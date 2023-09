Baabuurka Cusub ee Shepard-ka Cusub ee Buluugga ah ayaa weli dhulka ku jira in ka badan hal sano

By

Baabuurka hoose ee Shepard ee cusub ee Blue Origin hadda waxa uu xayirnaa in ka badan hal sano tan iyo markii la bilaabay bishii Sebtembar 2022. Intii lagu guda jiray furitaankaas, baabuurka dib-u-isticmali karo ee heerka koowaad waxa uu la kulmay dhibaato oo uu shil galay, halka kaabsalku uu geeyay nidaamkiisii ​​baxsashada degdegga ah oo uu si nabad ah u degay. iyada oo dhammaan culayskeeda cilmi-baadhistu aanay socon. Baadhitaan ay samaysay Blue Origin ayaa daaha ka fayday in buskii maraqa heerka kowaad ee mishiinka BE-3PM uu soo gaadhay cilad heerkulbeeg ah, taas oo keentay khalkhal la’aan iyo in hawshu si degdeg ah u joojiso.

Bishii Maarso, Asal Buluugga ah ayaa ku dhawaaqay tillaabooyin sax ah oo ay fulinayso, kuwaas oo ay ku jiraan isbeddellada naqshadaynta qolka gubashada iyo cabbirrada hawlgalka si wax looga qabto cufanka cufan iyo arrimaha kulaylka. Shirkaddu waxay muujisay rajada ay ka qabto inay ku soo laabato duulimaadka dhowaan oo ay dib u bilowdo isla 36 lacag-bixineed oo cilmi baaris ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd 5.5 bilood tan iyo markii la cusbooneysiiyay, iyo New Shepard weli ma qaadin.

Iyadoo Blue Origin aysan bixin wax cusboonaysiin ah oo la taaban karo oo ku saabsan xaaladda New Shepard ama waqti ay ku soo laabato duulimaadkeeda, tartamaheeda ugu weyn, Virgin Galactic, ayaa si guul leh u bilowday afar hawlgal oo rakaab ah iyadoo adeegsanaysa diyaaradeeda VSS Midnimada muddadan. Virgin Galactic hadda waxay leedahay siddeed hawlgal oo shaqaale ah, oo laba ka badan Asal Buluugga ah. In kasta oo labada shirkadoodba ay hiigsanayaan inay macaamiisha u soo bandhigaan khibrad gaaban oo miisaan la'aan ah iyo milicsiga dhulka meel bannaan, VSS Unity waxay ku sii jirtaa wareegtada muddo aad u dheer oo ah 60 illaa 90 daqiiqo, marka la barbar dhigo New Shepard's 10 ilaa 12 daqiiqo.

Asal Buluugga ah ayaa weli u heellan xallinta arrimaha farsamada ee New Shepard iyo ku noqoshada duulimaadka sida ugu dhakhsaha badan. Muddada dheer ee duullimaadyada Virgin Galactic waxa laga yaabaa inay ku siiso tartan tartan suuqa dalxiiska bannaan ee ka hooseeya kuwa doonaya waayo-aragnimo dheer oo ka baxsan xuduudaha jawiga Dhulka.

Qeexitaanno:

– Baabuur hoosaadka: Waa dayax-gacmeed loogu talo galay in uu meel sare gaadho balse aanu gaadhin wareegtada deggan ee dhulka.

– Dib-u-isticmaali kara heerka koowad: Marxaladda hore ee gantaalka oo bixiya inta badan kicinta inta lagu jiro riditaanka oo dib loo soo ceshan karo dibna loo isticmaali karo hawlgallada xiga.

– Anomaly: Ka leexashada hab-dhaqankii la filayey ama caadiga ahaa.

– Matoorka BE-3PM: Matoorka loo isticmaalo marxaladda koowaad ee gaadhiga Shepard cusub ee Blue Origin.

Ilaha: Asal Buluuga, Galactic Virgin