Xidhiidho Cusub Oo La Helay Inta U Dhaxaysa Iftiinka iyo Farsamada: Daahfurka Isdhexgalka Aasaasiga ah

Fiisigiste Nederlaan ah oo lagu magacaabo Christiaan Huygens, in kasta oo aan si weyn loo aqoonsan, waxa uu raad aan la tirtiri karin ku reebay dhinacyada farsamada indhaha iyo makaanikada qadiimiga ah dabayaaqadii qarnigii 17aad. Aragtidiisa hirarka iftiinka ayaa wax ka beddeshay muuqaallada aragga, halka uu hal-abuurnimadiisa saacadda pendulum-ka u adeegay sidii waqtiga ugu saxsan muddo ku dhow saddex qarni. Dhowaan, physicists at Stevens Institute of Technology waxay sahamiyeen shaqada Huygens ee pendulums laga soo bilaabo 1673 waxayna daaha ka qaadeen xiriiro yaab leh oo ka dhexeeya sifooyinka iftiinka iyo hababka farsamada.

Isticmaalka Huygens 'theorem farsamo ahaan aasaas ahaan, cilmi-baarayaashu waxay baareen laba sifo oo muhiim ah oo iftiin ah: polarization iyo qallafsanaanta qadiimiga ah. Guryahani waxay bixiyaan aragtiyo ku saabsan dabeecadda laba-geesoodka ah ee iftiinka, kuwaas oo loo fahmi karo mawjadaha iyo qaybaha labadaba. In kasta oo boqortooyada quantumku ay inta badan qabsato iftiinka doodaha ku saabsan is-dhex-galka, natiijooyinka kooxdu waxay iftiimiyaan xidhiidhka ka dhexeeya fikradaha mowjadaha-qayb-mawjadaha ee labadaba mowjadaha-iftiinka-qadiimiga ah iyo hababka farsamada.

Isku-duubnida qadiimiga ah waxa loola jeedaa isku xidhka u dhexeeya guryaha shayga iyada oo aan la tixgalinayn xaaladahooda aan la hubin ka hor inta aan la cabbirin. Polarization, dhinaca kale, waxay tilmaamaysaa hantida jihada ee mowjadda iftiinka. Iyaga oo iftiinka ula dhaqmaya sidii hab farsamaysan, kooxdu si guul leh ayay u sawirtay oo waxay isticmaaleen isla'egyo jireed oo si wanaagsan loo aasaasay si ay u qeexaan dhaqankiisa. Dabagalkan, waxay ogaadeen in heerka polarization-ka uu si toos ah ula mid yahay is-dhex-galka vector-space. Marka halbeeggu kordho, kan kalena wuu yaraadaa, taas oo awood u siinaysa ka-fiirsashada heerarka isku-xidhka ee heerarka kala-soocidda iyo lidkeeda.

Cilmi-baadhistan aasaaska u ah kaliya ma fududayso fahamkayaga adduunka jireed laakiin waxay sidoo kale daaha ka qaadaysaa xidhiidhada hoose ee u dhexeeya sharciyo u muuqda kuwo aan xidhiidh la lahayn. Iyadoo lagu iftiiminayo isdhexgalka u dhexeeya iftiinka iyo makaanikada iyadoo loo marayo muraayadda shaqada Huygens, daraasaddu waxay gacan ka geysataa horumarka xagga farsamada indhaha iyo farsamada qadiimiga ah.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa kuma Christian Huygens?

J: Christiaan Huygens waxa uu ahaa fiisigiste caan ah oo Nederlaan ah oo wax weyn ku soo kordhiyey dhinacyada farsamada indhaha iyo makaanikada qadiimiga ah dabayaaqadii qarnigii 17aad.

S: Maxay ahaayeen wax ku darsiga caanka ah ee Huygens?

J: Huygens waxa ay soo jeedisay aragtida mawjadaha iftiinka taas oo aasaas u ah muuqalada aragga oo alifay saacadda pendulum-ka, taas oo u shaqaynaysay wakhtiga ugu saxsan ku dhawaad ​​300 oo sano.

S: Waa maxay xidhiidhka laga helay iftiinka iyo makaanikada?

J: Physicists at Stevens Institute of Technology waxay ogaadeen in heerka polarization ee mowjadda iftiinka ay la xiriirto is-dhex-galka vector-space. Marka polarization-ku uu kordho, is-dhexgalku wuu yaraadaa, iyo liddi ku ah.

S: Waa maxay isku-xidhnaanta qadiimiga ah?

J: Isku-duubnida qadiimiga ahi waxa ay qeexaysaa isku xidhka u dhexeeya guryaha shay iyada oo aan la tixgalinayn xaaladahooda aan la hubin ka hor inta aan la cabbirin.

S: Waa maxay polarization macnaha guud ee iftiinka?

J: Polarization waa hantida jihada ee mowjadda iftiinka ee ruxruxo, taasoo muujinaysa dhaqdhaqaaqeeda kor iyo hoos ama bidix iyo midig.