa galaxyada waxayna heli karaan faham sax ah oo ku saabsan baaxadda caalamka.

Sida laga soo xigtay Professor Ryan Shannon, oo ah hogaamiye ka tirsan daraasadda, in ka badan kala badh arrinta caadiga ah ee la filayo ee caalamka ayaa maqan. Arrintan ayaa la rumeysan yahay inay ku taal meel bannaan oo u dhaxaysa galaxies, laakiin dabeecadeeda firidhsan iyo kuleylka ayaa adkeyneysa in la ogaado iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka caadiga ah. Natiijooyinka kooxdu waxay la jaan qaadayaan shaqadii cirbixiyeenkii hore ee Australia Jean-Pierre Macquart, kaasoo muujiyay 2020 in raadiyaha aad u fog ee dilaaca uu muujinayo gaaska fidsan ee u dhexeeya galaxyada.

Daahfurkan ugu dambeeyay wuxuu xaqiijinayaa faafitaanka raadiyaha degdega ah ee cosmos wuxuuna iftiimiyay muhiimada ay u leeyihiin barashada qaab dhismeedka koonka. Si kastaba ha ahaatee, kooxdu waxay qiraysaa in jiilka hadda ee telescopes laga yaabo inuu gaaro xadkooda si loo ogaado dillaacyo fogfog. Mustaqbalka, aalado awood badan ayaa loo baahan doonaa si loo daah furo siraha dhacdooyinkan cosmic.

Ilaha: [Magaca Isha]