Aragtiyo Cusub Oo La Yaabka Leh Ee Godka Madaw Ee Waddada Caanaha

Horumar dhawaan laga sameeyay cilmiga cilmiga cilmiga hawada sare (Astrophysics) ayaa daaha ka qaaday xaqiiqo maskaxda ka xanaajisay - godka madow ee ku yaal badhtamaha galaxyadayada Milky Way wuxuu ku wareegayaa heer la yaab leh. Saynis yahanadu waxay go'aamiyeen in godkan madow ee aadka u wayn, ee lagu magacaabo Sagittarius A*, uu si degdeg ah u wareegayo taaso keentay in uu saamayn wayn ku yeesho wakhtiga hawada sare laftiisa. Bal u sawir dagaalka iyo squish-ka kubbadda cagta oo cadaadis weyn saaran yahay; taasi waa waxa ku dhacaya dharka booska-time ee u dhow godkan madow.

Si loo daah furo waxyiga yaabka leh, koox physicists ah ayaa shaqaaleeyay telescope-ka Chandra X-ray ee NASA. Cilmi-baaristooda, oo lagu daabacay bishii hore Ogeysiisyada billaha ah ee Bulshada Astronomical Royal, waxay soo bandhigaysaa saameynta weyn ee wareegga weyn ee Sagittarius A* ee deegaankeeda ku xeeran.

"Fahamkayaga boosku wuxuu had iyo jeer udub dhexaad u ahaa fikradda ah in cabbirada dhulku ay isku mid yihiin oo u dhigmaan. Si kastaba ha ahaatee, wareegga degdega ah ee daloolka madow ayaa carqaladeeya astaantan," ayay tiri Ruth Daly, oo ah madaxa qoraaga daraasadda. "Dhaqanka weyn ee Sagittarius A* wuxuu keenaa wakhtiga bannaan ee agagaarka u dhow inuu is beddelo oo beddelo, sida kubbadda cagta oo cadaadis weyn saaran yahay."

In kasta oo muujintani ay u ekaan karto mid niyad jab leh, haddana hubso in godka madow ee gargantuan uu ku yaal meel 26,000 oo iftiin-sanno ah ka fog dhulka. Sidaa awgeed, gyrations-keeda xiisaha leh saamayn toos ah kuma laha meeraheena iyo dadka deggan.

Hase yeeshee, inkastoo ay fogaan tahay, fahamka shaqada gudaha ee godad madow ayaa muhiim u ah daah-furka siraha ku xeeran samaynta iyo kobcinta galaxies la mid ah keenna. Marka loo eego habdhaqanka godad madow, saynisyahannadu waxay heli karaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan hababka qallafsan ee qaabeeya baaxadda ballaadhan ee caalamka.

FAQ:

S: Intee ayuu godka madow ee Sagittarius A* u jiraa Dhulka?

J: Sagittarius A* waxa ay ku taalaa qiyaastii 26,000 oo sanadaha iftiinka ka fog dhulka, sida ku cad qiyaasaha NASA.

S: Miyuu isbeddelka cajiibka ah ee godka madow saameeyaa meeraheena?

J: Maya, wareegga wayn ee Sagittarius A* wax saamayn toos ah kuma laha Dhulka sababtoo ah fogaanta la taaban karo ee meereheena.

S: Maxay saynisyahannadu ka baran karaan barashada godad madow?

J: Marka la baadho hab-dhaqanka godad madow, saynisyahannadu waxay kor u qaadi karaan aqoontooda ku saabsan samaynta galaxy-ga iyo koboca, iyagoo daaha ka qaadaya waxyaalaha qarsoon ee caalamka ballaadhan ee nagu wareegsan.