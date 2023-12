Dhagaxyada Hawada Sare Waxay Sii Wadayaan Inay Dhulka Ku Dhaafaan, Sahan Cusub Oo La Sameeyay

By

Markaan ku dhownahay dhammaadka 2023, xog cusub oo laga helay Xarunta Meeraha Yar ayaa daaha ka qaadaysa in 2,818 asteroids u dhow dhulka la helay sanadkan. Tirooyinkani waxay sii wadaan inay muujiyaan soo noqnoqoshada sii kordheysa ee dhagaxyada hawada sare ay maraan meereheena. Intaa waxaa dheer, NASA waxay heshay wadar dhan 33,884 asteroids u dhow dhulka ilaa maanta. Iyadoo qaar ka mid ah asteroids-ka ay keenaan khatarta ugu yar, waxaa jira kuwo kale oo saynisyahano ay si dhow ula socdaan saameynta ay ku yeelan karaan Dhulka.

Asteroids-ka Cusub ee La Helay Dhulka Ku Soo Dhawaada:

1. Asteroid 2023 XZ11, oo qiyaas ahaan le'eg cabbirka diyaaradda, ayaa la filayaa in ay dhulka ku dhaafto masaafo dhan 1,410,000 km.

2. Asteroid 2023 WV23, sidoo kale cabbirka diyaaradda, ayaa la saadaalinayaa in ay dhulka dhaafi doonto masaafo dhan 1,990,000 km.

3. Asteroid 2023 XY2, oo la mid ah cabbirka diyaaradda, ayaa samayn doonta habka ugu dhow ee dhulka oo u jira fogaan dhan 3,700,000 km.

4. Asteroid 2023 XL4, oo qiyaas ahaan le'eg diyaarad, waxay soo mari doontaa dhulka masaafo dhan 4,380,000 km.

5. Asteroid 2023 XU12, cabirka guriga, ayaa la filayaa in uu la kulmo dhulka ugu dhow ee masaafo dhan 4,860,000 km.

Asteroids-ka ugu Khatarsan:

Sida laga soo xigtay NASA, shanta asteroids-ka ugu khatarta badan ee hadda lagu daba jiro nidaamka qoraxda waa:

1. Bennu: Marka loo eego khatarta ugu weyn, Bennu wuxuu leeyahay 0.037% suurtagalnimada inuu saameyn ku yeesho Dhulka Sebtembar 24, 2182.

2. 29075 (1950 DA): Inta badan waxaa loo yaqaan "shayga labaad ee ugu khatarta badan," asteroid-kan ayaa 0.0029% fursad u ah inuu saameyn ku yeesho Dhulka Maarso 16, 2880.

3. 2023 TL4: Waxaa lagu qiyaasaa in uu haysto 0.00055% fursad wax ku dhufo dhulka Oktoobar 10, 2119.

4. 2007 FT3: Waxaa loo kalasaaray "asteroid luntay," araggeedii ugu dambeeyay waxay ahayd 2007. NASA waxay saadaalisay 0.0000096% fursad saameyn ah Maarso 3, 2030.

5. 1979 XB: Iyada oo aan la arkin ku dhawaad ​​40 sano, asteroid-kan waxa uu leeyahay 0.000055% fursad uu ku garaaco Dhulka December 14, 2113.

Asteroids-ka-Dhow ee xusid mudan sanadka 2023:

1. Asteroid (139622) 2001 QQ142, baaxadda magaalada Vatican-ka, waxa ay si nabad ah u dhaaftay dhulka December 6, 2023, masaafo dhan 5,520,500 km. Waxaa la filayaa inuu soo laabto 2045.

2. Asteroid 2023 BU, cabirka gaadhiga sanduuqa ah, waxa uu kulan dhaw la yeeshay Earth bishii January, isaga oo ka gudbay cidhifka koonfureed ee Koonfurta Ameerika oo kaliya 2,200 mayl.

3. Asteroid 2023 NT1, cabirkiisuna yahay ilaa 60 mitir, waxa la helay July 15, isagoo ku socdaalaya xawli lagu qiyaasay 86,000 km/saacadii, waxa uu galay meel 60,000 mayl u jirta dhulka.

Sida saynisyahannadu sii wadaan inay kormeeraan oo ay ogaadaan asteroids-ka Dhulka u dhow, waxaa muhiim ah in la fahmo saameynta ay ku yeelan karaan meeraheena oo aan hirgelinno tallaabooyinka ku habboon difaaca meeraha.