Hawlgalka Cassini wuxuu helay Walxaha Muhiimka ah ee Nolosha Saturn's Moon Enceladus

Cilmi-baaris cusub oo ku salaysan xogta NASA ee howlgalka Cassini ayaa shaaca ka qaaday caddayn adag oo ah hydrogen cyanide iyo ilo awood leh oo tamarta kiimikada ah ee Saturn's moon Enceladus. Helitaankan ayaa taageero dheeraad ah siiya degenaanshaha Enceladus waxayna iftiiminaysaa suurtogalnimada in noloshu ay ku hoos jirto bannaankeeda baraf ah.

Saynis yahanadu waxa ay ka war hayeen xabka barafka iyo uumiga biyaha ee ka imanaya Enceladus, kaas oo ka kooban iskudhisyo dabiici ah oo muhiim u ah nolosha sida aynu u naqaano. Si kastaba ha ahaatee, falanqayntii ugu dambeysay ee xogta Cassini ayaa daaha ka qaaday joogitaanka hydrogen cyanide, molecule lagama maarmaan u ah asalka nolosha. Hydrogen cyanide wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa samaynta asiidhyada amino, kuwaas oo ah tiirarka dhismaha nolosha.

Intaa waxaa dheer, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in badda hoosteeda qolofta barafka ee Enceladus ay hayso il qani ah oo tamar kiimikaad ah. Tamartan waxaa laga soo qaatay dhowr isku-dhisyo organic ah, kuwaas oo qaarkood ay shidaal u noqdaan noolaha dhulka. Natiijooyinkani waxay soo jeedinayaan in Enceladus laga yaabo inay lahaato tamar kiimiko oo aad uga badan intii hore loo rumaysnaa, kordhinta suurtagalnimada in noloshu horumarto oo la sii wado.

Qoraaga hormuudka ah Jonah Peter, oo ah arday doctorate ah oo dhigta Jaamacadda Harvard, ayaa sharaxaya, "Shaqadayadu waxay bixisaa caddayn dheeraad ah in Enceladus uu martigelinayo qaar ka mid ah unugyada ugu muhiimsan ee labadaba abuurista dhismooyinka nolosha iyo sii wadida nolosha iyada oo loo marayo falcelinta dheef-shiid kiimikaadka." Daraasadani waxay bixisaa aragtiyo ku saabsan samaynta biomolecules adag iyo hababka kiimikada ee laga yaabo inay ku dhacaan dayaxa.

Helitaanka hydrogen cyanide ayaa si gaar ah muhiim u ah, maadaama ay u adeegto barta bilowga ee aragtiyaha ku saabsan asalka nolosha. Kala duwanaanshuhu wuxuu u oggolaanayaa inay door muhiim ah ka ciyaarto sameynta amino acids, taasoo ka dhigaysa unug muhiim u ah horumarka nolosha.

Natiijooyinka kooxda cilmi-baarista ayaa la xoojiyay markii ay sahamiyeen qaabab kale, iyada oo imtixaan kastaa uu xoojinayo caddaynta. Ugu dambeyntii, waxaa caddaatay in isku-dhafka plume-ka aan si sax ah loo dhigi karin iyada oo aan lagu darin hydrogen cyanide.

Helitaankan dhawayd waxa ay hoosta ka xariiqeen suurtagalnimada ku noolaansho ee Enceladus waxayna bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan kimisteriga kakan ee ka jiri kara baddeeda qoto dheer iyo tuubada. Hawlgalka Cassini wuxuu sii wadaa inuu furfuro sirta Saturn iyo dayaxihiisa, taas oo noo soo dhawaynaysa fahamka suurtagalnimada nolosha ka baxsan Earth.