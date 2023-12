Soo Bandhigida Cibaado Geeridii Hore Ee Dalka Spain

Khubarada qadiimiga ah ee Spain ayaa daaha ka qaaday caddaymo soo jiidasho leh oo ku saabsan caadooyin hore oo dhimasho ah oo soo jiray 6,000 oo sano. Laba xabaalood oo Neolithic ah oo ku yaal waqooyiga Spain, oo ku beegan qarnigii afraad ee BC, ayaa dhowaan la falanqeeyay, taas oo iftiimisay dhaqamada dadkii hore ku noolaa. Xabaalahan ayaa waxaa ku jiray hadhaagii in ka badan labaatameeyo qof, oo ay la socdeen agabyo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waxa ugu badan ee soo baxay ayaa ah dhaawacyada lafaha ee laga helay qalfoofka.

Falanqaynta ayaa shaaca ka qaaday in inta u dhaxaysa 70% iyo 90% lafaha ay muujiyeen calaamado jajab iyo jajab, taas oo muujinaysa khalkhalgelinta ula kac ah wakhtiga dhimashada. Cilmi-baadhayaashu waxay sidoo kale arkeen jajabyo gaar ah oo "balaalin-qaabeeya" oo ka soo baxay lafaha gacanta oo ay sababtay xoogga qumman. Calaamadaha saamaynta iyo calaamadaha V-qaabka jeexan ee lafaha ayaa soo jeediyay isticmaalka xoogga garaaca iyo qalabka dhagxaan si loo dilo qofka dhintay.

Iyadoo daraasadihii hore ay saadaaliyeen in qalfoofyadu ay matalaan xabaalo la hagaajiyay ama la guuray waqti dambe, cilmi-baarayaashu waxay soo jeediyeen fasiraad ka duwan. Waxay ku doodeen in jabka iyo calaamaduhu ay qayb ka yihiin "habraaca maaraynta dhimashada" oo ay shaqaalaysiiyeen dadkii hore si ay u maareeyaan meydkooda. Lafaha qaar ayaa laga yaabaa in loo isticmaalay sidii shay aaska ama hadhaaga, halka qaar kalena laga yaabo in lagu soo dejiyey burburka degdega ah.

In kasta oo dad-cunidu aan gebi ahaanba meesha laga saari karin, caddaynta la hayo si dhab ah uma taageerto mala-awaalkan. Dad-cunista aaska ayaa laga diiwaangeliyay meelo kala duwan oo adduunka ah wakhtiyadii hore, laakiin qorayaashu waxay ku booriyeen in laga digtoonaado sheegashada noocaas ah kiiskan gaarka ah.

Goobahan duugista qadiimiga ah waxay bixiyaan aragti xaddidan oo ku saabsan nolosha dadka Neolithic ee degganaa iyaga. La'aanta meelaha la dego ayaa caqabad ku ah in si qoto dheer loo fahmo qaab nololeedkooda, inkastoo la aaminsan yahay in ay ku tiirsan yihiin beeraha, calafka, iyo xanaanada xoolaha.

Khubarada ku xeel dheer cilmiga qadiimiga ah, oo uu ku jiro cilmi-nafsiga qadiimiga ah Jess Beck oo ka tirsan Jaamacadda College Dublin, ayaa ku ammaanay cilmi-baarista sida ay diiradda u saartay jajabyada lafaha. Waxay aaminsan yihiin in daraasado dheeraad ah oo laga soo qaaday lafaha kale ee gobolka ay lagama maarmaan tahay si loo helo faham dhammaystiran oo ku saabsan hababka kala duwan ee aaska ee ka shaqeeya goobahan.

Helid kasta oo cusub, cilmi-baarayaasha qadiimiga waxay u dhawaadaan inay daah furaan siraha ilbaxnimooyinka qadiimiga ah. Dadkii hore ee Isbaanishka waxaa laga yaabaa inay ka tageen jajab kaliya, laakiin waxay bixiyaan muuqaal qiimo leh oo ku saabsan caadooyinka iyo caadooyinka ku hareeraysan dhimashada kumanaan sano ka hor.