Saynis yahanadu waxay ogaadeen Kooxda cusub ee Apollo Asteroid ee Dhulka ku soo wajahan

Saynis yahanadu waxa ay daraaseynayaan asteroids si ay u ogaadaan habka qoraxda ee hore iyo xaaladihii jiray intii lagu jiray samaynta meerayaasha. Marka laga reebo muhiimaddooda cilmiyeed, asteroids waxay sidoo kale hayaan awoodda kheyraadka qiimaha leh, oo ay ku jiraan biyaha iyo biraha. Sahaminta maydadka samada ayaa muhiim u ah fahamka marxaladaha hore ee nidaamka qoraxdayada iyo hawlgalada hawada mustaqbalka.

Diisambar 15, NASA, oo kaashanaysa meel sare iyo telescopes dhulka ku salaysan, ayaa dabagal ku samaysay asteroid dhowaan la helay kaas oo qarka u saaran inuu u gudbo meel u dhow dhulka. Dhagaxa hawada sare ee loo yaqaan Asteroid 2023 XZ11, waxa uu ku sii siqayaa meereheena isaga oo ku socda xawaare la yaab leh oo dhan 52,929 kiiloomitir saacadiiba, isaga oo dhaafiyay xawaaraha gantaalada Intercontinental Ballistic.

Isagoo ku duulaya masaafo dhan 1.4 milyan kiiloomitir, asteroid-ka ballaciisu yahay 100-feet waxa uu cabbirkiisu la mid yahay diyaaradda. In kasta oo aanay ku filnayn in ay keento argagax baahsan ama dhaawac weyn, saamaynta iman karta waxay weli keeni kartaa ilaa xad burbur ah. Dhacdadii 2013 ee Ruushka waxay u adeegtaa xasuusin, iyadoo asteroid yar oo 59 cagood ah uu ku qarxay magaalada Chelyabinsk, taasoo sababtay burbur soo gaadhay kumanaan dhismo iyo dhaawaca in ka badan kun qof.

Ka tirsanaanshiyaha kooxda Apollo ee Asteroids-ka-Dhowr, Asteroid 2023 XZ11 weli uma gudbin meel u dhow Earth ka hor habka soo socda. Dhacdadan ka dib, asteroid lama filayo inuu u soo dhawaado meereheena mustaqbalka la filayo. Kooxda Apollo ee asteroids-ka waxaa lagu magacaabaa Apollo asteroid 1862, oo asal ahaan uu helay cirbixiyeen Jarmal ah Karl Reinmuth 1930-yadii.

Daah-furkani waxa uu saynisyahannada siinayaa fursad qaali ah oo ay ku daraaseeyaan asteroid-ka aan hore loo aqoon. Marka la eego hal-abuurka iyo halka ay marayso, cilmi-baarayaashu waxay heli karaan fikrado dheeraad ah taariikhda hore ee nidaamkayaga qorraxdu oo ay hagaajiyaan fahamkooda samaynta meeraha. Intaa waxaa dheer, natiijooyinka noocan oo kale ah waxay u gogol xaarayaan hawlgallada mustaqbalka kuwaas oo suurtagal ka dhigi kara ka faa'iidaysiga kheyraadka ku jira asteroids ee dadaalka sahaminta hawada sare.