Cilmi-baarayaashu waxay soo saareen hab cusub oo ay isugu geeyaan xogta hidda-wadaha iyo kuwa bannaan ee unugyada gaarka ah

Soo koobid: Saynisyahano ka tirsan Machadka Broad ee MIT iyo Harvard ayaa soo saaray hab cusub oo loo yaqaan Slide-tags, kaas oo u oggolaanaya cilmi-baarayaasha in ay ku dhejiyaan summada goobta saxda ah nuklei unugyada shaqsiga ah iyagoo ilaalinaya macluumaadka ku saabsan meesha asalka ah ee unugyada unugyada. Habkani wuxuu isku daraa xogta hidda-socodka iyo goobta, isagoo siinaya tafaasiil qani ah oo ku saabsan waxqabadka hidda-wadaha iyo sidoo kale booska unugyada unugyada. Farsamadu waxay ku dhisan tahay Slide-seq, hab kale oo ay soo saareen isla shaybaadhada kuwaas oo khariidad kara qaababka baaxada ee hawlaha hidde-sidaha laakiin aan lahayn xallin hal unug ah. Iyada oo Slide-tags, saynisyahannadu waxay samayn karaan tijaabooyin hal unug ah iyagoo wali si sax ah u ogaanaya meesha unuggu ka yimaado. Cilmi-baadhayaashu waxay muujiyeen waxtarka habka ee barashada unugyada ku jira unugyada maskaxda bini'aadamka, qumanka, iyo buro melanoma, waxayna aaminsan yihiin in isku-dhafka xogta goobta ay muujin karto fikrado cusub oo ku saabsan bayoolajiga.

Awoodda qabashada macluumaadka hidda-socodka iyo goobta labadaba waxay siisaa cilmi-baarayaasha faham dhammaystiran oo unugyo gaar ah. Habkani waxa uu u sahlayaa saynis yahanada in ay sameeyaan tijaabooyin hal unug ah iyaga oo wali og asalka saxda ah ee unug kasta. Isku darka xogta goobtu waxa ay awood u leedahay in ay daaha ka qaaddo fikrado cusub oo bayoolooji ah oo laga yaabo in aanay suurtogal ahayn iyada oo loo marayo tijaabooyinka hal unug ee caadiga ah oo keliya.

Cilmi-baadhayaashu waxay muujiyeen waxtarka habka Slide-tags iyaga oo baranaya unugyo ku dhex jira unugyo kala duwan, oo ay ku jiraan unugyada maskaxda aadanaha, qumanka, iyo buro melanoma ah. Iyaga oo ka faa'iidaysanaya xogta goobta, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay ogaadaan bayoolaji cusub oo aan la daah-qaadi lahayn iyagoo isticmaalaya tijaabooyin dhaqameed oo hal unug ah oo keliya.

Habka Slide-tags waxa ay ku lug leedahay wareejinta jeexjeexyada unugyada kuulyo kala duwan, mid walbana waxa uu ku calaamadsan yahay calaamado dhawr ah si loo muujiyo meesha uu ku yaal. Barcodes-yadu waxay dhex galaan xudunta unugyada, cilmi-baarayaashuna waxay cabbiraan heerarka kala duwan ee barcode-yada kala duwan ee nukleus kasta si loo xisaabiyo meesha unugga ee ku dhex jira. Marka barcode-ku ay ku jiraan xudunta unugyada, cilmi-baarayaashu waxay sii wadi karaan tijaabooyinka hal unug ee caadiga ah.

Habkan cusub waxa uu furayaa fursado cusub oo lagu baranayo unugyo gaar ah oo heer unugyo ah oo ku dhex jira unugyo adag, isaga oo siinaya aragtiyo la xidhiidha hawlaha hidde-sideyaasha iyo isu-ururinta goobta. Marka la isku daro xogta goobta iyo xogta hal unug, saynisyahannadu waxay heli karaan faham qoto dheer oo ku saabsan habdhaqanka gacanta iyo shaqada.