By

Dr. Jeremy Heyl, oo ah khabiir caan ah oo ku takhasusay cilmiga Tamarta sare ee Astrophysics-ka, ayaa loo magacaabay madaxa Waaxda Fiisigiska iyo Astronomy ee Jaamacadda British Columbia (UBC). Mudadiisu waxay bilaabanaysaa Janaayo 1, 2024.

Waaxda, oo loo yaqaan mid ka mid ah qaybaha fiisigiska iyo xiddigiska ee ugu weyn uguna duwan Kanada, waxay ku faantaa meelo badan oo cilmi baaris ah iyo jaaliyad arday ah oo u heellan. Waxay wax u qabataa ku dhawaad ​​​​250 arday oo shahaadada koowaad ee jaamacadda ku takhasusay fiisigiska iyo xiddigiska, 240 ardayda fiisigiska injineernimada, iyo in ka badan 3,000 oo arday oo sannadka koowaad ah ayaa iska diiwaangeliyay barnaamijyo kale oo UBC ah.

Magacaabista Dr. Heyl waxay la timid rajooyin sare, maadaama waaxdu ay si joogto ah uga mid tahay labada ugu sarreeya Kanada dadaallada cilmi-baarista. Cilmi-baadhista ay sameeyeen kuliyadu waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo la yaab leh, oo ay ku jiraan fiisigiska la dabaqay, astronomy, astrophysics, optics, biophysics, physics matter condensed, cosmology, gravity, fiisigiska caafimaadka, fiisigiska nukliyeerka, fiisigiska qayb, iyo aragtida xargaha.

Dr. Meigan Aronson, Hormuudka Sayniska ee UBC, ayaa ku ammaanay habka xulashada fursad wanaagsan oo lagu qiimeeyo jihada waaxda. Waxay aad ugu mahadcelisay dhammaan dadkii ka qaybqaatay baadigoobka, iyadoo ku nuux-nuuxsatay faallooyinka fikirka iyo aragtida wadaagga ah ee uu Dr. Heyl soo bandhigay.

Isagoo xilka kala wareegaya Dr. Colin Gay, oo ahaa madaxa waaxda tobankii sano ee la soo dhaafay, Dr. Heyl waxa uu u keenayaa khibrad iyo waayo aragnimo doorkiisa cusub. Intii uu ku guda jiray xirfadiisa gaarka ah, waxa uu wax weyn ku soo kordhiyey cilmiga tamarta sare ee astrophysics-ka, isaga oo diiradda saaraya fahamka ifafaalaha astrophysical-ka xad dhaafka ah, sida dhogorta cad, godadka madow, iyo xiddigaha neutronka.

Dr. Heyl oo ah bare sharaf leh, waxa uu soo saaray oo bixiyay koorsooyin cusub oo soo jiidasho leh oo ku saabsan fiisigiska iyo cilmiga xiddigiska, isaga oo u adeegaya ardayda dhigata heerka koowaad iyo labaad. Waxa uu si gaar ah u xiiseeyaa baridda kuwa aan cilmiga ahayn ee xiiseeya cilmiga xiddigiska.

Doorkiisa cusub ee madaxa waaxda, Dr. Heyl waxa uu hiigsanayaa in uu UBC's Physics iyo Astronomy Department u kiciyo heerar cusub, isaga oo ku dadaalaya in uu sareeyo cilmi baarista, waxbarashada, iyo hal-abuurka. Aragtidiisu waxay xoogga saaraysaa muhiimadda isku-darka iyo iskaashiga, hubinta in waaxdu ay sii ahaato safka hore ee horumarinta fiisigiska iyo xiddigiska.

Guddiga madaxa baaritaanka Physics iyo Astronomy, oo ka kooban shaqsiyaad caan ah oo goobta jooga, ayaa door muhiim ah ka qaatay in Dr. Heyl loo doorto madaxa cusub ee waaxda. Khibraddooda iyo aragtidooda ayaa gacan ka gaysatay go'aanka, taas oo xoojinaysa kalsoonida lagu qabo awoodda Dr. Heyl inuu ku hogaamiyo waaxda marxalad cusub.